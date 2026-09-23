Peugeot 208: Νέα έκδοση με 100 ίππους, μηδενικά Τέλη και τιμή 18.900 ευρώ

Νέος κινητήρας βενζίνης, πλούσιος εξοπλισμός και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας κάνουν το Peugeot 208 ακόμη πιο ενδιαφέρον, με τιμή εκκίνησης 18.900 ευρώ.

Η επιλογή ενός καινούργιου μικρού αυτοκινήτου γίνεται πιο εύκολη όταν η προσιτή τιμή συνδυάζεται με εξοπλισμό που καλύπτει ουσιαστικά την καθημερινότητα. Το Peugeot 208 Turbo 100 Style Plus έρχεται να διεκδικήσει ακριβώς αυτό το κοινό, με νέο βενζινοκινητήρα και τιμή από 18.900 ευρώ, στην οποία περιλαμβάνεται η τρέχουσα προωθητική ενέργεια της ελληνικής αντιπροσωπείας. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο ποσό της αγοράς. Η συγκεκριμένη έκδοση συνδυάζει χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων, χαμηλή εργοστασιακή κατανάλωση και εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που εξασφαλίζουν μηδενικά ετήσια τέλη κυκλοφορίας. Παράλληλα, η Style Plus συγκεντρώνει αρκετές από τις παροχές που αναζητά σήμερα ένας αγοραστής, από την ασύρματη σύνδεση του κινητού μέχρι την κάμερα οπισθοπορείας.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο νέος τρικύλινδρος turbo βενζινοκινητήρας των 1.199 κ.εκ., ο οποίος αποδίδει 101 ίππους στις 5.500 σ.α.λ. και 205 Nm ροπής από τις 1.750 σ.α.λ. Η εμπορική ονομασία του είναι Turbo 100, αλλά η επίσημη τιμή ισχύος βρίσκεται έναν ίππο ψηλότερα. Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι η υιοθέτηση καδένας χρονισμού. Σύμφωνα με την Peugeot, τα νέα εξαρτήματα αντιπροσωπεύουν το 70% της αξίας των επιμέρους μερών του κινητήρα, με τις επεμβάσεις να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το μπλοκ, τα έμβολα και το σύστημα ψεκασμού. Ο υπερσυμπιεστής μεταβλητής γεωμετρίας έχει στόχο την καλύτερη απόκριση στις χαμηλές στροφές, ενώ ο άμεσος ψεκασμός λειτουργεί με πίεση 350 bar. Ο κινητήρας χρησιμοποιεί κύκλο Miller, με τις αλλαγές να αποσκοπούν στη βελτίωση της απόδοσης και στον περιορισμό της κατανάλωσης. Για την εξέλιξή του, η εταιρεία αναφέρει περισσότερες από 30.000 ώρες δοκιμών σε πάγκους και πάνω από 3 εκατομμύρια χιλιόμετρα με πρωτότυπα οχήματα. Πρόκειται για στοιχεία του προγράμματος εξέλιξης που δημοσιοποιεί ο κατασκευαστής.

Ο νέος κινητήρας συνεργάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων, δίνοντας στο 208 επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 10,1 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 195 χλμ./ώρα. Η μέση κατανάλωση διαμορφώνεται στα 5,1 λτ./100 χλμ. κατά WLTP, ενώ οι εκπομπές CO₂ περιορίζονται στα 116 γρ./χλμ. Από αυτή την τιμή προκύπτει και το πλεονέκτημα των μηδενικών τελών κυκλοφορίας, που προστίθεται στη σχετικά χαμηλή τιμή αγοράς. Η εργοστασιακή μέτρηση κατανάλωσης προσφέρει μια βάση σύγκρισης με άλλες εκδόσεις και μοντέλα. Στην καθημερινή χρήση, το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από την κίνηση, τις διαδρομές, το φορτίο και τον τρόπο οδήγησης. Για τον υποψήφιο αγοραστή έχει σημασία να συνεκτιμήσει τόσο την αρχική δαπάνη όσο και τα χιλιόμετρα που πραγματοποιεί κάθε χρόνο.

Η Style Plus δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις ευκολίες που χρησιμοποιεί συχνότερα ο οδηγός. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει προβολείς LED με αυτόματη λειτουργία, καθώς και ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto. Υπάρχει επίσης σύστημα Connected Navigation 3D με αναγνώριση φωνητικών εντολών. Στο παρκάρισμα βοηθούν η κάμερα οπισθοπορείας 180 μοιρών και οι αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω, ένας χρήσιμος συνδυασμός για τις καθημερινές μανούβρες στην πόλη. Το Cruise Control με περιοριστή ταχύτητας προσθέτει ευκολία στις μεγαλύτερες διαδρομές. Στον βασικό εξοπλισμό βρίσκονται ακόμη ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες, εμπρός υποβραχιόνιο και ηλεκτρικό χειρόφρενο. Την εξωτερική εικόνα συμπληρώνουν οι ζάντες 16 ιντσών και τα φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα και στην πόρτα του χώρου αποσκευών.

Για όποιον εξετάζει αγορά supermini κοντά στις 19.000 ευρώ, η συγκεκριμένη έκδοση έχει ενδιαφέρον επειδή συνδυάζει αρκετές διαφορετικές απαιτήσεις στην ίδια τιμή. Το κόστος απόκτησης παραμένει κάτω από το συγκεκριμένο όριο, ενώ ο εξοπλισμός περιλαμβάνει στοιχεία συνδεσιμότητας και στάθμευσης που έχουν άμεση χρησιμότητα. Η επιλογή του χειροκίνητου κιβωτίου αποτελεί, φυσικά, βασικό κριτήριο. Όποιος προτιμά να αλλάζει ο ίδιος σχέσεις μπορεί να εξετάσει την Turbo 100, ενώ για εκείνον που θέλει αυτόματο υπάρχουν οι υβριδικές επιλογές της γκάμας. Το ουσιαστικό στοιχείο είναι πως το Peugeot 208 των 18.900 ευρώ προσφέρει έναν συγκεκριμένο, ολοκληρωμένο συνδυασμό κινητήρα και εξοπλισμού. Έτσι, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αξιολογήσει την αγορά με βάση όσα πραγματικά περιλαμβάνει η έκδοση, συνυπολογίζοντας και το όφελος από τα μηδενικά τέλη.