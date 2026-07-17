Οικογενειακό SUV με 30.000 ευρώ: Nissan Qashqai ή Renault Austral;

Δύο από τα πιο ολοκληρωμένα οικογενειακά SUV της αγοράς έχουν πλέον σχεδόν ίδια τιμή, όμως ακολουθούν διαφορετική φιλοσοφία. Το Nissan Qashqai είναι πιο προσιτό και εύχρηστο, ενώ το Renault Austral απαντά με αυτόματο κιβώτιο, μεγαλύτερους χώρους και πλουσιότερη τεχνολογία.

Η κατηγορία των οικογενειακών SUV έχει αποκτήσει τόσο πολλές επιλογές, ώστε ακόμη και ένα αρκετά συγκεκριμένο budget δεν κάνει απαραίτητα την απόφαση ευκολότερη. Γύρω από τις 30.000 ευρώ, δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα είναι το Nissan Qashqai και το Renault Austral. Το ανανεωμένο Qashqai προσφέρεται αυτή την περίοδο από 27.990 ευρώ, παρότι η επίσημη τιμή καταλόγου της βασικής έκδοσης Unique 1.3 Hybrid 140 PS είναι 30.590 ευρώ. Το νέο Austral ξεκινά από 30.500 ευρώ στην έκδοση Hybrid 150 auto techno. Η διαφορά με βάση την τρέχουσα προσφορά του Nissan είναι επομένως 2.510 ευρώ, αλλά τα δύο αυτοκίνητα δεν προσφέρουν ακριβώς το ίδιο μηχανολογικό και εξοπλιστικό πακέτο.

Nissan Qashqai: Πιο προσιτό και πιο εύκολο στην καθημερινότητα

Το Nissan Qashqai είναι ουσιαστικά ένα από τα μοντέλα που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη κατηγορία των crossover. Στην ανανεωμένη μορφή του απέκτησε πολύ πιο έντονη σχεδιαστική ταυτότητα, κυρίως χάρη στη μεγάλη εμπρός μάσκα με τα πολυάριθμα γεωμετρικά στοιχεία, τα νέα φωτιστικά σώματα και τον ανασχεδιασμένο προφυλακτήρα. Η συνολική εικόνα παραμένει σχετικά διακριτική, όμως το Qashqai δείχνει πλέον πιο μοντέρνο και πιο επιβλητικό. Παράλληλα, διατηρεί διαστάσεις που δεν το δυσκολεύουν ιδιαίτερα μέσα στην πόλη. Το μήκος του φτάνει τα 4,425 μέτρα, το πλάτος τα 1,835 μέτρα και το μεταξόνιο τα 2,665 μέτρα. Είναι περίπου 11 cm κοντύτερο από το Austral, στοιχείο που μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό σε στενούς δρόμους και χώρους στάθμευσης. Η βασική έκδοση Unique δεν είναι απογυμνωμένη από εξοπλισμό. Περιλαμβάνει κεντρική οθόνη NissanConnect 12,3 ιντσών, κάμερα οπισθοπορείας, σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί i-Key, καθώς και συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto. Το περιβάλλον είναι εύκολο στην εξοικείωση και δεν βασίζεται αποκλειστικά στην οθόνη, καθώς διατηρούνται φυσικοί διακόπτες για αρκετές βασικές λειτουργίες. Το Qashqai προσφέρει επίσης καλή θέση οδήγησης, μεγάλες γυάλινες επιφάνειες και σωστή περιμετρική ορατότητα. Η καμπίνα του δεν εντυπωσιάζει τόσο με τη σχεδίασή της όσο εκείνη του Austral, όμως υπερέχει σε αμεσότητα και εργονομία.

Κινητήρας 140 ίππων και χειροκίνητο κιβώτιο

Στην τιμή των 27.990 ευρώ, το Qashqai εξοπλίζεται με τον τετρακύλινδρο turbo κινητήρα βενζίνης 1,3 λίτρων, ο οποίος υποστηρίζεται από ήπιο υβριδικό σύστημα και αποδίδει 140 ίππους. Η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς μέσω χειροκίνητου κιβωτίου έξι σχέσεων. Η εργοστασιακή μικτή κατανάλωση διαμορφώνεται στα 6,3 lt/100 km, ενώ οι εκπομπές CO₂ είναι 143 gr/km. Το ήπια υβριδικό σύστημα δεν επιτρέπει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, αλλά υποστηρίζει τον θερμικό κινητήρα κατά την επιτάχυνση και συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης. Το συγκεκριμένο σύνολο ταιριάζει στον οδηγό που θέλει ένα συμβατικό και προβλέψιμο αυτοκίνητο, χωρίς να πληρώσει επιπλέον για αυτόματο κιβώτιο. Όποιος επιθυμεί αυτόματο Qashqai πρέπει να ανέβει στην έκδοση των 158 ίππων με X-Tronic, η οποία κοστίζει 33.590 ευρώ και επομένως ξεφεύγει από το όριο των 30.000 ευρώ.

Renault Austral: Μεγαλύτερο και πιο τεχνολογικό

Το Renault Austral είναι το μεγαλύτερο από τα δύο αυτοκίνητα, με μήκος 4,533 μέτρα, πλάτος 1,830 μέτρα και μεταξόνιο 2,667 μέτρα. Η διαφορά στο μεταξόνιο είναι ελάχιστη, όμως το μεγαλύτερο συνολικό μήκος αξιοποιείται κυρίως στον χώρο αποσκευών και στη δυνατότητα μετακίνησης του πίσω καθίσματος. Σχεδιαστικά, το Austral έχει περισσότερο δυναμικό και «premium» προσανατολισμό. Η νέα μάσκα με το μοτίβο μικρών διαμαντιών, οι λεπτοί προβολείς και οι έντονες ακμές δημιουργούν μια πιο εξεζητημένη εικόνα. Το Nissan είναι πιο συμπαγές και διακριτικό, ενώ το Renault δείχνει μεγαλύτερο και ακριβότερο. Η σημαντικότερη διαφορά εντοπίζεται στο εσωτερικό. Η βασική έκδοση techno διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και κάθετη κεντρική οθόνη openR link 12 ιντσών με πλοήγηση, Google Built-in και Google Assistant. Περιλαμβάνονται επίσης ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto, επαγωγική φόρτιση κινητού, τέσσερις θύρες USB-C και ενημερώσεις λογισμικού μέσω διαδικτύου. Η διάταξη των δύο οθονών δημιουργεί ένα εμφανώς πιο εντυπωσιακό ψηφιακό περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά, η πληθώρα χειριστηρίων γύρω από το τιμόνι και η μεγαλύτερη εξάρτηση από την οθόνη χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο εξοικείωσης σε σχέση με το απλούστερο Qashqai.

Το Austral έχει αυτόματο κιβώτιο από τη βασική έκδοση

Το Austral των 30.500 ευρώ χρησιμοποιεί επίσης τετρακύλινδρο turbo κινητήρα 1,3 λίτρων, αλλά αποδίδει 150 ίππους και 270 Nm ροπής. Το σημαντικότερο είναι ότι συνδυάζεται από τη βασική έκδοση με αυτόματο κιβώτιο, προσφέροντας σαφώς μεγαλύτερη άνεση στην πόλη και στην πυκνή κυκλοφορία. Το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 9,9 δευτερόλεπτα, ενώ η μέγιστη ταχύτητα φτάνει τα 180 km/h. Η εργοστασιακή μικτή κατανάλωση κυμαίνεται από 6,3 έως 6,7 lt/100 km, με εκπομπές CO₂ από 144 έως 152 gr/km. Οι επιδόσεις και η κατανάλωση βρίσκονται επομένως κοντά σε εκείνες του Qashqai, αλλά το Renault προσφέρει 10 επιπλέον ίππους και την ευκολία του αυτόματου κιβωτίου. Χρειάζεται πάντως προσοχή στην ονομασία. Το Austral των 30.500 ευρώ είναι το Hybrid 150 auto και όχι το Full Hybrid E-Tech 200. Η πραγματική full hybrid έκδοση των 200 ίππων ξεκινά από 35.500 ευρώ, έχει κατανάλωση από 4,6 έως 5,2 lt/100 km και μπορεί να κινηθεί ηλεκτρικά για μεγάλα τμήματα των αστικών διαδρομών.

Ποιο έχει τους καλύτερους οικογενειακούς χώρους;

Το Qashqai διαθέτει χώρο αποσκευών έως 504 λίτρα, τιμή απολύτως ικανοποιητική για τις ανάγκες μιας τετραμελούς οικογένειας. Με την αναδίπλωση της πίσω σειράς, η χωρητικότητα φτάνει έως τα 1.447 λίτρα.

Το Austral, όμως, έχει ξεκάθαρο προβάδισμα. Το πορτμπαγκάζ της έκδοσης Hybrid 150 προσφέρει 555 λίτρα με το πίσω κάθισμα στην κανονική του θέση. Επειδή η πίσω σειρά μετακινείται κατά μήκος σε διαδρομή 16 cm, ο χώρος μπορεί να αυξηθεί έως τα 673 λίτρα. Με τα καθίσματα αναδιπλωμένα, η μέγιστη χωρητικότητα φτάνει τα 1.761 λίτρα.

Το συρόμενο πίσω κάθισμα επιτρέπει επίσης στην οικογένεια να επιλέγει ανάμεσα σε περισσότερο χώρο για τα γόνατα ή μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ. Το Qashqai καλύπτει χωρίς δυσκολία τις συνηθισμένες ανάγκες, αλλά το Austral είναι πιο ευέλικτο όταν υπάρχουν παιδικά καρότσια, πολλές αποσκευές ή συχνά μεγάλα ταξίδια.

Ποιο αξίζει τελικά περισσότερο;

Το Nissan Qashqai είναι η καλύτερη επιλογή για τον αγοραστή που θέλει να παραμείνει ξεκάθαρα κάτω από τις 30.000 ευρώ. Είναι πιο συμπαγές, ευκολότερο στην πόλη, επαρκώς εξοπλισμένο και διαθέτει έναν αποδοτικό κινητήρα 140 ίππων. Η τιμή των 27.990 ευρώ αποτελεί το σημαντικότερο επιχείρημά του και του εξασφαλίζει σαφές προβάδισμα σε κόστος αγοράς.

Το Renault Austral κοστίζει 2.510 ευρώ περισσότερο, αλλά προσφέρει αυτόματο κιβώτιο, 150 ίππους, μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ, συρόμενο πίσω κάθισμα και αισθητά πιο προηγμένο ψηφιακό περιβάλλον. Προσθέτει επίσης εργοστασιακή εγγύηση πέντε ετών ή 100.000 km και πέντε χρόνια οδικής βοήθειας.

Άρα, το Qashqai κερδίζει ως η πιο οικονομική και εύχρηστη επιλογή, ενώ το Austral είναι το πληρέστερο οικογενειακό πακέτο. Για κάποιον που δίνει προτεραιότητα στην τιμή και δεν τον ενοχλεί το χειροκίνητο κιβώτιο, το Nissan έχει περισσότερο νόημα. Για εκείνον που θέλει μεγαλύτερη πρακτικότητα, αυτόματο κιβώτιο και πιο προηγμένη τεχνολογία, η διαφορά υπέρ του Renault δικαιολογείται.

Τι κρατάμε;