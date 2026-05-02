quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
ΑΓΟΡΑ

Opel Corsa vs Renault Clio: Τα 2 πρώτα supermini σε πωλήσεις στην Ελλάδα – Τιμές

ΣΑΒΒΑΤΟ | 02.05.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
opel-corsa-vs-renault-clio-ta-2-prota-supermini-se-poliseis-stin-ellada-times-801888

Η μάχη της κορυφής στα supermini δεν είναι θεωρητική. Είναι απόλυτα μετρήσιμη και εξελίσσεται καθημερινά στους ελληνικούς δρόμους, εκεί όπου δύο μοντέλα κρατούν σταθερά τις πρώτες θέσεις και ορίζουν το τι σημαίνει “value for money” το 2026.

Το Opel Corsa και το Renault Clio αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες της κατηγορίας των supermini, με 1.366 και 1.095 ταξινομήσεις αντίστοιχα. Δεν είναι τυχαίο. Και τα δύο έχουν χτιστεί πάνω σε διαφορετικές φιλοσοφίες, με ξεκάθαρη στόχευση τόσο σε επίπεδο κινητήρων όσο και εξοπλισμού.

Δύο διαφορετικές φιλοσοφίες κάτω από το καπό

Opel Corsa

Η πρώτη μεγάλη διαφοροποίηση εντοπίζεται στη γκάμα κινητήρων. Το Corsa παίζει ξεκάθαρα στο “multi-energy” παιχνίδι. Ξεκινά με τον γνωστό 1.2 turbo των 100 ίππων, συνεχίζει με ήπια υβριδική έκδοση 110 ίππων με κιβώτιο e-DCT6 και φτάνει μέχρι πλήρως ηλεκτρικές εκδόσεις με 136 και 156 ίππους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει από θερμικό μέχρι αμιγώς ηλεκτρικό χωρίς να αλλάξει μοντέλο.

Από την άλλη πλευρά, το Clio ακολουθεί πιο “καθαρή” στρατηγική. Διαθέτει τον 1.0 TCe με 115 ίππους, σε χειροκίνητο ή αυτόματο EDC, αλλά το δυνατό του χαρτί είναι το full hybrid E-Tech με 160 ίππους. Δεν υπάρχει ηλεκτρική έκδοση, αλλά το υβριδικό σύστημα λειτουργεί πιο ολοκληρωμένα από το mild hybrid του Corsa, με δυνατότητα κίνησης αμιγώς ηλεκτρικά σε αστικές συνθήκες.

Με απλά λόγια, το Corsa προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία επιλογών, ενώ το Clio επενδύει περισσότερο σε μια πιο εξελιγμένη υβριδική λύση.

Βασικός εξοπλισμός: Πλήρεις αλλά με διαφορετική λογική

Στην βασική τους μορφή, και τα δύο μοντέλα είναι πλήρως εξοπλισμένα για τα δεδομένα της κατηγορίας των supermini, αλλά ακολουθούν διαφορετική προσέγγιση.

Opel


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Το Corsa στην έκδοση Edition Plus δίνει έμφαση στο ψηφιακό περιβάλλον και την απλότητα χρήσης. Ψηφιακός πίνακας 7 ιντσών, infotainment 10 ιντσών με Mirror Screen, έξι ηχεία και πλήρες πακέτο συνδεσιμότητας. Στον τομέα της ασφάλειας περιλαμβάνει LED φώτα, cruise control, διατήρηση λωρίδας, αυτόματο φρενάρισμα και αναγνώριση σημάτων. Σημαντικό είναι ότι πολλά στοιχεία όπως κάμερα οπισθοπορείας και blind spot monitoring περνούν μέσω πακέτων εξοπλισμού.

Το Clio, ακόμη και στη βασική έκδοση evolution, εμφανίζεται πιο “φορτωμένο” σε ADAS. Περιλαμβάνει σύστημα αυτόματης πέδησης με ανίχνευση πεζών και δικύκλων, διατήρηση λωρίδας με ενεργή υποβοήθηση, driver monitoring και multi collision brake. Παράλληλα, προσφέρει ήδη ασύρματο Android Auto και Apple CarPlay, ψηφιακό πίνακα και δυνατότητα για Google built-in στις ανώτερες εκδόσεις. Εκεί που διαφοροποιείται αισθητά είναι στη διαβάθμιση: το Clio ανεβαίνει επίπεδο πολύ πιο έντονα σε εκδόσεις techno και esprit Alpine, με στοιχεία όπως adaptive cruise control, ambient φωτισμό και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης.

Τιμές: Πού ξεκινά και πού καταλήγει η κάθε επιλογή

Σε επίπεδο τιμών, το Corsa κρατά ξεκάθαρο προβάδισμα στην είσοδο. Η βασική βενζινοκίνητη έκδοση των 100 ίππων ξεκινά από 18.600 ευρώ, κάτι που το καθιστά από τις πιο προσιτές επιλογές της αγοράς. Η υβριδική έκδοση ανεβαίνει στα 21.200 ευρώ, ενώ οι ηλεκτρικές εκδόσεις ξεκινούν από 24.700 ευρώ και φτάνουν τα 26.500 ευρώ για την ισχυρότερη.

Το Clio τοποθετείται ψηλότερα. Η βασική έκδοση με τον 1.0 TCe 115 ίππων ξεκινά από 21.400 ευρώ, ενώ η αυτόματη ανεβαίνει στα 23.200 ευρώ. Το full hybrid E-Tech ξεκινά από 24.900 ευρώ και φτάνει έως τα 28.000 ευρώ στην έκδοση esprit Alpine.

Εδώ η διαφορά είναι σαφής: το Corsa κερδίζει στο entry level, ενώ το Clio προσφέρει πιο εξελιγμένες λύσεις όσο ανεβαίνεις σε τιμή.

Ποιο ταιριάζει σε ποιον;

Η τελική επιλογή supermini δεν είναι θέμα “καλύτερου”, αλλά προτεραιοτήτων. Το Corsa είναι πιο ευέλικτο. Αν θέλεις χαμηλό κόστος αγοράς, επιλογές κινητήρων και ακόμη και ηλεκτρική μετάβαση χωρίς να αλλάξεις μοντέλο, είναι η πιο ολοκληρωμένη λύση. Το Clio είναι πιο προηγμένο τεχνολογικά. Το full hybrid σύστημα, το πιο εξελιγμένο πακέτο ADAS και η συνολική αίσθηση ποιότητας το κάνουν να δείχνει ένα βήμα μπροστά σε refinement.

Τι κρατάμε;

  • Το Corsa είναι το πιο προσιτό σημείο εισόδου στην κατηγορία
  • Το Clio έχει πιο προηγμένο full hybrid σύστημα
  • Το Corsa προσφέρει και ηλεκτρικές εκδόσεις, κάτι μοναδικό εδώ
  • Το Clio υπερέχει σε ADAS και τεχνολογική ωριμότητα

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Opel Corsa#Renault Clio
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.

Περισσότερα Βίντεο

Πρόσφατες Ειδήσεις