Omoda 5: Αναλυτικά εκδόσεις, τιμές και εξοπλισμός

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Omoda 5 διατίθεται στην Ελλάδα σε υβριδική και αμιγώς ηλεκτρική μορφή, με κοινή σχεδιαστική ταυτότητα αλλά εντελώς διαφορετική προσέγγιση στην καθημερινή χρήση

Η Omodaέχει τοποθετηθεί δυναμικά στην κατηγορία των C-SUV με το Omoda 5, το οποίο διατίθεται σε δύο διακριτές εκδοχές. Την υβριδική SHS και την πλήρως ηλεκτρική EV. Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι απλώς η ύπαρξη δύο επιλογών, αλλά το πόσο διαφορετικά «χτίζεται» η εμπειρία οδήγησης σε κάθε περίπτωση, παρότι το αμάξωμα και η φιλοσοφία παραμένουν κοινά.

Τεχνολογία και ασφάλεια (κοινή βάση)

Ανεξάρτητα από έκδοση, το Omoda 5 επενδύει έντονα στην τεχνολογία:

Διπλή οθόνη 12,3”

Wireless CarPlay & Android Auto

Φωνητικός έλεγχος

Πληθώρα συστημάτων ADAS

Μεταξύ αυτών:

Adaptive cruise control

Lane keeping assist

Αυτόματο φρενάρισμα (AEB)

Blind spot monitoring

Παράλληλα, η μάρκα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, με 5 αστέρια στις δοκιμές Euro NCAP

Υβριδική εκδοχή Omoda 5 SHS-H

Η υβριδική έκδοση του Omoda 5 βασίζεται σε ένα συνδυασμένο σύστημα θερμικού κινητήρα με ηλεκτρική υποβοήθηση, λειτουργώντας με τρόπο που προσαρμόζεται στις συνθήκες οδήγησης. Το σύστημα διαχειρίζεται αυτόματα πότε θα κινηθεί αποκλειστικά ηλεκτρικά, πότε με βενζίνη ή πότε συνδυαστικά, με στόχο τη βέλτιστη αποδοτικότητα.

Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε ένα SUV που μπορεί να κινηθεί οικονομικά στην πόλη, αλλά χωρίς το άγχος φόρτισης ή περιορισμένης αυτονομίας σε μεγαλύτερες διαδρομές. Η κατανάλωση κινείται σε χαμηλά επίπεδα για την κατηγορία, ενώ η συνολική ισχύς φτάνει σε επίπεδα που εξασφαλίζουν και καλές επιδόσεις.

Η υβριδική εκδοχή απευθύνεται ξεκάθαρα σε όσους θέλουν ένα «all-rounder» αυτοκίνητο: καθημερινό, οικονομικό, αλλά χωρίς να αλλάξουν συνήθειες.

Το αυτοκίνητο βασίζεται στο σύστημα Super Hybrid System (SHS), που συνδυάζει έναν turbo βενζινοκινητήρα 1.5 λίτρων με δύο ηλεκτροκινητήρες και ειδικό υβριδικό κιβώτιο DHT.

Η συνολική απόδοση φτάνει τους 224 ίππους και 295 Nm, ενώ η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 7,9 δευτερόλεπτα.

Παράλληλα, το σύστημα στοχεύει στην αποδοτικότητα:

Κατανάλωση: 5,3 lt/100 km (WLTP)

Εκπομπές: 120 g/km CO₂

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι πρόκειται για full hybrid χωρίς ανάγκη φόρτισης, με μικρή μπαταρία περίπου 1,8 kWh, που λειτουργεί υποστηρικτικά.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την αναλυτική δοκιμή

Εκδόσεις εξοπλισμού Omoda 5 SHS-H

Comfort

Μεταλλικό χρώμα

Κάμερα

Συνδεσιμότητα Apple CarPlay / Android Auto / Bluetooth

Κεντρική Οθόνη LCD 12.3 ιντσών

Sport καθίσματα μπροστά με δέρμα και ύφασμα

Ηχοσύστημα με 6 ηχεία

Ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών

Premium

Ότι στην Comfort και επιπλέον / ή

Μεταλλικό χρώμα με δυνατότητα διχρωμίας (+700 €)

Κάμερα 360 μοιρών

Ατμοσφαιρικός φωτισμός καμπίνας

Ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή

Ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες

Δερμάτινα sport καθίσματα μπροστά

Θερμαινόμενα και αεριζόμενα μπροστινά καθίσματα

Ηχοσύστημα με 8 ηχεία της Sony

Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών

Τιμές Omoda 5 SHS-H

Έκδοση Comfort : 24.900 €

Έκδοση Premium: 28.500 €

Έκδοση Premium με διχρωμία: 29.200 €

Διαβάστε την δοκιμή του Omoda 5 SHS-H ΕΔΩ

Ηλεκτρική έκδοση Omoda 5 EV

Από την άλλη πλευρά, το Omoda 5 EV αλλάζει πλήρως χαρακτήρα. Εδώ έχουμε ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV με ισχύ 204 ίππων και ροπή 340 Nm, που δίνει έμφαση στην άμεση απόκριση και την ομαλή λειτουργία.

Η αυτονομία φτάνει έως τα 430 km, με κατανάλωση που ξεκινά από 15,5 kWh/100 km, ενώ η φόρτιση από το 10% έως το 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 32 λεπτά.

Η μπαταρία τύπου LiFePO4 με χωρητικότητα 61 kWh αποτελεί τη βάση του συστήματος, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 172 km/h.

Σε επίπεδο χρήσης, το EV απευθύνεται περισσότερο σε κοινό με αστικό και περιαστικό προσανατολισμό, που έχει πρόσβαση σε υποδομές φόρτισης και θέλει να εκμεταλλευτεί το χαμηλό κόστος χρήσης και την «καθαρή» οδήγηση.

Eκδόσεις εξοπλισμού Omoda 5 EV

Comfort

Μεταλλικό χρώμα

Κάμερα 360 μοιρών

Φιμέ τζάμια

Ατμοσφαιρικός φωτισμός καμπίνας μπροστά

Καθίσματα με δέρμα και ύφασμα

Ηχοσύστημα με 6 ηχεία

Συνδεσιμότητα Apple CarPlay / Android Auto / Bluetooth

Διζωνικός αυτόματος κλιματισμός

Premium

Ότι στην Comfort και επιπλέον / ή

Μεταλλικό χρώμα με δυνατότητα διχρωμίας (+490 €)

Head Up Display

Ατμοσφαιρικός φωτισμός καμπίνας μπροστά και πίσω

Δερμάτινα καθίσματα

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού

Αεριζόμενα μπροστινά καθίσματα

Ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή

Ηχοσύστημα με 8 ηχεία της Sony

Ηλεκτρικό κλείσιμο πόρτας πορτμπαγκάζ

Τιμές Omoda 5 SHS

Έκδοση Comfort : 37.500 €

Έκδοση Premium: 39.500 €

Έκδοση Premium με διχρωμία: 39.990 €

Διαβάστε την δοκιμή του Omoda 5 EV ΕΔΩ