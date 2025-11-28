Όλα τα αυτοκίνητα με τιμή κάτω από 16.000 ευρώ στην Ελλάδα

Με τις τιμές των νέων αυτοκινήτων στην Ελλάδα να σκαρφαλώνουν σταθερά τα τελευταία χρόνια, το να βρεις ένα καινούργιο μοντέλο κάτω από τις 16.000 ευρώ μοιάζει όλο και πιο δύσκολο.

Κι όμως, υπάρχουν ακόμα επιλογές που αποδεικνύουν ότι η αγορά μπορεί να παραμείνει προσιτή, χωρίς να στερείται τεχνολογίας, ασφάλειας ή βασικής ποιότητας. Μοντέλα μικρών διαστάσεων, σχεδιασμένα για την πόλη, με κινητήρες που πληρούν τα πιο αυστηρά πρότυπα ρύπων και κατανάλωσης, συνεχίζουν να αποτελούν ρεαλιστική λύση για όποιον θέλει ένα νέο αυτοκίνητο χωρίς να ξεπεράσει το budget.

Στη λίστα που ακολουθεί συγκεντρώνονται όλα τα μοντέλα που διατίθενται σήμερα στην Ελλάδα κάτω από 16.000 ευρώ, με βάση τις επίσημες τιμές των εισαγωγέων. Από τα πιο προσιτά city cars έως τα ευέλικτα μικρά hatchback, πρόκειται για αυτοκίνητα που απευθύνονται σε νέους οδηγούς, επαγγελματίες που αναζητούν ένα αξιόπιστο μέσο μετακίνησης ή οικογένειες που χρειάζονται ένα δεύτερο αυτοκίνητο. Γιατί, όπως αποδεικνύεται, ένα μικρό αυτοκίνητο μπορεί να είναι και έξυπνη αγορά.

Leapmotor T03 – από 15.900€ (με επιδότηση)

Αμιγώς ηλεκτρικό μίνι πόλης με ήσυχη λειτουργία και άμεση απόκριση. Ο ηλεκτροκινητήρας των 95 PS εξασφαλίζει ζωηρές εκκινήσεις, ενώ η αυτονομία επαρκεί για καθημερινές μετακινήσεις με φόρτιση σε AC wallbox. Η κατανάλωση ενέργειας παραμένει χαμηλή, μειώνοντας το κόστος/χλμ. Καμπίνα σύγχρονη, με ψηφιακό πίνακα, πρακτικές θήκες και απλό μενού. Ιδανικό για κέντρο/προάστια, με ευκολία στο παρκάρισμα και χαμηλό λειτουργικό κόστος. Ησυχία, πρακτικότητα και τεχνολογία σε ένα προσιτό πακέτο για να μπει κανείς στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης. Το πιο προσιτό ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα.

Dacia Sandero – από 15.990€

Το Sandero είναι ασυναγώνιστο σε αξία/τιμή. Με ευρύχωρη καμπίνα, πρακτικές λύσεις και σύγχρονη συνδεσιμότητα. Ο 1.0 TCe αποδίδει 90 PS και προσφέρει σβέλτη καθημερινή κίνηση με οικονομία καυσίμου, ενώ η άνετη ανάρτηση τα πάει καλά στους ελληνικούς δρόμους. Για όσους θέλουν λίγο «περισσότερα», το Stepway δίνει μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος και ράγες οροφής. Η μέση κατανάλωση κυμαίνεται περίπου στα 5,0–5,5 l/100 km, ανά έκδοση. Αποτελεί λογική οικογενειακή επιλογή με χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας και καλή μεταπωλητική εικόνα.

Kia Picanto – από 15.890€

Το ανανεωμένο Picanto «διαβάζει» άψογα την πόλη. Ευελιξία, καλός εξοπλισμός και χαμηλές απαιτήσεις χρήσης. Ο 1.0 τρικύλινδρος αποδίδει 68 PS, προσφέροντας επαρκή απόδοση και πολιτισμένη λειτουργία, με τις εκδόσεις με αυτόματο (AMT) να απλοποιούν την καθημερινότητα. Η καμπίνα είναι μοντέρνα με οθόνη αφής και πλήρη συνδεσιμότητα, ενώ οι χώροι ικανοποιούν τέσσερις ενήλικες. Η κατανάλωση κινείται σε λογικά πλαίσια για μικρό, σύμφωνα με τα εργοστασιακά στοιχεία. Συνολικά, μία ισορροπημένη πρόταση για όποιον ζητά μικρές διαστάσεις χωρίς συμβιβασμούς σε εξοπλισμό και ασφάλεια.

Fiat Panda (Pandina) – από 15.490€ (με προωθητική ενέργεια)

Κλασικό «εργαλείο» πόλης. Συμπαγείς διαστάσεις, όρθια θέση οδήγησης και αίσθηση ευελιξίας. Ο 1.0 Hybrid (70 PS) στοχεύει στην οικονομία καυσίμου και την απλότητα συντήρησης, με κατανάλωση γύρω στα 5,0 lt/100 km. Η ανάρτηση απορροφά καλά τις κακοτεχνίες, ενώ η ορατότητα βοηθά σε στενούς δρόμους και το παρκάρισμα. Στο εσωτερικό βρίσκουμε πρακτικές θήκες, απλές επιφάνειες και βασική αλλά ολοκληρωμένη συνδεσιμότητα. Ταιριάζει σε νέους οδηγούς ή ως δεύτερο αυτοκίνητο για καθημερινές μετακινήσεις με χαμηλό κόστος και ελάχιστο άγχος.

Mitsubishi Space Star – από 14.390€

Μικρό σε αποτύπωμα, αλλά «μεγάλο» σε πρακτικότητα, το Space Star στοχεύει σε οδηγούς πόλης που θέλουν απλότητα και οικονομία. Ο 1.2 βενζίνης αποδίδει 71 PS και διακρίνεται για ομαλή λειτουργία, με κατανάλωση γύρω στα 5,1 lt/100 km (WLTP), κρατώντας χαμηλά το κόστος χρήσης. Η ανάρτηση φιλτράρει αποτελεσματικά τις ανωμαλίες, ενώ ο κύκλος στροφής και το ελαφρύ τιμόνι κάνουν θαύματα στο παρκάρισμα. Στο εσωτερικό, βρίσκεις εργονομία, συνδεσιμότητα και αρκετές θήκες. Ιδανικό ως καθημερινό μέσο μετακίνησης για νέους οδηγούς ή ως δεύτερο αυτοκίνητο, καθώς είναι το φθηνότερο μοντέλο στην Ελλάδα.

Αν κάτι αποδεικνύουν τα παραπάνω μοντέλα, είναι ότι η προσιτή αυτοκίνηση δεν έχει χαθεί, απλώς έχει αλλάξει μορφή. Μεταξύ ηλεκτρικών, υβριδικών και συμβατικών κινητήρων, οι επιλογές κάτω από 16.000 ευρώ καλύπτουν κάθε ανάγκη: από τον οδηγό της πόλης που ψάχνει οικονομία και ευελιξία, μέχρι εκείνον που θέλει ένα μικρό αλλά αξιόπιστο οικογενειακό αυτοκίνητο. Παρά τις πιεσμένες τιμές της αγοράς, υπάρχουν ακόμη λύσεις που προσφέρουν ασφάλεια, τεχνολογία και σωστό value for money, χωρίς να χρειάζεται κανείς να στραφεί στα μεταχειρισμένα.

Η κατηγορία των «προσιτών» μοντέλων δείχνει πως, όσο κι αν ανεβαίνουν οι τιμές, η αυτοκινητοβιομηχανία εξακολουθεί να δίνει διεξόδους σε όσους αναζητούν κάτι απλό, τίμιο και αποτελεσματικό. Και αυτό από μόνο του, είναι παρήγορο.

Τι κρατάμε;

Υπάρχουν ακόμη πέντε νέα αυτοκίνητα με τιμή κάτω από 16.000 ευρώ στην ελληνική αγορά

με τιμή κάτω από 16.000 ευρώ στην ελληνική αγορά Οι επιλογές κινούνται από αμιγώς ηλεκτρικά (Leapmotor T03) έως απλά βενζινοκίνητα με χαμηλή κατανάλωση

έως με χαμηλή κατανάλωση Όλα προσφέρουν βασική ασφάλεια, σύγχρονη συνδεσιμότητα και ευκολία στην πόλη

Παραμένουν ρεαλιστικές λύσεις για νέους οδηγούς ή οικογένειες που θέλουν ένα δεύτερο αυτοκίνητο

