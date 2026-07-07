Οικογενειακό plug-in hybrid SUV με αυτονομία 1.000+ km και τιμή 32.900 ευρώ

Με πάνω από 1.000 χλμ. συνολικής αυτονομίας, ηλεκτρική κίνηση για τις καθημερινές διαδρομές και τιμή από 32.900 ευρώ, αυτό το οικογενειακό SUV δείχνει πόσο έχει αλλάξει το νόημα του plug-in hybrid.

Το MG HS PHEV είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα οικογενειακά SUV της ελληνικής αγοράς, καθώς συνδυάζει plug-in hybrid τεχνολογία, ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 χλμ., συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.000 χλμ. και τιμή εκκίνησης από 32.900 ευρώ. Η νέα γενιά του MG HS PHEV έρχεται να ενισχύσει την παρουσία της MG στα plug-in hybrid SUV, προσφέροντας ένα πακέτο που απευθύνεται ξεκάθαρα σε οικογένειες που θέλουν χώρους, άνεση, χαμηλή κατανάλωση και πλούσιο εξοπλισμό, χωρίς να ξεφεύγουν σε κόστος αγοράς.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του νέου MG HS PHEV είναι η δυνατότητα καθημερινής μετακίνησης με αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία. Σύμφωνα με την MG, το SUV μπορεί να καλύψει πάνω από 100 χλμ. σε EV λειτουργία με μία φόρτιση, τιμή που το καθιστά ιδιαίτερα πρακτικό για τις καθημερινές διαδρομές εντός πόλης ή στα προάστια. Παράλληλα, η συνολική συνδυασμένη αυτονομία ξεπερνά τα 1.000 χλμ. κατά WLTP, στοιχείο που λύνει σε μεγάλο βαθμό το άγχος των μεγάλων αποστάσεων. Με απλά λόγια, μπορεί να κινηθεί ηλεκτρικά στην καθημερινότητα, αλλά να ταξιδέψει σαν ένα κανονικό υβριδικό SUV όταν χρειαστεί. Η εργοστασιακή κατανάλωση ανακοινώνεται στα 0,54 lt./100 km, με εκπομπές CO2 μόλις 14 g/km, τιμές που προκύπτουν σύμφωνα με τον κύκλο WLTP.

Το MG HS PHEV δίνει μεγάλη έμφαση στην πρακτικότητα. Οι διαστάσεις του εξασφαλίζουν ευρύχωρη καμπίνα, ενώ η MG τονίζει την άνεση, την ηχομόνωση και τη συνολική ποιότητα κύλισης, στοιχεία που έχουν ιδιαίτερη σημασία σε ένα οικογενειακό SUV. Το εσωτερικό ακολουθεί πιο τεχνολογική προσέγγιση, με διπλή οθόνη 12,3 ιντσών, σύγχρονο infotainment και δυνατότητες συνδεσιμότητας μέσω του συστήματος MG iSMART. Ανάλογα με την έκδοση, το σύστημα προσφέρει υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, συνδεδεμένη πλοήγηση και λειτουργίες τηλεχειρισμού μέσω εφαρμογής για κινητό.

Σχεδιαστικά, το νέο MG HS PHEV ακολουθεί τη νεότερη γλώσσα της μάρκας, με πιο δυναμική εικόνα και πιο έντονη παρουσία στον δρόμο. Οι εκδόσεις διαθέτουν ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, full LED προβολείς και λεπτομέρειες που ενισχύουν τον πιο μοντέρνο χαρακτήρα του SUV. Η MG θέλει το HS PHEV να μην δείχνει απλώς πρακτικό, αλλά και πιο ελκυστικό οπτικά, με σπορτίφ αναλογίες και πιο premium εικόνα σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Η έκδοση Exclusive, από την οποία ξεκινά η γκάμα, περιλαμβάνει ήδη σημαντικά στοιχεία εξοπλισμού. Μεταξύ άλλων διαθέτει full LED προβολείς, ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, φιμέ πίσω παράθυρα, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος με κάμερα, διπλή οθόνη 12,3 ιντσών, Android Auto και Apple CarPlay, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 6 κατευθύνσεων και το πακέτο υποβοήθησης οδήγησης MG Pilot. Στον τομέα της ασφάλειας, το νέο HS PHEV διαθέτει 7 αερόσακους, ενώ η MG αναφέρει έως και 16 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, ανάλογα με την έκδοση. Στην Exclusive περιλαμβάνονται 13 βοηθήματα οδήγησης, προσφέροντας ήδη ένα ιδιαίτερα ολοκληρωμένο πακέτο.

Πάνω από την Exclusive τοποθετείται η έκδοση Luxury, η οποία εμπλουτίζει το πακέτο με στοιχεία που ενισχύουν την άνεση και την premium αίσθηση. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κάμερα 360 μοιρών, εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος, πλήρες MG iSMART, ηλεκτρική πίσω πόρτα με λειτουργία hands-free, δερμάτινα καθίσματα, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό και ασύρματη φόρτιση κινητού. Έτσι, το MG HS PHEV διαμορφώνεται ως μία από τις πιο πλήρεις προτάσεις στην κατηγορία των plug-in hybrid οικογενειακών SUV, ειδικά με δεδομένη την τιμή εκκίνησης των 32.900 ευρώ.

Το βασικό νόημα του MG HS PHEV βρίσκεται στον διπλό του χαρακτήρα. Από τη μία, προσφέρει αρκετή ηλεκτρική αυτονομία ώστε πολλές καθημερινές μετακινήσεις να γίνονται χωρίς κατανάλωση βενζίνης. Από την άλλη, η συνολική αυτονομία άνω των 1.000 χλμ. το καθιστά κατάλληλο και για ταξίδια, χωρίς την ανάγκη συνεχούς προγραμματισμού φόρτισης. Με τιμή από 32.900 ευρώ, πλούσιο εξοπλισμό, ευρύχωρη καμπίνα και plug-in hybrid σύστημα με πολύ χαμηλές εργοστασιακές εκπομπές, το νέο MG HS PHEV μπαίνει δυνατά στην κατηγορία των οικογενειακών SUV και απευθύνεται σε όσους θέλουν ηλεκτρική καθημερινότητα, αλλά χωρίς περιορισμούς στις μεγάλες αποστάσεις.

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