Όλα τα SUV και crossover της Toyota στην Ελλάδα – Γκάμα και τιμές

Η Toyota έχει καταφέρει να χτίσει μία από τις πιο πλήρεις γκάμες SUV και crossover της ελληνικής αγοράς, καλύπτοντας σχεδόν κάθε ανάγκη: από το αστικό, οικονομικό και υβριδικό crossover, μέχρι το οικογενειακό SUV, το plug-in hybrid, το αμιγώς ηλεκτρικό και το καθαρόαιμο 4×4.

Στην ελληνική αγορά, η γκάμα των SUV και crossover της Toyota ξεκινά από το Aygo X, περνά από τα Yaris Cross, Corolla Cross και Toyota C-HR, ανεβαίνει σε μέγεθος και χαρακτήρα με το RAV4, συνεχίζει με το αμιγώς ηλεκτρικό bZ4X, αποκτά πιο lifestyle ηλεκτρική προσέγγιση με το νέο Toyota C-HR+, ενώ στην κορυφή της βρίσκεται το Land Cruiser, ένα όνομα που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις.

Aygo X: Το μικρότερο crossover της Toyota

Το Toyota Aygo X είναι η πιο προσιτή είσοδος στον crossover κόσμο της μάρκας. Δεν είναι SUV με την κλασική έννοια, όμως έχει την υπερυψωμένη εικόνα, την compact λογική και την ευκολία που ζητά κάποιος για καθημερινή χρήση στην πόλη. Με τιμή από 19.670 ευρώ, το Aygo X απευθύνεται σε όσους θέλουν ένα μικρό αυτοκίνητο με πιο έντονο χαρακτήρα από ένα απλό city car. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι συνδυάζει τις μικρές διαστάσεις με την εικόνα ενός μικρού crossover. Είναι εύκολο στο παρκάρισμα, οικονομικό στη χρήση και πλέον εντάσσεται στην υβριδική λογική της Toyota, κάτι που του δίνει έναν πιο σύγχρονο χαρακτήρα. Για οδηγούς που κινούνται κυρίως σε αστικό περιβάλλον, αλλά δεν θέλουν ένα «χαμηλό» και άχρωμο αυτοκίνητο πόλης, το Aygo X είναι η πιο απλή και οικονομικά λογική απάντηση.

Yaris Cross: Το best seller της καθημερινότητας

Το Yaris Cross είναι ίσως το πιο ολοκληρωμένο μικρό SUV της Toyota για την ελληνική πραγματικότητα. Πατά πάνω στη φιλοσοφία του Yaris, όμως προσθέτει μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος, πιο πρακτικό αμάξωμα και σαφώς πιο SUV εικόνα. Με τιμή εκκίνησης από 24.120 ευρώ, το Yaris Cross βρίσκεται στην καρδιά της κατηγορίας των B-SUV. Το δυνατό του σημείο είναι η ισορροπία. Είναι μικρό αρκετά ώστε να μη δυσκολεύει στην πόλη, αλλά αρκετά πρακτικό για να καλύψει ένα ζευγάρι ή μια μικρή οικογένεια. Η υβριδική τεχνολογία της Toyota ταιριάζει ιδανικά στο προφίλ του, καθώς δίνει χαμηλή κατανάλωση, άνεση και αυτόματη λειτουργία χωρίς την πολυπλοκότητα ενός plug-in υβριδικού. Για πολλούς αγοραστές, το Yaris Cross είναι το σημείο όπου η λογική συναντά την εικόνα.

Toyota C-HR: Το πιο σχεδιαστικό crossover της γκάμας

Το Toyota C-HR είναι το μοντέλο που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο πολλοί έβλεπαν την Toyota. Με έντονη σχεδίαση, coupe γραμμή και πιο δυναμικό ύφος, παραμένει μία από τις πιο ιδιαίτερες προτάσεις στην κατηγορία των C-SUV/crossover. Η τιμή του ξεκινά από τις 28.300 ευρώ, τοποθετώντας το κάτω από το Corolla Cross, αλλά με πιο συναισθηματική προσέγγιση. Σε αντίθεση με το Yaris Cross, το C-HR δεν προσπαθεί να είναι απλώς πρακτικό. Προσπαθεί να ξεχωρίσει. Η σχεδίαση είναι το βασικό του όπλο, ενώ η γκάμα του περιλαμβάνει Hybrid και Plug-in Hybrid Electric εκδόσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στη γνωστή full hybrid ευκολία της Toyota και σε μια έκδοση με μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία για καθημερινές μετακινήσεις χωρίς καύσιμο, εφόσον υπάρχει δυνατότητα φόρτισης.

Corolla Cross: Η πιο οικογενειακή επιλογή

Το Corolla Cross έρχεται να καλύψει όσους θέλουν κάτι πιο πρακτικό και πιο συμβατικό από το C-HR, χωρίς να φύγουν από τη λογική του υβριδικού Toyota. Με τιμή εκκίνησης από 30.970 ευρώ, το Corolla Cross τοποθετείται ως η πιο οικογενειακή πρόταση ανάμεσα στα μεσαία crossover της μάρκας. Εδώ το ζητούμενο δεν είναι η σχεδιαστική υπερβολή, αλλά η καθημερινή ευκολία. Το Corolla Cross προσφέρει πιο κλασική SUV σιλουέτα, καλύτερη εκμετάλλευση χώρων και τον χαρακτήρα ενός αυτοκινήτου που μπορεί να γίνει το βασικό όχημα μιας οικογένειας. Με υβριδικό σύστημα κίνησης και το όνομα Corolla να κουβαλά δεκαετίες αξιοπιστίας, αποτελεί μία από τις πιο «ήσυχες» αλλά ουσιαστικές επιλογές της γκάμας.

RAV4: Το κλασικό οικογενειακό SUV

Το Toyota RAV4 είναι ένα από τα πιο ιστορικά SUV της αγοράς και παραμένει σημείο αναφοράς στη γκάμα της Toyota. Με τιμή εκκίνησης από 39.900 ευρώ, απευθύνεται σε όσους θέλουν ένα πραγματικά ευρύχωρο οικογενειακό SUV, με ώριμη τεχνολογία, άνεση και δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε Hybrid και Plug-in Hybrid Electric εκδόσεις. Το RAV4 είναι το αυτοκίνητο που κοιτάζει περισσότερο προς την ουσία. Έχει χώρους, ταξιδεύει άνετα, προσφέρει την αίσθηση μεγαλύτερου SUV και διαθέτει την τεχνολογική βάση που περιμένει κανείς από την Toyota. Στην plug-in hybrid έκδοση αποκτά και πολύ ενδιαφέρον χαρακτήρα για όσους μπορούν να φορτίζουν συχνά, καθώς μετατρέπεται σε ένα SUV που μπορεί να κάνει μεγάλο μέρος των καθημερινών διαδρομών ηλεκτρικά, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία ενός κανονικού υβριδικού για ταξίδια.

Toyota C-HR+: Το ηλεκτρικό C-HR με άλλο χαρακτήρα

Το νέο Toyota C-HR+ είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προσθήκες στη γκάμα, καθώς φέρνει τη σχεδιαστική φιλοσοφία του C-HR σε αμιγώς ηλεκτρική μορφή. Η τιμή του ξεκινά από τις 36.990 ευρώ, ενώ η Toyota αναφέρει αυτονομία έως 607 km, επιλογές μπαταρίας 57,7 kWh και 77 kWh, κατανάλωση 13,4 έως 15,7 kWh/100 km και φόρτιση DC από 10% έως 80% σε 28 λεπτά. Η Toyota μιλά για ισχύ έως 343 hp, επιτάχυνση 0-100 km/h από 5,2 δευτερόλεπτα και εγγύηση μπαταρίας έως 1.000.000 km, στοιχεία που δείχνουν πως το C-HR+ θέλει να σταθεί όχι μόνο ως ηλεκτρική επιλογή λογικής, αλλά και ως πιο δυναμική πρόταση. Δεν είναι απλώς ένα ακόμη ηλεκτρικό SUV, αλλά η προσπάθεια της Toyota να μεταφέρει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του C-HR σε μια νέα, πλήρως ηλεκτρική εποχή. Με δικίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις, γρήγορες επιδόσεις και πιο αιχμηρή σχεδίαση, απευθύνεται σε όσους θέλουν ηλεκτρικό Toyota, αλλά όχι με κλασική οικογενειακή εικόνα.

Toyota bZ4X: Το πρώτο μεγάλο ηλεκτρικό SUV της Toyota

Το Toyota bZ4X είναι η καθαρά ηλεκτρική πρόταση της μάρκας στην κατηγορία των SUV, με τιμή εκκίνησης από 40.420 ευρώ. Είναι το μοντέλο με το οποίο η Toyota μπαίνει πιο ξεκάθαρα στον κόσμο των battery electric SUV, προσφέροντας διαφορετική φιλοσοφία από τα υβριδικά της γκάμας. Το bZ4X απευθύνεται σε αγοραστές που έχουν ήδη αποφασίσει ότι θέλουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Δεν είναι απλώς ένα υβριδικό Toyota με μεγαλύτερη μπαταρία, αλλά ένα μοντέλο εξελιγμένο εξαρχής γύρω από την ηλεκτροκίνηση. Στη γκάμα εμφανίζεται και το bZ4X Touring, με τιμή από 47.200 ευρώ, ενισχύοντας την παρουσία της Toyota στα μεγαλύτερα ηλεκτρικά οικογενειακά SUV.

Land Cruiser: Η κορυφή της γκάμας

Στην κορυφή βρίσκεται το Toyota Land Cruiser, με τιμή εκκίνησης από 98.670 ευρώ. Εδώ δεν μιλάμε για crossover, αλλά για ένα πραγματικό 4×4 με ιστορία, κύρος και ξεκάθαρο προσανατολισμό. Είναι το μοντέλο που απευθύνεται σε όσους θέλουν αντοχή, εκτός δρόμου δυνατότητες και την αίσθηση ενός αυτοκινήτου που έχει φτιαχτεί για να δουλεύει σε δύσκολες συνθήκες. Το Land Cruiser δεν είναι επιλογή μόδας. Είναι εργαλείο, σύμβολο και statement μαζί. Στη σύγχρονη μορφή του διαθέτει πιο premium εικόνα και τεχνολογία, αλλά παραμένει πιστό στη βασική του αποστολή: να πηγαίνει εκεί όπου τα περισσότερα SUV απλώς σταματούν.

Η δύναμη της Toyota δεν βρίσκεται μόνο στο ότι έχει πολλά SUV. Βρίσκεται στο ότι τα έχει τοποθετήσει με ξεκάθαρη λογική. Το Aygo X είναι η αστική είσοδος, το Yaris Cross η πιο προσιτή και ολοκληρωμένη καθημερινή επιλογή, το C-HR η πιο σχεδιαστική πρόταση, το Corolla Cross η πιο οικογενειακή λύση, το RAV4 το ώριμο μεγάλο SUV, το bZ4X το ηλεκτρικό SUV της νέας εποχής, το C-HR+ η πιο δυναμική ηλεκτρική εναλλακτική και το Land Cruiser η αυθεντική off-road κορυφή. Με τιμές που ξεκινούν κάτω από τις 20.000 ευρώ και φτάνουν σχεδόν τις 100.000 ευρώ, η γκάμα SUV και crossover της Toyota στην Ελλάδα καλύπτει πρακτικά όλο το φάσμα της αγοράς. Και αυτό, σε μια εποχή όπου οι αγοραστές ζητούν οικονομία, αξιοπιστία, ηλεκτροκίνηση και εικόνα, είναι ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της ιαπωνικής μάρκας.

Τι κρατάμε;