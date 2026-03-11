Οικογενειακό Hyundai με πορτμπαγκάζ 602 lt, κατανάλωση 6 lt/100km και τιμή 22.390 ευρώ

Η πρόταση της Hyundai βασίζεται σε μια απλή φιλοσοφία: πρακτικότητα για την καθημερινότητα και άνεση για το ταξίδι.

Υπάρχουν ακόμη αυτοκίνητα που συνεχίζουν να δίνουν προτεραιότητα στη χρηστικότητα, στους μεγάλους χώρους και στη λογική τιμή αγοράς, χωρίς να προσπαθούν να εντυπωσιάσουν με υπερβολές. Το Hyundai i30 Tourer είναι ακριβώς μια τέτοια περίπτωση, προσφέροντας μεγάλο χώρο αποσκευών 602 λίτρων, οικονομικό κινητήρα και τιμή που ξεκινά από 22.390 ευρώ μετά την έκπτωση της αντιπροσωπείας. Με το μεγαλύτερο πίσω μέρος σε σχέση με το hatchback i30, το αυτοκίνητο αποκτά σαφώς αυξημένες δυνατότητες μεταφοράς αποσκευών, χωρίς να επηρεάζεται η ευχρηστία του στην καθημερινή χρήση.

Το Hyundai i30 Tourer έχει συνολικό μήκος περίπου 4,6 μέτρα, κάτι που του επιτρέπει να προσφέρει πολύ καλούς χώρους στο εσωτερικό. Οι αναλογίες του αμαξώματος παραμένουν ισορροπημένες, με τη χαρακτηριστική μάσκα της Hyundai στο εμπρός μέρος και καθαρές γραμμές που δίνουν στο μοντέλο μια σύγχρονη αλλά διακριτική εικόνα. Σε αντίθεση με πολλά ψηλότερα αυτοκίνητα της αγοράς, η χαμηλότερη κατασκευή του αμαξώματος συμβάλλει στη βελτιωμένη αεροδυναμική και στο χαμηλότερο κέντρο βάρους, κάτι που επηρεάζει θετικά τόσο την κατανάλωση όσο και την οδική συμπεριφορά.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του Hyundai i30 Tourer είναι ο χώρος αποσκευών. Το πορτμπαγκάζ φτάνει τα 602 λίτρα, μια τιμή που το τοποθετεί ανάμεσα στα πιο πρακτικά αυτοκίνητα της κατηγορίας. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι το αυτοκίνητο μπορεί να μεταφέρει άνετα μεγάλες βαλίτσες, παιδικό καρότσι, αθλητικό εξοπλισμό ή οτιδήποτε χρειάζεται μια οικογένεια σε ένα ταξίδι. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η χωρητικότητα αυξάνεται ακόμη περισσότερο, δημιουργώντας έναν εντελώς επίπεδο χώρο φόρτωσης που επιτρέπει τη μεταφορά μεγαλύτερων αντικειμένων.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας βενζινοκινητήρας 1.5 λίτρων MPI, ο οποίος αποδίδει 96 ίππους και συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων. Ο κινητήρας έχει σχεδιαστεί με στόχο την αξιοπιστία και την οικονομία καυσίμου, με τη μέση κατανάλωση να κινείται κοντά στα 6 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα σε μικτές συνθήκες.

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

Κυβισμός: 1.498 κ.εκ.

Ισχύς: 96 ίπποι

Κιβώτιο: χειροκίνητο 6 σχέσεων

Κίνηση: στους εμπρός τροχούς

Η ρύθμιση της ανάρτησης δίνει έμφαση στην άνεση, κάτι που γίνεται ιδιαίτερα αισθητό στα ταξίδια και στις μεγάλες αποστάσεις.

Η έκδοση Premium του Hyundai i30 Tourer διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες καθημερινής χρήσης. Στο εσωτερικό υπάρχει κεντρική οθόνη infotainment, συνδεσιμότητα smartphone, κλιματισμός, καθώς και σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης που αυξάνουν το επίπεδο ασφάλειας. Παράλληλα, η ποιότητα κατασκευής παραμένει σε υψηλό επίπεδο, με υλικά που προσφέρουν καλή αίσθηση και σωστή συναρμογή.

Το Hyundai i30 Tourer 1.5 MPI 96hp 6MT Premium έχει προτεινόμενη τιμή πώλησης 23.190 ευρώ. Με την έκπτωση της ελληνικής αντιπροσωπείας Hyundai, η τελική τιμή διαμορφώνεται στα 22.390 ευρώ, καθιστώντας το ένα από τα πιο προσιτά station wagon της αγοράς. Σε αυτή την τιμή, το αυτοκίνητο προσφέρει μεγάλους χώρους, χαμηλή κατανάλωση και πλήρη εξοπλισμό, στοιχεία που το κάνουν ιδιαίτερα ελκυστικό για οικογενειακή χρήση.

Τι κρατάμε