Peugeot 208: Όλες οι εκδόσεις και οι τιμές του – Έρχεται και GTi

Το Peugeot 208 παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα supermini της αγοράς, ποντάροντας στη μοντέρνα σχεδίαση, στο ιδιαίτερο εσωτερικό με το γνωστό Peugeot i-Cockpit και σε μια γκάμα που καλύπτει διαφορετικές ανάγκες.

Από την απλή βενζίνη μέχρι τα υβριδικά σύνολα και τις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις E-208, το γαλλικό μοντέλο προσφέρει αρκετές επιλογές σε κινητήρες και εξοπλισμό. Η γκάμα του Peugeot 208 ξεκινά από τις εκδόσεις βενζίνης, συνεχίζει με τις υβριδικές εκδόσεις των 110 και 145 ίππων και ολοκληρώνεται με τις ηλεκτρικές εκδόσεις E-208. Παράλληλα, το μεγάλο νέο αφορά την επιστροφή του ονόματος GTi, αυτή τη φορά σε αμιγώς ηλεκτρική μορφή, με το νέο Peugeot E-208 GTi να φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα από τα πιο ιστορικά σήματα της Peugeot.

Βενζίνη: Η βασική επιλογή της γκάμας

Στη βάση της γκάμας βρίσκεται ο γνωστός 1.2 PureTech 100, ο οποίος αποδίδει 100 ίππους και προσφέρεται σε δύο επίπεδα εξοπλισμού: Style Plus και Allure. Πρόκειται για την πιο προσιτή επιλογή του 208, απευθυνόμενη σε όσους θέλουν ένα καθημερινό supermini με χαμηλότερο κόστος αγοράς και χωρίς την επιπλέον πολυπλοκότητα των υβριδικών εκδόσεων. Η τιμή του Peugeot 208 1.2 PureTech 100 Style Plus ξεκινά από τις 20.200 ευρώ, ενώ η πιο πλούσια έκδοση Allure τοποθετείται στις 21.900 ευρώ. Και οι δύο εκδόσεις έχουν μηδενικά τέλη κυκλοφορίας για το 2026, με εκπομπές CO2 117 και 118 g/km αντίστοιχα.

Hybrid 110 και Hybrid 145: Η πιο ολοκληρωμένη λύση

Πιο πάνω στη γκάμα βρίσκονται οι υβριδικές εκδόσεις, που αποτελούν ίσως την πιο ισορροπημένη επιλογή για τον μέσο αγοραστή. Το Peugeot 208 Hybrid 110 e-DCS6 συνδυάζει τον θερμικό κινητήρα με ηλεκτρική υποβοήθηση και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, προσφέροντας πιο ξεκούραστη οδήγηση στην πόλη και χαμηλότερη κατανάλωση σε σχέση με μια συμβατική βενζινοκίνητη έκδοση. Το Hybrid 110 e-DCS6 διατίθεται ως Style Plus με τιμή 23.200 ευρώ και ως Allure με τιμή 24.900 ευρώ. Και εδώ τα τέλη κυκλοφορίας είναι μηδενικά, με εκπομπές CO2 στα 102 g/km. Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η έκδοση Hybrid 145 e-DCS6, η οποία ανεβάζει την ισχύ στους 145 ίππους και δίνει στο 208 πιο ζωντανό χαρακτήρα. Προσφέρεται σε έκδοση Allure με τιμή 26.500 ευρώ, ενώ στην κορυφή της υβριδικής γκάμας βρίσκεται η έκδοση GT, με τιμή 29.500 ευρώ.

E-208: Η ηλεκτρική πλευρά του 208

Για όσους θέλουν αμιγώς ηλεκτρική μετακίνηση, η Peugeot διαθέτει και το E-208, το οποίο προσφέρεται με δύο εκδόσεις μπαταρίας και ισχύος. Η πρώτη είναι η έκδοση με μπαταρία 50 kWh και ισχύ 136 ίππων, ενώ η δεύτερη διαθέτει μπαταρία 54 kWh και ισχύ 156 ίππων. Το E-208 50kWh 136hp Style Plus κοστίζει 31.800 ευρώ, ενώ η έκδοση Allure ανεβαίνει στις 33.500 ευρώ. Αντίστοιχα, το ισχυρότερο E-208 54kWh 156hp ξεκινά από τις 33.800 ευρώ στην έκδοση Style Plus, φτάνει τις 35.200 ευρώ στην Allure και ολοκληρώνεται με την έκδοση GT στις 37.500 ευρώ.

Οι εκδόσεις εξοπλισμού

Η γκάμα του Peugeot 208 δομείται γύρω από τρία βασικά επίπεδα εξοπλισμού: Style Plus, Allure και GT. Η Style Plus αποτελεί την εισαγωγική έκδοση και κρατά χαμηλότερα την τιμή αγοράς, η Allure είναι η πιο ισορροπημένη επιλογή για όσους θέλουν καλύτερο εξοπλισμό χωρίς να φτάσουν στην κορυφή, ενώ η GT δίνει πιο δυναμική εμφάνιση και πλουσιότερη εικόνα. Το 208 ξεχωρίζει συνολικά για το μικρό τιμόνι, τον ψηφιακό πίνακα οργάνων, την οθόνη αφής 10 ιντσών και τη χαρακτηριστική σχεδίαση της καμπίνας. Στοιχεία όπως η φωτιστική υπογραφή LED, οι τεχνολογίες υποβοήθησης οδήγησης και η συνδεσιμότητα ενισχύουν τον σύγχρονο χαρακτήρα του γαλλικού supermini.

Αναλυτικά οι τιμές του Peugeot 208

Έκδοση Καύσιμο Τιμή 1.2 PureTech 100 Style Plus Βενζίνη 20.200 ευρώ 1.2 PureTech 100 Allure Βενζίνη 21.900 ευρώ Hybrid 110 e-DCS6 Style Plus Υβριδικό 23.200 ευρώ Hybrid 110 e-DCS6 Allure Υβριδικό 24.900 ευρώ Hybrid 145 e-DCS6 Allure Υβριδικό 26.500 ευρώ Hybrid 145 e-DCS6 GT Υβριδικό 29.500 ευρώ E-208 50kWh 136hp Style Plus Ηλεκτρικό 31.800 ευρώ E-208 50kWh 136hp Allure Ηλεκτρικό 33.500 ευρώ E-208 54kWh 156hp Style Plus Ηλεκτρικό 33.800 ευρώ E-208 54kWh 156hp Allure Ηλεκτρικό 35.200 ευρώ E-208 54kWh 156hp GT Ηλεκτρικό 37.500 ευρώ

Έρχεται και Peugeot E-208 GTi

Το πιο ενδιαφέρον νέο για το 208 είναι φυσικά η επιστροφή του ονόματος GTi. Μόνο που αυτή τη φορά δεν μιλάμε για ένα κλασικό θερμικό hot hatch, αλλά για το πρώτο 100% ηλεκτρικό Peugeot GTi. Το νέο E-208 GTi αποδίδει 281 ίππους, έχει μέγιστη ροπή 345 Nm και επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε 5,5 δευτερόλεπτα. Η μέγιστη ηλεκτρική αυτονομία του φτάνει τα 375 km WLTP. Η Peugeot θέλει να συνδέσει το νέο μοντέλο με την παράδοση των GTi, αναφέροντας ευθέως την κληρονομιά του 205 GTi. Το νέο E-208 GTi παρουσιάζεται ως διάδοχος μιας ιστορίας 40 ετών, αλλά με σύγχρονη ηλεκτρική προσέγγιση.

Σε τεχνικό επίπεδο, το E-208 GTi διαθέτει διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, εμπρός δίσκους φρένων 355 mm και σταθερές τετραπίστονες δαγκάνες, στοιχεία που δείχνουν ότι η Peugeot δεν περιορίστηκε απλώς σε μια πιο δυνατή έκδοση του E-208, αλλά θέλησε να δώσει πιο ουσιαστικό σπορ χαρακτήρα. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 54 kWh, η ισχύς φτάνει τα 207 kW / 281 PS, ενώ η φόρτιση από 20% έως 80% ολοκληρώνεται σε 27 λεπτά. Η κατανάλωση ενέργειας ανακοινώνεται μεταξύ 15,9 και 17,2 kWh/100 km.

Σχεδιαστικά, το νέο E-208 GTi διαθέτει χαμηλωμένο αμάξωμα, αυξημένο μετατρόχιο και διάτρητες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, συνδυασμένες με ελαστικά Michelin Pilot Sport 4S. Στο εσωτερικό, ξεχωρίζουν το compact τιμόνι με επένδυση Alcantara, το έμβλημα «208 GTi», οι κόκκινες ραφές, τα σπορ καθίσματα και οι κόκκινες ζώνες ασφαλείας.

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