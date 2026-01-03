Οικογενειακό SUV που ξεκινά από 18.900 ευρώ και πούλησε 204 αυτοκίνητα σε ένα μήνα – Ποιο είναι;

Δεν είναι απλώς άλλο ένα SUV στην ήδη κορεσμένη κατηγορία των οικογενειακών.

Το νέο Citroën C3 Aircross καταφέρνει να συνδυάζει το γαλλικό ταμπεραμέντο με πραγματική λειτουργικότητα, απαντώντας σε ένα απλό ερώτημα: πόσο οικογενειακό μπορεί να είναι ένα SUV χωρίς να κοστίζει όσο ένα C-SUV δύο κατηγοριών πάνω; Η απάντηση ήρθε από την ελληνική αγορά, όπου το Aircross σημείωσε 204 ταξινομήσεις μόνο τον Νοέμβριο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες και τοποθετώντας τη Citroën ξανά στο προσκήνιο των value-for-money επιλογών.

Η νέα γενιά C3 Aircross απέχει αισθητά από τον προκάτοχό της. Η Citroën υιοθέτησε τη σχεδιαστική γλώσσα που είδαμε πρώτα στο νέο C3, με πιο “τετράγωνες” γραμμές, έντονους προφυλακτήρες και φωτιστικά σώματα σε σχήμα V που της προσδίδουν προσωπικότητα και δυναμισμό. Το συνολικό μήκος φτάνει τα 4,39 μέτρα, ενώ η αυξημένη απόσταση από το έδαφος (200 mm) ενισχύει την SUV υπόσταση και πρακτικότητα, ειδικά για όσους κινούνται συχνά εκτός πόλης. Το αποτέλεσμα είναι ένα πιο ώριμο και στιβαρό αυτοκίνητο, με εμφανή προσανατολισμό προς τις οικογένειες. Παρότι κινείται στην κατηγορία των μικρομεσαίων SUV, δείχνει και αισθάνεται σαν μοντέλο μεγαλύτερης τάξης, κυρίως χάρη στην ευρύχωρη καμπίνα και τη συνολική του αίσθηση ποιότητας.

Το εσωτερικό είναι η πιο ευχάριστη έκπληξη. Με προαιρετική τρίτη σειρά καθισμάτων, το C3 Aircross γίνεται ένα πραγματικά 7θέσιο SUV, κάτι μοναδικό στην κατηγορία του. Οι πίσω σειρές είναι πλήρως αναδιπλούμενες, επιτρέποντας την εναλλαγή ανάμεσα σε χώρο επιβατών ή αποσκευών. Ο όγκος του πορτμπαγκάζ φτάνει έως 720 λίτρα στη 5θέσια διάταξη και παραμένει άκρως ικανοποιητικός ακόμη και με επτά επιβάτες.

Η θέση οδήγησης είναι ψηλή, με εξαιρετική ορατότητα, και η είσοδος/έξοδος γίνεται χωρίς καμία προσπάθεια. Τα καθίσματα Advanced Comfort διαθέτουν παχύτερη επένδυση και πλάτη με εργονομικό σχήμα, προσφέροντας μαλακή αλλά σταθερή στήριξη – χαρακτηριστικό που οι φίλοι της Citroën αναγνωρίζουν αμέσως. Το ταμπλό ακολουθεί την νέα φιλοσοφία της μάρκας, με πλωτή οθόνη infotainment 10,25’’, απλοποιημένη κεντρική κονσόλα και φυσικά κουμπιά για τις βασικές λειτουργίες, ώστε να μη χρειάζεται κανείς να ψάχνει στο μενού εν κινήσει. Στην πράξη, το C3 Aircross δείχνει σχεδιασμένο από ανθρώπους που όντως οδηγούν καθημερινά.

Η γκάμα του νέου μοντέλου απαρτίζεται από τρεις επιλογές κίνησης, ξεκινώντας με τον PureTech 100 PS βενζίνης, που συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και κατανάλωση περίπου 5,5 lt/100 km. Για όσους αναζητούν κάτι πιο εξελιγμένο, η Citroën διαθέτει το Hybrid 145 e-DCS6, που φέρει το νέο 48βολτο ήπιο υβριδικό σύστημα και το ολοκαίνουργιο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων. Ο συνδυασμός αυτός αποδίδει 145 ίππους με άμεση απόκριση, ομαλές αλλαγές και κατανάλωση κάτω από 5 lt/100 km. Τέλος, η ηλεκτρική έκδοση ë-C3 Aircross, επεκτείνει περαιτέρω τη γκάμα και καλύπτοντας το φάσμα από θερμικά έως πλήρως ηλεκτρικά SUV.

Όπως περιμένει κανείς από ένα σύγχρονο οικογενειακό SUV, ο εξοπλισμός ασφάλειας είναι πλούσιος. Από τη βασική έκδοση περιλαμβάνονται Active Safety Brake, Lane Keeping Assist, σύστημα αναγνώρισης πινακίδων, cruise control και υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα. Οι ανώτερες εκδόσεις Feel και Max προσθέτουν Head-Up Display, κάμερα 360°, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό και keyless entry/start. Η ποιότητα κύλισης είναι ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει. Το C3 Aircross διατηρεί την παράδοση της Citroën, απορροφώντας λακκούβες και ανωμαλίες με τρόπο που δύσκολα συναντάς αλλού σε αυτή την κατηγορία τιμής. Ο θόρυβος στο εσωτερικό είναι ελάχιστος, κάτι που κάνει τις μεγάλες αποστάσεις πραγματικά ξεκούραστες.

Το ελληνικό κοινό έδειξε ξεκάθαρα ότι ανταποκρίνεται θετικά. Τον Νοέμβριο, το C3 Aircross σημείωσε 204 ταξινομήσεις, επίδοση που το τοποθετεί ανάμεσα στα δημοφιλέστερα C-SUV της αγοράς. Η εμπορική του επιτυχία δεν είναι τυχαία – στηρίζεται στη συνταγή της Citroën: χώρος, άνεση, τιμή και ιδιαίτερη αισθητική. Η τιμή εκκίνησης των 18.900 ευρώ αφορά την έκδοση YOU!, η οποία ήδη περιλαμβάνει οθόνη αφής, κάμερα οπισθοπορείας, LED φώτα ημέρας και πλήρη πακέτο ασφάλειας. Η Hybrid 145 ξεκινά από 25.000 ευρώ, ενώ όλες οι εκδόσεις επωφελούνται από προωθητική ενέργεια της Citroën Ελλάς και 5ετή εγγύηση. Η στρατηγική τοποθέτηση κάτω από το ψυχολογικό όριο των 19.000 ευρώ, συνδυαστικά με τη διαθέσιμη 7θέσια εκδοχή, το κάνει ελκυστικό ακόμη και για όσους θα κοιτούσαν παραδοσιακά μεγαλύτερα SUV.

