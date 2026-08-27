Οι 2 μάρκες που ξεπέρασαν την Toyota σε πωλήσεις στην Ευρώπη

Η Toyota αύξησε τις πωλήσεις της και ανέβηκε στην κατάταξη, όμως δύο ευρωπαϊκές μάρκες κατάφεραν να διατηρηθούν μπροστά της τον Ιούλιο.

Η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου συνέχισε την ανοδική της πορεία τον Ιούλιο του 2026, καταγράφοντας περισσότερες από 1,1 εκατομμύρια ταξινομήσεις. Παρά τη θετική επίδοση της Toyota, η ιαπωνική εταιρεία περιορίστηκε στην τρίτη θέση της κατάταξης των μαρκών, πίσω από τη Volkswagen και τη Skoda. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Dataforce για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της EFTA και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων έφτασαν τις 1.109.960 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 4,1% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Από την αρχή του έτους έως και το τέλος Ιουλίου, η ευρωπαϊκή αγορά έχει φτάσει τα 8.356.696 αυτοκίνητα, παρουσιάζοντας άνοδο 5,7%.

Πρώτη με διαφορά η Volkswagen

Η Volkswagen παρέμεινε στην κορυφή της ευρωπαϊκής αγοράς με 117.253 ταξινομήσεις μέσα στον Ιούλιο. Παρότι οι πωλήσεις της υποχώρησαν κατά 4,9% συγκριτικά με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, η γερμανική μάρκα διατήρησε μεγάλη απόσταση από τον ανταγωνισμό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Skoda, η οποία παρέδωσε 74.407 αυτοκίνητα. Και στην περίπτωση της τσεχικής εταιρείας σημειώθηκε πτώση, της τάξης του 3,5%, χωρίς όμως αυτή να της κοστίσει τη θέση της στην κατάταξη. Η Toyota ακολούθησε με 72.850 ταξινομήσεις, αυξημένες κατά 2,2% σε ετήσια βάση. Η ιαπωνική μάρκα ανέβηκε δύο θέσεις σε σχέση με τον Ιούνιο, αλλά έμεινε πίσω από τη Skoda για μόλις 1.557 αυτοκίνητα. Η συγκεκριμένη διαφορά δείχνει πόσο στενή έχει γίνει η μάχη για τη δεύτερη θέση. Η Toyota κινείται ανοδικά, ενώ η Skoda κατέγραψε πτώση, επομένως μια ανατροπή στους επόμενους μήνες δεν θα αποτελούσε έκπληξη.

Ίδια εικόνα και στο επτάμηνο

Η κατάταξη δεν αλλάζει εάν εξετάσουμε συνολικά τους πρώτους επτά μήνες του 2026. Η Volkswagen παραμένει πρώτη με 838.985 πωλήσεις, παρότι βρίσκεται 3% χαμηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η Skoda ακολουθεί με 532.141 αυτοκίνητα και εντυπωσιακή άνοδο 9,5%, ενώ η Toyota βρίσκεται στην τρίτη θέση με 516.680 μονάδες και αύξηση 1,4%. Η μεταξύ τους διαφορά στο επτάμηνο ανέρχεται σε 15.461 αυτοκίνητα, γεγονός που δίνει προς το παρόν ένα σαφές προβάδισμα στη Skoda. Η επίδοση της τσεχικής εταιρείας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστούμε ότι το 2025 είχε ολοκληρώσει τη χρονιά πίσω από την Toyota.

Στην κατάταξη των μοντέλων, πρώτο στην Ευρώπη ήταν το Dacia Sandero, με 19.709 ταξινομήσεις. Το οικονομικό μοντέλο επέστρεψε στην κορυφή, την οποία διατηρεί και στο σύνολο του επταμήνου με 132.998 πωλήσεις. Στη δεύτερη θέση ανέβηκε το Volkswagen Golf, σημειώνοντας αύξηση 13,6% και φτάνοντας τις 17.655 μονάδες. Τρίτο ήταν το Volkswagen T-Roc με 16.952 αυτοκίνητα, παρά την υποχώρηση των πωλήσεών του κατά 17,7%. Η Toyota είχε ισχυρή παρουσία στην πρώτη δεκάδα. Το Yaris Cross κατέλαβε την τέταρτη θέση με 15.356 ταξινομήσεις, ενώ το Yaris βρέθηκε στην ένατη με 12.867 μονάδες. Το Corolla ακολούθησε στην 25η θέση με 9.390 αυτοκίνητα, ενώ τα C-HR και Aygo X κατέλαβαν την 32η και την 35η θέση αντίστοιχα. Η Skoda στηρίχθηκε κυρίως στην Octavia, η οποία ήταν το έκτο δημοφιλέστερο αυτοκίνητο της Ευρώπης με 14.548 πωλήσεις. Πολύ καλή ήταν και η επίδοση του Kodiaq, που ανέβηκε στη 17η θέση με 10.700 μονάδες, ενώ το αμιγώς ηλεκτρικό Elroq μπήκε στην πρώτη εικοσάδα με 10.037 ταξινομήσεις.

Πέρα από τη μάχη Volkswagen, Skoda και Toyota, τα στοιχεία του Ιουλίου αποτυπώνουν και τη γρήγορη άνοδο των κινεζικών κατασκευαστών. Οι συνολικές πωλήσεις τους αυξήθηκαν κατά 110%, φτάνοντας τα 118.851 αυτοκίνητα και μερίδιο αγοράς 10,7%, έναντι μόλις 5,3% τον Ιούλιο του 2025. Η BYD ανέβηκε στη 13η θέση των μαρκών με 32.464 ταξινομήσεις και αύξηση 141,5%. Ακολούθησαν η MG με 27.733 αυτοκίνητα, η Jaecoo με 13.046 και η Omoda με 10.039 μονάδες. Ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης κατέγραψαν επίσης οι Chery, Leapmotor, Xpeng και Geely. Σε επίπεδο ομίλων, πάντως, το Volkswagen Group εξακολουθεί να κυριαρχεί με 291.803 αυτοκίνητα, σχεδόν διπλάσια από τις 152.225 μονάδες της Stellantis. Η Toyota Group βρέθηκε έκτη με 78.347 ταξινομήσεις, πίσω από τους Renault Group, Hyundai-Kia και BMW Group. Η Toyota παραμένει, επομένως, μία από τις ισχυρότερες μάρκες της Ευρώπης και κινείται ανοδικά. Τον Ιούλιο, όμως, η Volkswagen και κυρίως η εντυπωσιακά σταθερή Skoda ήταν εκείνες που κατάφεραν να την κρατήσουν μακριά από τις δύο πρώτες θέσεις.