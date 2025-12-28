Οικογενειακό Skoda SUV με 170 PS που καίει 3,14 ευρώ στα 100 km – Τιμή κάτω από 30.000 ευρώ

Σε μια αγορά που γεμίζει ηλεκτρικά SUV αλλά ελάχιστα προσφέρουν πραγματικά χαμηλό κόστος χρήσης και ουσιαστική αυτονομία, η Skoda επανέρχεται δυναμικά με ένα μοντέλο που απευθύνεται απευθείας στις οικογένειες.

Το νέο compact SUV της εταιρείας ενσωματώνει την πρακτικότητα και την αξιοπιστία της φίρμας με την τεχνολογία της νέας εποχής, αποδεικνύοντας ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να είναι προσιτή χωρίς να κάνει εκπτώσεις.

Το Elroq είναι το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό compact SUV της Skoda και βασίζεται στην πλατφόρμα MEB του ομίλου Volkswagen. Με μήκος περίπου 4,5 μέτρα, τοποθετείται κάτω από το Enyaq, προσφέροντας πέντε καθίσματα και χώρο αποσκευών 470 λίτρων. Ο σχεδιασμός του ακολουθεί τη νέα ταυτότητα “Modern Solid”, με πιο αυστηρές γραμμές, λεπτά LED φώτα και κλειστή γρίλια που τονίζει τον ηλεκτρικό χαρακτήρα. Η έκδοση Elroq 50 διαθέτει ηλεκτροκινητήρα 170 ίππων και ροπή 310 Nm, με την ισχύ να περνά στους εμπρός τροχούς. Οι επιδόσεις είναι αξιοπρεπέστατες, με 0-100 km/h σε περίπου 8,8 δευτερόλεπτα, ενώ η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 160 km/h.

Απόδοση και κατανάλωση

Η μπαταρία των 55 kWh (ωφέλιμη 52 kWh) προσφέρει αυτονομία έως 420 km, ενώ η μέση κατανάλωση των 15,7 kWh/100 km μεταφράζεται σε κόστος περίπου 3,14 ευρώ για κάθε 100 χιλιόμετρα, με τιμή ρεύματος 0,20 €/kWh. Ακόμα και σε δημόσιους φορτιστές με 0,35 €/kWh, η δαπάνη ανεβαίνει μόλις στα 5,5 €/100 km, τιμή που κανένα θερμικό SUV δεν μπορεί να πλησιάσει. Η φόρτιση πραγματοποιείται με DC έως 130 kW, επιτρέποντας επαναφόρτιση 10–80% σε μόλις 28 λεπτά. Για φόρτιση στο σπίτι ή στο γραφείο, ο ενσωματωμένος φορτιστής AC 11 kW γεμίζει τη μπαταρία πλήρως σε περίπου 6 ώρες.

Τεχνολογία και άνεση

Το εσωτερικό ακολουθεί τη γνώριμη λογική της Skoda: εργονομία, απλότητα και κορυφαία πρακτικότητα. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 5’’ συνοδεύεται από οθόνη infotainment 13’’ με νέα γραφικά, ασύρματο Apple CarPlay/Android Auto και υποστήριξη φωνητικών εντολών. Οι εκδόσεις εξοπλισμού προσφέρουν από τεχνολογίες υποβοήθησης επιπέδου 2, έως head-up display επαυξημένης πραγματικότητας, ενώ η ποιότητα κύλισης θυμίζει μεγαλύτερα SUV. Παρά το βάρος της μπαταρίας, η ανάρτηση εξασφαλίζει άνεση, ενώ το τιμόνι είναι ελαφρύ και ακριβές στην πόλη, χωρίς να χάνει αίσθηση στον αυτοκινητόδρομο.

Πρακτικότητα και χώροι

Η Skoda δεν εγκατέλειψε τη φιλοσοφία “Simply Clever”. Στο εσωτερικό υπάρχουν δεκάδες λύσεις αποθήκευσης, έξυπνα διαχωριστικά στο πορτμπαγκάζ και διπλό δάπεδο φόρτωσης. Το επίπεδο πάτωμα πίσω διευκολύνει τη μετακίνηση των επιβατών, ενώ η ορατότητα είναι εξαιρετική χάρη στη σχετικά κάθετη θέση οδήγησης. Παράλληλα, η ηχομόνωση είναι κορυφαία για την κατηγορία, κάτι που ενισχύει την αίσθηση ηρεμίας στις μετακινήσεις. Το Elroq είναι ένα SUV που πραγματικά προορίζεται για οικογένειες – με λειτουργικότητα και ποιότητα μεγαλύτερων μοντέλων, αλλά σε πιο λογικές διαστάσεις.

Οδηγική συμπεριφορά

Η τοποθέτηση της μπαταρίας χαμηλά στο πάτωμα χαρίζει ιδανική κατανομή βάρους και χαμηλό κέντρο βάρους. Το αποτέλεσμα είναι ένα SUV που παραμένει σταθερό στις στροφές και δεν πλέει στις αλλαγές κατεύθυνσης. Το σύστημα ανάκτησης ενέργειας έχει ρυθμιζόμενη ένταση, επιτρέποντας “one pedal driving” στην πόλη, ενώ το φρένο είναι προοδευτικό και εύκολο στη δόση. Στον αυτοκινητόδρομο, το Elroq παραμένει ήσυχο, με μικρούς μόνο αεροδυναμικούς θορύβους πάνω από τα 120 km/h. Η ανάρτηση διαχειρίζεται σωστά το βάρος, ενώ η ποιότητα κύλισης είναι άξια SUV άνω των 50.000 ευρώ.

Εκδόσεις και τιμές

Η γκάμα του Elroq περιλαμβάνει τέσσερις εκδόσεις:

Έκδοση Ισχύς (PS) Κατανάλωση Τιμή (€) Elroq 50 170 PS 15,7 kWh/100 km 34.950 Elroq 60 204 PS 15,8 kWh/100 km 38.950 Elroq 85 286 PS 15,2 kWh/100 km 44.950 Elroq RS 340 PS 16,5 kWh/100 km 54.950

Χάρη στην κρατική επιδότηση “Κινούμαι Ηλεκτρικά 3” και τη τρέχουσα προωθητική ενέργεια της Skoda, η βασική έκδοση Elroq 50 ξεκινά από 29.950 ευρώ, καθιστώντας το το φθηνότερο ηλεκτρικό SUV με ισχύ 170 ίππων και αυτονομία άνω των 400 km.

Το Elroq ενσαρκώνει με τον καλύτερο τρόπο τη μετάβαση της Skoda στη νέα εποχή. Η πρακτικότητα, η ποιότητα κύλισης και η οικονομία κατανάλωσης το καθιστούν ιδανικό για την ελληνική πραγματικότητα. Δεν είναι απλώς ένα ακόμα ηλεκτρικό SUV, αλλά ένα αυτοκίνητο που μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως ένα συμβατικό οικογενειακό, χωρίς περιορισμούς στην καθημερινότητα.

Τι κρατάμε;