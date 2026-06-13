Οικογενειακό υβριδικό SUV με πλήρη εξοπλισμό και τιμή 21.990 ευρώ – Ποιο είναι;

Τα υβριδικά SUV έχουν εξελιχθεί στην πιο δημοφιλή κατηγορία της αγοράς, όμως τα τελευταία χρόνια οι τιμές έχουν ανέβει σημαντικά.

Για αυτό και κάθε πρόταση που συνδυάζει υβριδική τεχνολογία, πλούσιο εξοπλισμό, μεγάλους χώρους και λογική τιμή αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ένα από τα μοντέλα που συνεχίζει να αποτελεί μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική επιλογή στην ελληνική αγορά είναι το Suzuki S-Cross, το οποίο ξεκινά από μόλις 21.990 ευρώ στην εισαγωγική του έκδοση. Το ιαπωνικό SUV τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας C-SUV, απευθυνόμενο σε οικογένειες που αναζητούν ένα αυτοκίνητο για όλες τις χρήσεις. Διαθέτει σύγχρονη σχεδίαση, μεγάλο χώρο αποσκευών, πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και την αξιοπιστία που συνοδεύει διαχρονικά τη Suzuki.

Τι προσφέρει η βασική έκδοση των 21.990 ευρώ;

Η εισαγωγική έκδοση GL Hybrid μόνο «βασική» δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Με τιμή εκκίνησης 21.990 ευρώ, περιλαμβάνει στοιχεία που σε αρκετούς ανταγωνιστές συναντάμε σε ακριβότερες εκδόσεις. Στον εξοπλισμό συναντάμε ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, πλήρη LED φωτιστικά σώματα εμπρός, οθόνη πολυμέσων 9 ιντσών με κάμερα οπισθοπορείας, έγχρωμη οθόνη πληροφοριών 4,2 ιντσών στον πίνακα οργάνων, έξι αερόσακους, αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω και το ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων ασφαλείας Suzuki Safety Support. Παράλληλα, το infotainment υποστηρίζει Apple CarPlay και Android Auto, ενώ προσφέρει και υπηρεσίες συνδεσιμότητας μέσω Suzuki Connect. Με λίγα λόγια, πρόκειται για μια έκδοση που δεν σε αναγκάζει να αναζητήσεις αμέσως ακριβότερο εξοπλισμό για να αισθανθείς πλήρης.

Ο κινητήρας της εισαγωγικής έκδοσης

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός 1.4 Boosterjet Hybrid 48V των 110 ίππων και 235 Nm ροπής, συνδυασμένος με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Οι επιδόσεις είναι απολύτως επαρκείς για οικογενειακή χρήση, με επιτάχυνση 0-100 km/h σε 11,4 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 185 km/h. Παράλληλα, η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 5,4 lt/100 km, ενώ οι εκπομπές CO₂ ξεκινούν από 121 g/km. Το ήπια υβριδικό σύστημα 48V συμβάλλει στην οικονομία καυσίμου και προσφέρει καλύτερη απόκριση στις χαμηλές στροφές, ιδιαίτερα μέσα στην πόλη.

Χώροι που καλύπτουν τις ανάγκες μιας οικογένειας

Ένα από τα δυνατά χαρτιά του S-Cross είναι η πρακτικότητα. Η καμπίνα έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την άνεση των επιβατών, ενώ οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες εξασφαλίζουν εξαιρετική ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις. Τα πίσω καθίσματα προσφέρουν άνετους χώρους για ενήλικες, ενώ οι ανακλινόμενες πλάτες διευκολύνουν ακόμη περισσότερο τα μεγάλα ταξίδια. Το μοντέλο διατηρεί τον οικογενειακό του χαρακτήρα χωρίς να αποκτά υπερβολικές εξωτερικές διαστάσεις, κάτι που το κάνει ιδιαίτερα φιλικό και στις αστικές μετακινήσεις.

Οι πλουσιότερες εκδόσεις GL+ και GLX

Όσοι αναζητούν ακόμη περισσότερη άνεση μπορούν να στραφούν στην έκδοση GL+, η οποία ξεκινά από 24.380 ευρώ. Σε αυτή προστίθενται στοιχεία όπως:

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός ,

, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα ,

, αισθητήρες φωτός και βροχής,

φιμέ πίσω κρύσταλλα,

ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες,

σύστημα παρακολούθησης τυφλού σημείου (Blind Spot Monitor),

Rear Cross Traffic Alert,

εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος και

πίσω υποβραχιόνιο.

Ακόμη πιο πλούσια είναι η έκδοση GLX, με τιμή από 26.380 ευρώ. Εδώ συναντάμε μεταξύ άλλων κάμερα 360 μοιρών, δίχρωμες ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, επενδύσεις θυρών με συνθετικό δέρμα, μικτό σαλόνι δέρματος/δερματίνης και δυνατότητα πανοραμικής ηλιοροφής.

Διαθέσιμες εκδόσεις μετάδοσης

Η γκάμα δεν περιορίζεται μόνο στις προσθιοκίνητες χειροκίνητες εκδόσεις. Το S-Cross διατίθεται επίσης με:

Αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων

Τετρακίνηση ALLGRIP

Συνδυασμό τετρακίνησης και αυτόματου κιβωτίου

Οι τετρακίνητες εκδόσεις ξεκινούν από 27.680 ευρώ, προσφέροντας αυξημένες δυνατότητες σε δύσκολες καιρικές συνθήκες ή εκτός δρόμου διαδρομές.

Γιατί ξεχωρίζει;

Σε μια αγορά όπου πολλά οικογενειακά SUV ξεκινούν πλέον αρκετά πάνω από τις 25.000 ευρώ, το Suzuki S-Cross καταφέρνει να διατηρεί μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή χωρίς να κάνει σημαντικές εκπτώσεις σε εξοπλισμό, χώρους ή τεχνολογία. Ο συνδυασμός του αποδοτικού 1.4 Hybrid, της πλούσιας βασικής έκδοσης, της διαθέσιμης τετρακίνησης και της φήμης αξιοπιστίας της Suzuki το καθιστούν μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις για όποιον αναζητά ένα οικογενειακό SUV με λογικό κόστος αγοράς.

Τι κρατάμε;