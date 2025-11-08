Όλα τα αυτοκίνητα με τιμή κάτω από 18.000 ευρώ στην αγορά της Ελλάδας

KGM Tivoli – από 18.000 €

Το Tivoli είναι το φθηνότερο B-SUV με turbo κινητήρα στην ελληνική αγορά και προσφέρει ευρυχωρία που θυμίζει μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας. Το αμάξωμα έχει σκληροτράχηλη όψη, με τετραγωνισμένες γραμμές και crossover χαρακτήρα, ενώ το εσωτερικό του ξεχωρίζει για την καλή συναρμογή και τον πλούσιο εξοπλισμό ασφαλείας. Ο 1.2 Turbo των 135 ίππων προσφέρει δύναμη και αξιοπρεπή κατανάλωση, συνδυασμένος με 6άρι χειροκίνητο κιβώτιο. Για όσους θέλουν χώρους, δύναμη και SUV εμφάνιση, το Tivoli είναι μια από τις πιο «τίμιες» προτάσεις κάτω από 18.000 €.

Kia Stonic – από 17.990 €

Το μικρό SUV της Kia παραμένει μια από τις πιο ολοκληρωμένες επιλογές της κατηγορίας του. Συνδυάζει δυναμικό design, καλή ποιότητα κύλισης και πρακτικό εσωτερικό με 352 λίτρα πορτμπαγκάζ. Η θέση οδήγησης είναι ψηλή, με εξαιρετική ορατότητα και εργονομία. Κάτω από το καπό, ο 1.2 DPi κινητήρας των 84 ίππων υπόσχεται χαμηλή κατανάλωση και αξιοπιστία, ενώ η 7ετής εγγύηση Kia κάνει τη διαφορά. Το Stonic απευθύνεται σε νεαρά ζευγάρια ή οικογένειες που θέλουν SUV εμφάνιση χωρίς υπερβολικό κόστος.

Fiat Grande Panda – από 17.590 €

Το νέο Grande Panda φέρνει ξανά τον ρετρό-μοντέρνο χαρακτήρα της Fiat στο προσκήνιο. Με τετραγωνισμένες γραμμές και αναφορές στο ιστορικό Panda των ’80s, δείχνει πρακτικό και στιλάτο μαζί. Το εσωτερικό είναι απλό αλλά καλαίσθητο, με λειτουργική διάταξη και ευρύχωρη καμπίνα για το μέγεθός του. Ο ήπια υβριδικός κινητήρας 1.2 λίτρων με 70 ίππους δίνει έμφαση στην οικονομία και στην αστική μετακίνηση. Το Grande Panda είναι για όσους θέλουν ιταλικό design, πρακτικότητα και φιλικό κόστος χρήσης, με λίγο περισσότερο χαρακτήρα από τα συνηθισμένα.

MG3 – από 17.550 €

Το ολοκαίνουργιο MG3 δείχνει ότι τα κινέζικα αυτοκίνητα πλέον «μιλούν ευρωπαϊκά». Ο σχεδιασμός του είναι φρέσκος και δυναμικός, με λεπτομέρειες που θυμίζουν premium hatchback. Το ταμπλό διαθέτει διπλές ψηφιακές οθόνες και καλή ποιότητα υλικών για την κατηγορία του. Η βασική έκδοση φορά έναν 1.5 κινητήρα 102 ίππων με χειροκίνητο κιβώτιο, προσφέροντας ζωηρές επιδόσεις. Στοχεύει σε νέους οδηγούς που ψάχνουν μοντέρνο στυλ, τεχνολογία και υψηλό value-for-money κάτω από το όριο των 18.000 €.

Suzuki Swift – από 17.450 €

Το νέο Swift κρατά αναλλοίωτο τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα του, με ανανεωμένο look και χαμηλό βάρος. Το εσωτερικό είναι πρακτικό, με σωστή εργονομία και infotainment που υποστηρίζει Apple CarPlay και Android Auto. Κινείται από τον 1.2 DualJet mild hybrid κινητήρα 83 ίππων, που προσφέρει καλή οικονομία και αξιοπιστία. Το Swift είναι για όσους εκτιμούν την οδηγική αίσθηση και τη φημισμένη αξιοπιστία της Suzuki, σε ένα μοντέλο που δεν χρειάζεται «δικαιολογίες» για την τιμή του.

Hyundai i10 – από 17.090 €

Το i10 είναι το πιο ώριμο και σύγχρονο μίνι της αγοράς. Εξωτερικά είναι κομψό, με χαρακτηριστικά φώτα ημέρας και δυναμικές αναλογίες. Το εσωτερικό του ξεχωρίζει για την ποιότητα συναρμολόγησης και την πρακτικότητα, με πολλούς αποθηκευτικούς χώρους. Ο 1.0 MPI κινητήρας 67 ίππων προσφέρει ήσυχη και οικονομική λειτουργία, με μέση κατανάλωση 4,8 λ./100 χλμ. Το i10 απευθύνεται σε όσους θέλουν μικρό αυτοκίνητο για καθημερινή χρήση, με πενταετή εγγύηση και σιγουριά Hyundai.

SEAT Ibiza – από 16.190 €

Το Ibiza είναι ένα supermini με αίσθηση μεγαλύτερης κατηγορίας. Ο σχεδιασμός του παραμένει δυναμικός και διαχρονικός, με ισπανικό ταμπεραμέντο και ποιοτική συναρμογή στο εσωτερικό. Οθόνη 8 ιντσών, ευκρινείς ενδείξεις και εργονομία Volkswagen χαρακτηρίζουν την καμπίνα. Η βασική έκδοση εξοπλίζεται με τον 1.0 MPI κινητήρα των 80 ίππων, που προσφέρει πολιτισμένη λειτουργία και χαμηλή κατανάλωση. Το Ibiza είναι για όσους ζητούν ποιότητα, στιβαρότητα και οδηγοκεντρικό χαρακτήρα σε λογική τιμή.

Dacia Sandero – από 15.990 €

Το Dacia Sandero συνεχίζει να ορίζει την έννοια του «έξυπνου αυτοκινήτου». Εμφανισιακά έχει κάνει τεράστιο άλμα, με μοντέρνο design και νέα πλατφόρμα. Το εσωτερικό είναι πρακτικό, με καλή εργονομία και βελτιωμένα υλικά. Ο 1.0 SCe 67 ίππων ή ο 1.0 LPG διπλού καυσίμου προσφέρουν εξαιρετική οικονομία. Είναι το αυτοκίνητο για όσους θέλουν αξιοπιστία, χαμηλό κόστος συντήρησης και ειλικρινή απλότητα χωρίς περιττά.

Kia Picanto – από 15.890 €

Το Picanto είναι ίσως το πιο καλοστημένο city car στην αγορά. Συνδυάζει νεανική σχεδίαση, ποιοτικό φινίρισμα και 7 χρόνια εγγύησης. Το εσωτερικό του είναι λειτουργικό, με μοντέρνα οθόνη αφής και ποιοτικά πλαστικά για την κατηγορία του. Ο 1.0 MPI κινητήρας των 67 ίππων προσφέρει άνεση στην πόλη και χαμηλή κατανάλωση. Το Picanto είναι για νέους οδηγούς ή αστικές μετακινήσεις, όπου η ευελιξία και η ποιότητα κάνουν τη διαφορά.

Mitsubishi Space Star – από 14.390 €

Το πιο προσιτό αυτοκίνητο στην αγορά μας είναι το Mitsubishi Space Star, ένα μοντέλο που επιμένει στην απλότητα. Η εμφάνιση είναι διακριτική, ενώ οι μικρές του διαστάσεις (3,8 μέτρα) το καθιστούν ιδανικό για στενούς δρόμους και εύκολο παρκάρισμα. Ο 1.2 λίτρων κινητήρας των 71 ίππων είναι αξιόπιστος και οικονομικός, καίγοντας περίπου 5 λ./100 χλμ. Είναι το αυτοκίνητο για όσους ζητούν ξενοιασιά, χαμηλά κόστη και ιαπωνική αξιοπιστία, χωρίς φανφάρες και πολυτέλειες.

Τι κρατάμε;

Οι επιλογές κάτω από 18.000 € παραμένουν πολύπλευρες και ρεαλιστικές.

Το KGM Tivoli ξεχωρίζει ως το πιο ισχυρό και ευρύχωρο.

Το Space Star κρατά τα σκήπτρα της προσιτότητας.

Το Hyundai i10 και το Kia Picanto δείχνουν τι σημαίνει εγγύηση και ποιότητα.

Ενώ το Dacia Sandero και το MG3 αποδεικνύουν ότι «value for money» μπορεί να είναι και μοντέρνο

