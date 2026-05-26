Πάτησε Ελλάδα το Nissan Micra: Αναλυτικά γκάμα και τιμές – Πότε θα γίνουν οι πρώτες παραδόσεις;

ΤΡΙΤΗ | 26.05.2026
Στέλιος Παππάς
Το νέο ηλεκτρικό Nissan Micra παρουσιάστηκε στην Ελλάδα με δύο μπαταρίες, έως 419 km αυτονομίας και πλήρη τεχνολογία Google.

Το νέο Nissan Micra πάτησε Ελλάδα, ανοίγοντας ένα εντελώς νέο κεφάλαιο για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στην ιστορία της Nissan. Το μοντέλο που για περισσότερα από 40 χρόνια συνδέθηκε με την αστική μετακίνηση, την ευκολία στη χρήση και τον νεανικό χαρακτήρα, επιστρέφει πλέον ως αμιγώς ηλεκτρικό supermini, με νέα τεχνολογική βάση, δύο επιλογές μπαταρίας και αυτονομία έως 419 km.

Το Autotypos βρίσκεται στην επίσημη παρουσίαση του νέου Micra επί ελληνικού εδάφους, με τη Nissan να τοποθετεί το μοντέλο σε μια από τις πιο κρίσιμες κατηγορίες της ευρωπαϊκής αγοράς. Η κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων αλλάζει γρήγορα, οι επιλογές μειώνονται ή ακριβαίνουν, και το νέο Micra έρχεται να καλύψει το κενό ανάμεσα στην παραδοσιακή ευελιξία ενός supermini και στις απαιτήσεις της ηλεκτρικής εποχής.

Το Micra αλλάζει εποχή, όχι χαρακτήρα

Το Micra δεν είναι ένα τυχαίο όνομα για τη Nissan. Μέσα από πέντε γενιές, κατάφερε να γίνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μικρά αυτοκίνητα της ευρωπαϊκής αγοράς, με κοινό που το επέλεγε για την ευκολία στην πόλη, το compact μέγεθος και τη φιλική του προσωπικότητα.

Η νέα γενιά αλλάζει ριζικά τεχνολογικά, καθώς περνά αποκλειστικά στην ηλεκτροκίνηση. Παρ’ όλα αυτά, η Nissan επιχειρεί να κρατήσει ζωντανό τον βασικό χαρακτήρα του μοντέλου. Το νέο Micra παραμένει μικρό, ευέλικτο και προσανατολισμένο στην καθημερινή χρήση, αλλά πλέον συνδυάζει αυτά τα χαρακτηριστικά με προηγμένο ψηφιακό περιβάλλον, ηλεκτρική αυτονομία που καλύπτει και διαδρομές εκτός πόλης, καθώς και σαφώς πιο ώριμη εικόνα.

Σχεδίαση με πιο έντονη προσωπικότητα

Εξωτερικά, το νέο Nissan Micra δείχνει ξεκάθαρα πιο σύγχρονο και πιο εκφραστικό. Η Nissan κάνει λόγο για έναν παιχνιδιάρικο χαρακτήρα που παραμένει πιστός στο DNA των προηγούμενων γενιών, όμως η συνολική εικόνα είναι πιο γεμάτη και πιο δυναμική από ό,τι στο παρελθόν.

Το αμάξωμα έχει compact διαστάσεις, αλλά αντλεί στοιχεία από τη SUV αισθητική, με πιο τονισμένους όγκους και πιο στιβαρή παρουσία. Οι ζάντες 18 ιντσών, τα ζωντανά χρώματα και οι επιλογές διχρωμίας δίνουν στο μοντέλο πιο νεανική ταυτότητα, ενώ τα χαρακτηριστικά φωτιστικά σώματα δημιουργούν μια ξεχωριστή φωτεινή υπογραφή.

Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο που δεν προσπαθεί να μοιάσει απλώς με «μικρό ηλεκτρικό». Θέλει να έχει δική του εικόνα, σε μια κατηγορία όπου το design παίζει πλέον πολύ σημαντικό ρόλο στην τελική επιλογή.

Εσωτερικό με δύο οθόνες και σύγχρονη αίσθηση

Στο εσωτερικό, το νέο Micra κάνει μεγάλο βήμα σε σχέση με ό,τι γνωρίζαμε από το παρελθόν. Η καμπίνα βασίζεται σε δύο οθόνες 10,1 ιντσών, οι οποίες αναλαμβάνουν τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και το σύστημα infotainment.

Η σχεδίαση δείχνει καθαρή και σύγχρονη, με τη Nissan να δίνει έμφαση στην ευκολία χειρισμού και όχι απλώς στην εντύπωση. Τα μαλακά υλικά και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός ενισχύουν την αίσθηση ποιότητας, ενώ η συνολική εικόνα δείχνει πιο ώριμη από αυτή που συνήθως περιμένει κανείς σε ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης.

Σημαντικό στοιχείο είναι και η πρακτικότητα. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 326 λίτρα, τιμή πολύ καλή για την κατηγορία, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η χωρητικότητα ανεβαίνει έως τα 1.106 λίτρα. Αυτό σημαίνει ότι το νέο Micra δεν περιορίζεται στον ρόλο του δεύτερου αυτοκινήτου για την πόλη, αλλά μπορεί να εξυπηρετήσει και πιο σύνθετες καθημερινές ανάγκες.

Δύο μπαταρίες και αυτονομία έως 419 km

Η γκάμα του νέου Nissan Micra θα περιλαμβάνει δύο επιλογές μπαταρίας. Η βασική έκδοση θα διαθέτει μπαταρία 40 kWh, με αυτονομία έως 319 km, ενώ η μεγαλύτερη μπαταρία των 52 kWh ανεβάζει την αυτονομία έως τα 419 km.

Η δεύτερη επιλογή είναι αυτή που δίνει στο Micra πιο ολοκληρωμένο χαρακτήρα, καθώς το βγάζει από το στενό πλαίσιο της αστικής μετακίνησης. Με αυτονομία πάνω από 400 km, το νέο ηλεκτρικό supermini μπορεί να καλύψει καθημερινές μετακινήσεις για αρκετές ημέρες χωρίς φόρτιση, αλλά και να υποστηρίξει διαδρομές εκτός πόλης με λιγότερο άγχος.

Στον τομέα της φόρτισης, η Nissan αναφέρει δυνατότητα ταχείας φόρτισης έως 100 kW, με τη διαδικασία από 15% έως 80% να ολοκληρώνεται σε περίπου 30 λεπτά. Πρόκειται για στοιχείο που έχει πρακτική σημασία, καθώς μειώνει τον χρόνο αναμονής σε ταξίδι ή σε ταχυφορτιστή.

AmpR Small και έμφαση στην οδηγική αίσθηση

Το νέο Micra βασίζεται στην πλατφόρμα AmpR Small, μια βάση που έχει εξελιχθεί ειδικά για μικρά ηλεκτρικά μοντέλα. Η Nissan δίνει έμφαση στη σταθερότητα, στο χαμηλό κέντρο βάρους και στη δυναμική αίσθηση, στοιχεία που μπορούν να κάνουν διαφορά σε ένα compact ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Το βάρος αναφέρεται στα περίπου 1.500 kg, τιμή που παραμένει λογική για ηλεκτρικό μοντέλο της κατηγορίας. Σε συνδυασμό με τη χαμηλή τοποθέτηση της μπαταρίας, το Micra υπόσχεται πιο σταθερή συμπεριφορά, όχι μόνο μέσα στην πόλη αλλά και σε ταχύτερες διαδρομές.

Στην καθημερινή χρήση, σημαντικό ρόλο θα έχει και το e-Pedal Full Stop, το οποίο επιτρέπει στο αυτοκίνητο να επιβραδύνει έως πλήρη ακινητοποίηση χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται να χρησιμοποιεί συνεχώς το πεντάλ του φρένου. Είναι λειτουργία που ταιριάζει ιδιαίτερα στην πόλη, ειδικά σε συνθήκες κίνησης.

Google built-in και NissanConnect

Η τεχνολογία είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του νέου Micra. Το μοντέλο ενσωματώνει υπηρεσίες της Google, προσφέροντας πρόσβαση σε Google Maps, Google Assistant και Play Store. Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός θα έχει ένα πιο γνώριμο και λειτουργικό ψηφιακό περιβάλλον, με εφαρμογές και υπηρεσίες που χρησιμοποιεί ήδη στην καθημερινότητά του.

Παράλληλα, η εφαρμογή NissanConnect επιτρέπει απομακρυσμένο έλεγχο βασικών λειτουργιών. Ο οδηγός μπορεί να βλέπει την κατάσταση φόρτισης, την εκτιμώμενη αυτονομία και να ρυθμίζει τη θερμοκρασία της καμπίνας πριν μπει στο αυτοκίνητο.

Για ένα ηλεκτρικό μοντέλο, αυτές οι λειτουργίες δεν είναι απλώς ευκολίες. Είναι μέρος της καθημερινής εμπειρίας χρήσης, ειδικά όταν ο οδηγός θέλει να προγραμματίζει φόρτιση ή να προθερμαίνει/δροσίζει την καμπίνα όσο το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο.

Αναλυτικά η γκάμα στην Ελλάδα

Το νέο Nissan Micra θα διατεθεί στην ελληνική αγορά με δύο επιλογές μπαταρίας και τρία επίπεδα εξοπλισμού:

Έκδοση Ισχύς Μπαταρία Αυτονομία WLTP Φόρτιση AC Φόρτιση DC
Engage 90 kW 40 kWh 319 km 11 kW 80 kW
Advance 90 kW / 110 kW 40 kWh / 52 kWh 319 km / 419 km 11 kW 80 kW / 100 kW
Evolve 110 kW 52 kWh 419 km 11 kW 100 kW

Επιπλέον εξοπλισμός φόρτισης και θερμικής διαχείρισης

Έκδοση Αντλία θερμότητας Intelligent Route Planner Θέρμανση μπαταρίας Ψύξη μπαταρίας Κλιματισμός
Engage Στάνταρ 1 kW ή 2 kW στη φόρτιση Στάνταρ Αυτόματος
Advance Στάνταρ Στάνταρ 1 kW με IRP / 2 kW στη φόρτιση Στάνταρ Αυτόματος
Evolve Στάνταρ Στάνταρ 1 kW με IRP / 2 kW στη φόρτιση Στάνταρ Αυτόματος

Τιμές νέου Nissan Micra στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την επίσημη παρουσίαση του νέου Nissan Micra στην Ελλάδα, η γκάμα και οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Έκδοση Μπαταρία Αρχική λιανική τιμή Επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» Επιδότηση λανσαρίσματος Τελική λιανική τιμή
Engage 40 kWh 26.900 € 3.000 € + 1.500 € απόσυρση 500 € 21.900 €
Advance 40 kWh 28.900 € 3.000 € + 1.500 € απόσυρση 500 € 23.900 €
Advance 52 kWh 31.500 € 3.000 € + 1.500 € απόσυρση 500 € 26.500 €
Evolve 52 kWh 32.900 € 3.000 € + 1.500 € απόσυρση 500 € 27.900 €

Το νέο Nissan Micra συνοδεύεται από εγγύηση 5 ετών για το όχημα και 8 ετών για την μπαταρία, στοιχείο που ενισχύει τη συνολική πρόταση αξίας του ηλεκτρικού supermini, ειδικά για όσους κάνουν για πρώτη φορά τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Τα αυτοκίνητα βρίσκονται ήδη στις εκθέσεις με τα test drive να ξεκινούν στις 2 Ιουνίου και οι πρώτες παραγγελίες θα φτάσουν στους αγοραστές το Σεπτέμβριο.

Τι κρατάμε;

  • Το νέο Nissan Micra παρουσιάστηκε επί ελληνικού εδάφους.
  • Η νέα γενιά είναι αμιγώς ηλεκτρική.
  • Θα διατίθεται με δύο μπαταρίες, 40 kWh και 52 kWh.
  • Η αυτονομία φτάνει έως 319 km στη μικρή μπαταρία και έως 419 km στη μεγάλη.
  • Η ταχεία φόρτιση έως 100 kW επιτρέπει φόρτιση από 15% έως 80% σε περίπου 30 λεπτά.
  • Το εσωτερικό διαθέτει δύο οθόνες 10,1 ιντσών.
  • Υπάρχουν ενσωματωμένες υπηρεσίες Google και εφαρμογή NissanConnect.
  • Ο χώρος αποσκευών είναι 326 λίτρα και φτάνει έως 1.106 λίτρα με αναδιπλωμένα καθίσματα.

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
