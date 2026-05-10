Omoda 5: Αναλυτικά εκδόσεις, τιμές και εξοπλισμός

Το Omoda 5 διατίθεται στην Ελλάδα σε υβριδική και αμιγώς ηλεκτρική μορφή, με κοινή σχεδιαστική ταυτότητα αλλά εντελώς διαφορετική προσέγγιση στην καθημερινή χρήση
Η Omodaέχει τοποθετηθεί δυναμικά στην κατηγορία των C-SUV με το Omoda 5, το οποίο διατίθεται σε δύο διακριτές εκδοχές. Την υβριδική SHS και την πλήρως ηλεκτρική EV. Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι απλώς η ύπαρξη δύο επιλογών, αλλά το πόσο διαφορετικά «χτίζεται» η εμπειρία οδήγησης σε κάθε περίπτωση, παρότι το αμάξωμα και η φιλοσοφία παραμένουν κοινά.
Τεχνολογία και ασφάλεια (κοινή βάση)
Ανεξάρτητα από έκδοση, το Omoda 5 επενδύει έντονα στην τεχνολογία:
- Διπλή οθόνη 12,3”
- Wireless CarPlay & Android Auto
- Φωνητικός έλεγχος
- Πληθώρα συστημάτων ADAS
Μεταξύ αυτών:
- Adaptive cruise control
- Lane keeping assist
- Αυτόματο φρενάρισμα (AEB)
- Blind spot monitoring
Παράλληλα, η μάρκα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, με 5 αστέρια στις δοκιμές Euro NCAP
Υβριδική εκδοχή Omoda 5 SHS-H
Η υβριδική έκδοση του Omoda 5 βασίζεται σε ένα συνδυασμένο σύστημα θερμικού κινητήρα με ηλεκτρική υποβοήθηση, λειτουργώντας με τρόπο που προσαρμόζεται στις συνθήκες οδήγησης. Το σύστημα διαχειρίζεται αυτόματα πότε θα κινηθεί αποκλειστικά ηλεκτρικά, πότε με βενζίνη ή πότε συνδυαστικά, με στόχο τη βέλτιστη αποδοτικότητα.
Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε ένα SUV που μπορεί να κινηθεί οικονομικά στην πόλη, αλλά χωρίς το άγχος φόρτισης ή περιορισμένης αυτονομίας σε μεγαλύτερες διαδρομές. Η κατανάλωση κινείται σε χαμηλά επίπεδα για την κατηγορία, ενώ η συνολική ισχύς φτάνει σε επίπεδα που εξασφαλίζουν και καλές επιδόσεις.
Η υβριδική εκδοχή απευθύνεται ξεκάθαρα σε όσους θέλουν ένα «all-rounder» αυτοκίνητο: καθημερινό, οικονομικό, αλλά χωρίς να αλλάξουν συνήθειες.
Το αυτοκίνητο βασίζεται στο σύστημα Super Hybrid System (SHS), που συνδυάζει έναν turbo βενζινοκινητήρα 1.5 λίτρων με δύο ηλεκτροκινητήρες και ειδικό υβριδικό κιβώτιο DHT.
Η συνολική απόδοση φτάνει τους 224 ίππους και 295 Nm, ενώ η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 7,9 δευτερόλεπτα.
Παράλληλα, το σύστημα στοχεύει στην αποδοτικότητα:
- Κατανάλωση: 5,3 lt/100 km (WLTP)
- Εκπομπές: 120 g/km CO₂
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι πρόκειται για full hybrid χωρίς ανάγκη φόρτισης, με μικρή μπαταρία περίπου 1,8 kWh, που λειτουργεί υποστηρικτικά.
Εκδόσεις εξοπλισμού Omoda 5 SHS-H
Comfort
Μεταλλικό χρώμα
Κάμερα
Συνδεσιμότητα Apple CarPlay / Android Auto / Bluetooth
Κεντρική Οθόνη LCD 12.3 ιντσών
Sport καθίσματα μπροστά με δέρμα και ύφασμα
Ηχοσύστημα με 6 ηχεία
Ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών
Premium
Ότι στην Comfort και επιπλέον / ή
Μεταλλικό χρώμα με δυνατότητα διχρωμίας (+700 €)
Κάμερα 360 μοιρών
Ατμοσφαιρικός φωτισμός καμπίνας
Ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή
Ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες
Δερμάτινα sport καθίσματα μπροστά
Θερμαινόμενα και αεριζόμενα μπροστινά καθίσματα
Ηχοσύστημα με 8 ηχεία της Sony
Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών
Τιμές Omoda 5 SHS-H
Έκδοση Comfort : 24.900 €
Έκδοση Premium: 28.500 €
Έκδοση Premium με διχρωμία: 29.200 €
Ηλεκτρική έκδοση Omoda 5 EV
Από την άλλη πλευρά, το Omoda 5 EV αλλάζει πλήρως χαρακτήρα. Εδώ έχουμε ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV με ισχύ 204 ίππων και ροπή 340 Nm, που δίνει έμφαση στην άμεση απόκριση και την ομαλή λειτουργία.
Η αυτονομία φτάνει έως τα 430 km, με κατανάλωση που ξεκινά από 15,5 kWh/100 km, ενώ η φόρτιση από το 10% έως το 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 32 λεπτά.
Η μπαταρία τύπου LiFePO4 με χωρητικότητα 61 kWh αποτελεί τη βάση του συστήματος, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 172 km/h.
Σε επίπεδο χρήσης, το EV απευθύνεται περισσότερο σε κοινό με αστικό και περιαστικό προσανατολισμό, που έχει πρόσβαση σε υποδομές φόρτισης και θέλει να εκμεταλλευτεί το χαμηλό κόστος χρήσης και την «καθαρή» οδήγηση.
Eκδόσεις εξοπλισμού Omoda 5 EV
Comfort
Μεταλλικό χρώμα
Κάμερα 360 μοιρών
Φιμέ τζάμια
Ατμοσφαιρικός φωτισμός καμπίνας μπροστά
Καθίσματα με δέρμα και ύφασμα
Ηχοσύστημα με 6 ηχεία
Συνδεσιμότητα Apple CarPlay / Android Auto / Bluetooth
Διζωνικός αυτόματος κλιματισμός
Premium
Ότι στην Comfort και επιπλέον / ή
Μεταλλικό χρώμα με δυνατότητα διχρωμίας (+490 €)
Head Up Display
Ατμοσφαιρικός φωτισμός καμπίνας μπροστά και πίσω
Δερμάτινα καθίσματα
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού
Αεριζόμενα μπροστινά καθίσματα
Ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή
Ηχοσύστημα με 8 ηχεία της Sony
Ηλεκτρικό κλείσιμο πόρτας πορτμπαγκάζ
Τιμές Omoda 5 SHS
Έκδοση Comfort : 37.500 €
Έκδοση Premium: 39.500 €
Έκδοση Premium με διχρωμία: 39.990 €
