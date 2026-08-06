Οικογενειακό 7-θέσιο με 1.400 km αυτονομία, μηδενικά Τέλη και τιμή κάτω από 25.000 ευρώ

Με επτά κανονικές θέσεις, δύο καύσιμα και συνολική αυτονομία που προσεγγίζει τα 1.400 km, αποτελεί μία από τις οικονομικότερες οικογενειακές προτάσεις της ελληνικής αγοράς.

Το ανανεωμένο Dacia Jogger διατηρεί τον πολυχρηστικό χαρακτήρα του, αλλά αποκτά έναν ισχυρότερο κινητήρα διπλού καυσίμου. Οι νέες εκδόσεις Eco-G 120 χρησιμοποιούν βενζίνη και LPG, προσφέρονται αποκλειστικά ως επταθέσιες και ξεκινούν από τα 24.200 ευρώ. Η τιμή αφορά την έκδοση expression Eco-G 120 7-S με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα καινούργια αυτοκίνητα που συνδυάζουν επτά θέσεις, τόσο μεγάλη αυτονομία και πλούσιο βασικό εξοπλισμό, παραμένοντας κάτω από το όριο των 25.000 ευρώ.

Νέος Eco-G με 120 ίππους και 200 Nm

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο νέος τρικύλινδρος turbo κινητήρας 1.199 κ.εκ., ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει είτε με βενζίνη είτε με υγραέριο. Διαθέτει 12 βαλβίδες, καδένα χρονισμού, άμεσο ψεκασμό κατά τη λειτουργία με βενζίνη και έμμεσο ψεκασμό όταν χρησιμοποιείται LPG. Με υγραέριο αποδίδει 120 ίππους μεταξύ 4.500 και 5.000 σ.α.λ. και 200 Nm ροπής από τις 1.750 έως τις 4.000 σ.α.λ. Με βενζίνη, η απόδοση περιορίζεται ελαφρώς στους 114 ίππους και τα 190 Nm. Η εισαγωγική έκδοση συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων και κίνηση στους εμπρός τροχούς. Για πρώτη φορά, όμως, ο κινητήρας Eco-G προσφέρεται και με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων, αποκλειστικά στην έκδοση extreme. Οι επιδόσεις είναι επαρκείς για τον οικογενειακό χαρακτήρα του μοντέλου. Η χειροκίνητη έκδοση ολοκληρώνει τα 0-100 km/h σε 12 δευτερόλεπτα, χρειάζεται 9,2 δευτερόλεπτα για το 80-120 km/h και φτάνει σε τελική ταχύτητα 180 km/h. Η αυτόματη έκδοση είναι ελαφρώς ταχύτερη από στάση, με 0-100 km/h σε 11,7 δευτερόλεπτα.

Δύο ρεζερβουάρ και αυτονομία 1.400 km

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Jogger Eco-G είναι ότι διαθέτει ρεζερβουάρ βενζίνης 50 λίτρων και δεξαμενή LPG 50 λίτρων. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει καύσιμο και, όταν εξαντληθεί το υγραέριο, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα στη βενζίνη. Η συνδυασμένη χωρητικότητα των δύο δεξαμενών επιτρέπει συνολική αυτονομία που μπορεί να προσεγγίσει τα 1.400 km, ανάλογα με το φορτίο, την ταχύτητα και τις συνθήκες οδήγησης. Αυτό σημαίνει λιγότερες στάσεις σε μεγάλο ταξίδι, αλλά και τη δυνατότητα να πραγματοποιούνται οι καθημερινές μετακινήσεις κυρίως με το οικονομικότερο LPG. Η επίσημη μικτή κατανάλωση της χειροκίνητης έκδοσης είναι 7,4 lt/100 km με LPG και 5,9 lt/100 km με βενζίνη. Οι αντίστοιχες τιμές για το αυτόματο Eco-G 120 EDC είναι 7,6 και 6,1 lt/100 km.

Ποιες είναι οι διαθέσιμες εκδόσεις Eco-G 120;

Όλες οι εκδόσεις Eco-G διαθέτουν επτά θέσεις, αλλά υπάρχουν δύο επίπεδα εξοπλισμού και δύο επιλογές κιβωτίου.

Έκδοση Κιβώτιο Ισχύς CO₂ με LPG Τιμή expression Eco-G 120 7-S Χειροκίνητο 6 σχέσεων 120 PS 120 g/km 24.200 ευρώ extreme Eco-G 120 7-S Χειροκίνητο 6 σχέσεων 120 PS 121 g/km 26.500 ευρώ extreme Eco-G 120 7-S EDC Αυτόματο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων 120 PS 123 g/km 28.200 ευρώ

Οι δύο χειροκίνητες εκδόσεις εκπέμπουν 120 και 121 g/km CO₂, αντίστοιχα, και συνεπώς απαλλάσσονται από τα ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας. Η αυτόματη έκδοση βρίσκεται οριακά υψηλότερα, στα 123 g/km. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύγκριση με τη βενζινοκίνητη έκδοση. Το Jogger expression TCe 110 κοστίζει 24.800 ευρώ, επομένως το ισχυρότερο Eco-G 120 με τα δύο καύσιμα είναι 600 ευρώ φθηνότερο.

Τι εξοπλισμό παίρνεις με 24.200 ευρώ;

Η εισαγωγική έκδοση expression δεν είναι μια απογυμνωμένη επιλογή που υπάρχει απλώς για να εξασφαλίζει χαμηλή τιμή στον κατάλογο. Περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού που χρειάζεται ένα σύγχρονο οικογενειακό αυτοκίνητο. Στο κέντρο του ταμπλό βρίσκεται το σύστημα πολυμέσων Media Display με έγχρωμη οθόνη αφής 10,1 ιντσών. Υποστηρίζει ασύρματα Android Auto και Apple CarPlay, διαθέτει τέσσερα ηχεία και συνδεδεμένες υπηρεσίες. Ο πίνακας οργάνων περιλαμβάνει οθόνη TFT 3 ιντσών. Για τη φόρτιση συσκευών υπάρχουν τρεις θύρες USB-C και πρίζα 12V εμπρός, μία επιπλέον USB-C για τους πίσω επιβάτες, καθώς και δεύτερη πρίζα 12V στην τρίτη σειρά καθισμάτων. Ο βασικός εξοπλισμός άνεσης περιλαμβάνει air condition, αισθητήρες φωτός και βροχής, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω, θερμαινόμενους και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέπτες, Eco mode και κεντρική κονσόλα με ρυθμιζόμενο υποβραχιόνιο. Το κάθισμα του οδηγού ρυθμίζεται καθ’ ύψος, ενώ το τιμόνι από τεχνητό δέρμα TEP ρυθμίζεται τόσο σε ύψος όσο και τηλεσκοπικά. Υπάρχει επίσης φωτισμός εμπρός και πίσω στην καμπίνα, φωτισμός του χώρου αποσκευών και κάλυμμα πορτμπαγκάζ.

Ιδιαίτερα αναβαθμισμένος είναι ο βασικός εξοπλισμός ασφάλειας. Το Jogger expression διαθέτει αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης με αναγνώριση πεζών και δικύκλων, προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης και σύστημα προειδοποίησης διατήρησης απόστασης. Περιλαμβάνονται επίσης Lane Departure Warning και Lane Keeping Assist, προηγμένο σύστημα παρακολούθησης του οδηγού, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας με προειδοποίηση υπέρβασης ορίου ταχύτητας, cruise control και περιοριστής ταχύτητας. Το παρκάρισμα διευκολύνουν οι πίσω αισθητήρες και η κάμερα οπισθοπορείας, ενώ στον στάνταρ εξοπλισμό συναντάμε TPMS, e-call, ABS, ESC, σύστημα αντιολίσθησης και υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα. Η έκδοση διαθέτει μετωπικούς αερόσακους οδηγού και συνοδηγού, αερόσακους τύπου κουρτίνας εμπρός και πίσω, υπενθύμιση ζωνών για όλες τις σειρές και βάσεις ISOFIX στα δύο εξωτερικά καθίσματα της δεύτερης σειράς.

Από την expression δεν απουσιάζουν ούτε οι Eco-LED προβολείς, τα LED φώτα ημέρας και οι εμπρός προβολείς ομίχλης. Εξωτερικά ξεχωρίζουν οι αρθρωτές ράγες οροφής σε γκρι Quartz, οι οποίες μπορούν να μετατραπούν σε εγκάρσιες μπάρες για τη μεταφορά αποσκευών. Ο βασικός εξοπλισμός συμπληρώνεται από κεραία τύπου shark fin, προφυλακτήρες, χειρολαβές και καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος, καθώς και τροχούς 16 ιντσών “erelia” με δίχρωμα καλύμματα και ελαστικά 205/60 R16. Στην καμπίνα χρησιμοποιούνται μαύρες και μπλε υφασμάτινες επενδύσεις Karya, οι οποίες συνεχίζονται στις διακοσμητικές επιφάνειες του ταμπλό και των θυρών. Υπάρχει επίσης προστατευτικό στο κατώφλι φόρτωσης του πορτμπαγκάζ.

Η δεύτερη σειρά διαθέτει διαιρούμενη πλάτη 60/40 και μπορεί να αναδιπλωθεί πλήρως. Στην τρίτη σειρά υπάρχουν δύο ανεξάρτητα καθίσματα, τα οποία αναδιπλώνονται αλλά και αφαιρούνται εντελώς. Με όλες τις θέσεις σε χρήση, ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 212 λίτρα. Με την τρίτη σειρά αναδιπλωμένη αυξάνεται στα 631 λίτρα, ενώ με τα δύο πίσω καθίσματα αφαιρεμένα η μέγιστη χωρητικότητα αγγίζει τα 2.085 λίτρα. Το αμάξωμα έχει μήκος 4,59 μέτρα και κύκλο στροφής 11,4 μέτρων. Το ωφέλιμο φορτίο της Eco-G φτάνει έως τα 619 κιλά, ενώ το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ρυμουλκούμενου με φρένα είναι 1.200 κιλά.

Για όσους θέλουν περισσότερο εξοπλισμό χωρίς να περάσουν στην extreme, διατίθεται το Pack Comfort, το οποίο προσθέτει σύστημα πρόσβασης χωρίς κλειδί, αυτόματο κλιματισμό, ηλεκτρικό χειρόφρενο και πορτάκι καυσίμου χωρίς κλειδί. Προαιρετικά διατίθενται επίσης θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και το Nav Pack, με πλοήγηση, App Store, έξι ηχεία και σύστημα ήχου 3D Arkamys. Εφεδρικός τροχός δεν υποστηρίζεται στις εκδόσεις Eco-G λόγω της θέσης της δεξαμενής LPG. Στην τιμή των 24.200 ευρώ περιλαμβάνεται το απλό λευκό Glacier, ενώ τα υπόλοιπα διαθέσιμα χρώματα χρεώνονται επιπλέον. Παράλληλα, το Jogger συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση πέντε ετών ή 100.000 km και πέντε χρόνια οδικής βοήθειας. Με δεδομένο ότι κάτω από τις 25.000 ευρώ προσφέρει 120 ίππους, δύο καύσιμα, επτά θέσεις, οθόνη 10,1 ιντσών και πλήρη εξοπλισμό ασφάλειας, το νέο Jogger Eco-G 120 παραμένει μία από τις πιο ολοκληρωμένες οικογενειακές προτάσεις σε αυτή την κατηγορία τιμής.

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