Opel Mokka: Αναλυτικά όλες οι εκδόσεις και τιμές – Έρχεται η κορυφαία

Το Opel Mokka είναι από εκείνα τα SUV που δεν προσπαθούν να μοιάσουν με κάτι άλλο. Έχει ταυτότητα, έχει χαρακτήρα και έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα δικό του κοινό στην κατηγορία των B-SUV.

Στη νεότερη μορφή του, δεν περιορίζεται σε μία μόνο τεχνολογία, αλλά προσφέρεται σε πλήρη γκάμα κινητήρων, από καθαρά θερμικούς μέχρι ήπια υβριδικούς και αμιγώς ηλεκτρικούς. Αυτό ακριβώς είναι και το μεγάλο του πλεονέκτημα: δίνει στον οδηγό επιλογές, χωρίς να τον πιέζει προς μία μόνο κατεύθυνση.

Σχεδίαση με ξεκάθαρο χαρακτήρα

Το Opel Mokka ξεχωρίζει με την πρώτη ματιά. Η μάσκα Vizor, οι έντονες ακμές στο αμάξωμα και τα «κοφτά» LED φωτιστικά σώματα δημιουργούν μια εικόνα που δύσκολα μπερδεύεται με ανταγωνιστή. Δεν είναι το πιο «μαλακό» σχεδιαστικά SUV της κατηγορίας. Είναι πιο δυναμικό, πιο νευρικό οπτικά και πιο κοντά σε concept φιλοσοφία. Οι εκδόσεις GS και Edition Plus τονίζουν ακόμα περισσότερο τον σπορ χαρακτήρα, με μεγαλύτερες ζάντες και πιο σκούρες λεπτομέρειες.

Βενζινοκίνητες εκδόσεις

Η βάση της γκάμας αποτελείται από τον 1.2 Turbo των 136 ίππων, σε συνδυασμό με χειροκίνητο 6τάχυτο κιβώτιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι επιδόσεις είναι ιδιαίτερα καλές για την κατηγορία, με 0-100 km/h σε 8,9 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα έως 208 km/h. Η μέση κατανάλωση διαμορφώνεται στα 5,7 λ/100 km, ενώ το βάρος κυμαίνεται γύρω στα 1.219 kg. Η τιμολόγηση έχει ξεκάθαρη λογική κλιμάκωσης ανάλογα με τον εξοπλισμό. Η απλή έκδοση ξεκινά από 22.400 ευρώ, η Edition από 23.400 ευρώ, η Edition Plus από 25.900 ευρώ και η πιο σπορ GS από 28.400 ευρώ. Όλες οι εκδόσεις κινούνται στην ίδια κλίμακα εκπομπών CO₂ στα 127 g/km, κάτι που μεταφράζεται σε τέλη κυκλοφορίας 81,28 ευρώ ετησίως.

Ήπια υβριδικές εκδόσεις

Εδώ είναι που το Opel Mokka αρχίζει να γίνεται πραγματικά ενδιαφέρον από πλευράς value for money. Οι ήπια υβριδικές εκδόσεις συνδυάζουν τον ίδιο 1.2 Turbo κινητήρα με σύστημα mild hybrid 48V και αυτόματο κιβώτιο EDCT6, ανεβάζοντας την απόδοση στους 145 ίππους. Οι επιδόσεις βελτιώνονται, με 0-100 km/h σε 8,2 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 209 km/h, ενώ η κατανάλωση πέφτει στα 4,9 λ/100 km. Οι εκπομπές CO₂ περιορίζονται στα 108 g/km, κάτι που στην ελληνική πραγματικότητα σημαίνει μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Οι τιμές ξεκινούν από 25.650 ευρώ για την έκδοση Edition, ανεβαίνουν στα 27.900 ευρώ για την Edition Plus και φτάνουν τα 31.900 ευρώ για την πιο πλούσια GS. Για πολλούς οδηγούς, αυτές οι εκδόσεις είναι η «χρυσή τομή» της γκάμας, καθώς συνδυάζουν καλύτερες επιδόσεις, χαμηλότερη κατανάλωση και μηδενικά τέλη.

Ηλεκτρική έκδοση

Το Opel Mokka προσφέρεται και ως αμιγώς ηλεκτρικό, με κινητήρα 156 ίππων και τιμή εκκίνησης 37.900 ευρώ. Η φιλοσοφία εδώ είναι ξεκάθαρα αστική, με έμφαση στην άνεση, την αθόρυβη λειτουργία και το χαμηλό κόστος χρήσης. Το ηλεκτρικό Mokka απευθύνεται σε όσους θέλουν καθημερινή μετακίνηση χωρίς καύσιμο και με καθαρά τεχνολογικό χαρακτήρα.

Mokka GSE: η κορυφή της γκάμας

Στην κορυφή βρίσκεται η νέα έκδοση Opel Mokka GSE, η οποία έρχεται να αλλάξει τον χαρακτήρα του μοντέλου. Το ηλεκτρικό σύνολο αποδίδει έως 281 ίππους, με δραστικά βελτιωμένες επιδόσεις και πιο σπορ ρύθμιση πλαισίου. Η τιμή της στην ελληνική αγορά έχει ανακοινωθεί στα 43.900 ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται η κρατική επιδότηση.