Οι επιλογές για όσους αναζητούν ένα μικρό SUV με τετρακίνηση παραμένουν περιορισμένες, αλλά παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Συγκεντρώνουμε έξι προτάσεις και τις τιμές απόκτησης της φθηνότερης τετρακίνητης έκδοσης καθεμιάς.

Οι compact διαστάσεις και η αυξημένη απόσταση από το έδαφος κάνουν τα μικρά SUV ελκυστικά για την καθημερινότητα και τις εξορμήσεις. Όταν στην εξίσωση προστεθεί η τετρακίνηση, οι διαθέσιμες επιλογές λιγοστεύουν. Ωστόσο, μοντέλα όπως τα Suzuki Vitara, Toyota Yaris Cross, Dacia Duster, Jeep Avenger, Alfa Romeo Junior και Lexus LBX προσφέρουν κίνηση και στους τέσσερις τροχούς, ακολουθώντας διαφορετικές τεχνικές προσεγγίσεις. Από τη συμβατική τετρακίνηση του Vitara μέχρι τις λύσεις με ανεξάρτητο ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, κάθε πρόταση έχει τον δικό της χαρακτήρα. Οι τιμές που ακολουθούν αφορούν αποκλειστικά τις τετρακίνητες εκδόσεις.

Suzuki Vitara ALLGRIP από 26.330 ευρώ

Το Vitara αποτελεί την οικονομικότερη επιλογή ανάμεσα στα έξι μοντέλα. Η τετρακίνητη γκάμα ξεκινά από την έκδοση 1.4 GL+ Hybrid ALLGRIP, με υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1,4 λίτρων, ήπια υβριδική υποβοήθηση και ισχύ 110 ίππων. Η τιμή της διαμορφώνεται στα 26.330 ευρώ με χειροκίνητο κιβώτιο, ενώ για το αυτόματο έξι σχέσεων το ποσό ανεβαίνει στα 28.030 ευρώ.

Το σύστημα ALLGRIP SELECT προσφέρει τέσσερα προγράμματα λειτουργίας, Auto, Sport, Snow και Lock, ώστε ο οδηγός να προσαρμόζει τη λειτουργία του στις συνθήκες της διαδρομής.

Toyota Yaris Cross AWD-i από 29.470 ευρώ

Η πρόσβαση στην τετρακίνητη γκάμα του Yaris Cross γίνεται μέσω της έκδοσης Hybrid 130 AWD-i Style, με τιμή 29.470 ευρώ. Το πλήρως υβριδικό σύστημα συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο e-CVT, ενώ την κίνηση των πίσω τροχών αναλαμβάνει ένας επιπλέον ηλεκτροκινητήρας.

Το AWD-i ενεργοποιεί την πίσω κίνηση όταν χρειάζεται περισσότερη πρόσφυση, ενώ υπάρχουν και ειδικά προγράμματα Snow και Trail. Έτσι, το μικρό Toyota συνδυάζει την ευκολία χρήσης ενός αυτόματου υβριδικού με επιπλέον δυνατότητες σε ολισθηρές επιφάνειες.

Dacia Duster 4×4 από 29.900 ευρώ

Το Duster περνά σε νέα εποχή τετρακίνησης με την έκδοση tribrid 150 4×4 auto, η οποία ξεκινά από 29.900 ευρώ στο επίπεδο εξοπλισμού Expression. Το σύστημα συνδυάζει κινητήρα turbo 1,2 λίτρων που λειτουργεί με βενζίνη ή LPG, ήπια υβριδική τεχνολογία 48V και ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, με συνδυαστική απόδοση 150 ίππων.

Ο θερμικός κινητήρας συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων, ενώ ο πίσω ηλεκτροκινητήρας διαθέτει δικό του κιβώτιο δύο σχέσεων. Πρόκειται επομένως για έναν ιδιαίτερο συνδυασμό τετρακίνησης, αυτόματης μετάδοσης και εργοστασιακού υγραερίου.

Jeep Avenger 4xe από 29.990 ευρώ

Το τετρακίνητο Avenger διατίθεται από 29.990 ευρώ στην έκδοση Upland, με την τιμή να περιλαμβάνει προωθητικό όφελος 600 ευρώ. Το υβριδικό σύστημα των 145 ίππων συνδυάζει κινητήρα turbo 1,2 λίτρων, αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων και ηλεκτρική κίνηση στον πίσω άξονα.

Η έκδοση 4xe ενισχύει ουσιαστικά τον εκτός δρόμου χαρακτήρα του μικρού Jeep, με απόσταση από το έδαφος 210 χιλιοστών, ελαστικά M+S και ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων. Παρά την ονομασία 4xe, πρόκειται για υβριδικό σύνολο που δεν απαιτεί φόρτιση από πρίζα.

Alfa Romeo Junior Q4 από 33.190 ευρώ

Η φθηνότερη τετρακίνητη Junior είναι πλέον η Sprint Q4, με τιμή 33.190 ευρώ, συνυπολογίζοντας την προωθητική ενέργεια των 800 ευρώ. Διαθέτει υβριδικό σύστημα συνολικής απόδοσης 145 ίππων, αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων και τετρακίνηση eAWD.

Ο υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 1,2 λίτρων συνεργάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες, με τον πίσω να αναλαμβάνει την κίνηση των πίσω τροχών. Η Q4 προσθέτει έτσι μία ακόμη επιλογή στη γκάμα της Junior για όσους θέλουν να συνδυάσουν τον σχεδιασμό της μικρής Alfa Romeo με την πρόσθετη πρόσφυση της τετρακίνησης.

Lexus LBX AWD από 41.600 ευρώ

Στο Lexus LBX, η τετρακίνηση ξεκινά από την έκδοση Elegant Premium AWD, με τιμή 41.600 ευρώ. Η συγκεκριμένη τιμή αφορά το βασικό χρώμα, καθώς η επιλογή μεταλλικής ή περλέ βαφής ανεβάζει το ποσό στα 42.450 ευρώ.

Το LBX τοποθετείται στο ακριβότερο άκρο αυτής της εξάδας, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα της καμπίνας, στα υλικά και στην πιο πολυτελή προσέγγιση της καθημερινής μετακίνησης.