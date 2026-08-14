Peugeot 408: Όλες οι εκδόσεις του ανανεωμένου εντυπωσιακού crossover στην Ελλάδα -Τιμές

Το ανανεωμένο Peugeot 408 συνεχίζει να συνδυάζει στοιχεία από διαφορετικές κατηγορίες, προσφέροντας πλέον πλήρως εξηλεκτρισμένη γκάμα και ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή εκκίνησης.

Όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, το Peugeot 408 απέδειξε ότι ένα οικογενειακό μοντέλο δεν χρειάζεται να ακολουθεί τη συμβατική φόρμα ενός SUV ή ενός κλασικού hatchback. Η χαμηλή οροφή, η αυξημένη απόσταση από το έδαφος και η έντονα κεκλιμένη πίσω πόρτα δημιούργησαν ένα χαρακτηριστικό fastback crossover, το οποίο εξακολουθεί να ξεχωρίζει οπτικά.

Στην ανανεωμένη μορφή του, το γαλλικό μοντέλο αποκτά πιο σύγχρονη εμφάνιση, αναβαθμισμένη τεχνολογία και τρεις διαφορετικές επιλογές κίνησης. Η ελληνική γκάμα περιλαμβάνει το Hybrid 145, το ισχυρότερο Plug-in Hybrid 240 και το αμιγώς ηλεκτρικό E-408 των 213 ίππων. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όμως, συγκεντρώνει η αρχική τιμή. Με την προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος, το Peugeot 408 Hybrid ξεκινά από τις 26.900 ευρώ, τοποθετούμενο χαμηλότερα ακόμη και από αρκετά μικρότερα SUV.

Η ανανέωση δεν αλλάζει τις βασικές αναλογίες του αυτοκινήτου, εξελίσσει όμως σημαντικά την εικόνα του εμπρός και του πίσω μέρους. Στο εμπρός τμήμα συναντάμε μια νέα φωτεινή υπογραφή, με τα χαρακτηριστικά τρία «νύχια» LED να σχηματίζονται από λεπτές λωρίδες που λειτουργούν και ως δυναμικά φλας. Οι κύριοι προβολείς έχουν μεταφερθεί χαμηλότερα στον προφυλακτήρα και ενσωματώνονται σε μαύρο πλαίσιο, ώστε να είναι σχεδόν αόρατοι όταν δεν λειτουργούν. Νέα είναι επίσης η μάσκα και ο προφυλακτήρας, με περισσότερες γυαλιστερές και ματ μαύρες επιφάνειες. Στις πλουσιότερες εκδόσεις φωτίζεται τόσο το εμπρός έμβλημα όσο και μέρος της μάσκας.

Αντίστοιχα, στο πίσω μέρος το 408 γίνεται το πρώτο μοντέλο της Peugeot που διαθέτει φωτιζόμενο το όνομα της μάρκας. Η επιγραφή ενσωματώνεται μέσα σε μια διάφανη λωρίδα που εκτείνεται σε όλο το πλάτος, ανάμεσα στα νέα φωτιστικά σώματα. Στη χρωματική παλέτα προστίθεται το ιδιαίτερο Flare Green, το οποίο αλλάζει από έντονο κιτρινοπράσινο σε βαθύτερο πράσινο ανάλογα με τον φωτισμό. Το αμάξωμα διατηρεί μήκος περίπου 4,69 μέτρων, ενώ το ύψος περιορίζεται στα 1,48 μέτρα, ενισχύοντας τη χαμηλή και δυναμική σιλουέτα του.

Στο εσωτερικό οι αλλαγές είναι περισσότερο διακριτικές, με έμφαση στα υλικά, τα γραφικά και τις ψηφιακές υπηρεσίες. Ο οδηγός εξακολουθεί να κάθεται μπροστά από το χαρακτηριστικό Peugeot i-Cockpit, με το μικρό τιμόνι και τον ψηλά τοποθετημένο ψηφιακό πίνακα οργάνων των 10 ιντσών. Η κεντρική οθόνη αφής έχει επίσης διαγώνιο 10 ιντσών, ενώ κάτω από αυτή βρίσκονται τα παραμετροποιήσιμα i-Toggles. Πρόκειται για ψηφιακές συντομεύσεις μέσω των οποίων ο οδηγός μπορεί να αποκτά γρήγορη πρόσβαση στον κλιματισμό, στην πλοήγηση, στο τηλέφωνο ή στις αγαπημένες του λειτουργίες.

Η Peugeot έχει ανανεώσει τα γραφικά του πίνακα οργάνων και έχει τοποθετήσει πιο προσεγμένα υφάσματα και διακοσμητικές επιφάνειες. Στις πλουσιότερες εκδόσεις είναι διαθέσιμος τρισδιάστατος ψηφιακός πίνακας, επενδύσεις Alcantara, ατμοσφαιρικός φωτισμός και καθίσματα με ηλεκτρικές ρυθμίσεις, θέρμανση και λειτουργία μασάζ. Το μεταξόνιο των 2,79 μέτρων εξασφαλίζει ιδιαίτερα γενναιόδωρο χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών. Ο χώρος αποσκευών φτάνει έως τα 536 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων μπορεί να αγγίξει τα 1.611 λίτρα.

Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6

Η βασική επιλογή της γκάμας χρησιμοποιεί το υβριδικό σύστημα 48 Volt των 145 ίππων. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας 1,2 λίτρων, ο οποίος συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη e-DCS6 έξι σχέσεων. Η μπαταρία φορτίζεται αυτόματα κατά την επιβράδυνση και δεν χρειάζεται σύνδεση σε εξωτερική πηγή ενέργειας. Σε χαμηλές ταχύτητες και υπό περιορισμένο φορτίο, το αυτοκίνητο μπορεί να κινείται για μικρά διαστήματα αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια. Σύμφωνα με την Peugeot, σε αστικές συνθήκες μπορεί να κινείται με σβηστό τον βενζινοκινητήρα έως και στο 50% του χρόνου οδήγησης, ανάλογα φυσικά με τη διαδρομή, την κατάσταση της μπαταρίας και τον τρόπο χρήσης. Η επίσημη μικτή κατανάλωση διαμορφώνεται στα 5,0 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Η έκδοση 408 Hybrid 145 e-DCS6 Style προσφέρεται στην Ελλάδα από 26.900 ευρώ, με την τρέχουσα προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος.

Peugeot 408 Plug-in Hybrid 240 e-DCS7

Για όσους μπορούν να φορτίζουν συστηματικά αλλά δεν θέλουν να εξαρτώνται αποκλειστικά από το ηλεκτρικό δίκτυο, υπάρχει το 408 Plug-in Hybrid 240. Το σύστημα συνδυάζει βενζινοκινητήρα ισχύος 180 ίππων με ηλεκτροκινητήρα 92 kW, αποδίδοντας συνολικά 240 ίππους. Η μετάδοση πραγματοποιείται μέσω νέου αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη e-DCS7 επτά σχέσεων. Η μπαταρία έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 14,6 kWh και εξασφαλίζει ηλεκτρική αυτονομία έως 85 χιλιόμετρα σε αστικό κύκλο. Έτσι, οι περισσότερες καθημερινές διαδρομές μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς να ενεργοποιηθεί ο κινητήρας βενζίνης. Με wallbox 7,4 kW και τον αντίστοιχο ενσωματωμένο φορτιστή, η πλήρης φόρτιση μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 2 ώρες και 5 λεπτά. Η έκδοση Plug-in Hybrid 240 e-DCS7 Allure ξεκινά από τις 41.900 ευρώ, με προωθητική ενέργεια.

Αμιγώς ηλεκτρικό Peugeot E-408

Στην κορυφή της ηλεκτρικής γκάμας βρίσκεται το E-408, με ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 213 ίππους και 343 Nm ροπής. Η ωφέλιμη χωρητικότητα της μπαταρίας NMC ανέρχεται σε 58,2 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 456 χιλιόμετρα στον συνδυασμένο κύκλο WLTP. Η επίσημη κατανάλωση ξεκινά από τις 14,7 kWh ανά 100 χιλιόμετρα. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης συνεχούς ρεύματος φτάνει τα 120 kW, επιτρέποντας την αναπλήρωση της μπαταρίας από το 20% στο 80% σε περίπου 30 λεπτά. Στις νέες λειτουργίες περιλαμβάνονται η προετοιμασία της θερμοκρασίας της μπαταρίας, το Plug & Charge και η δυνατότητα Vehicle-to-Load, μέσω της οποίας η μπαταρία μπορεί να τροφοδοτήσει εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές. Το E-408 Style διατίθεται από 36.900 ευρώ, τιμή στην οποία περιλαμβάνονται η προωθητική ενέργεια και η κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».

Οι τιμές του ανανεωμένου Peugeot 408 στην Ελλάδα

Έκδοση Ισχύς Τιμή 408 Hybrid 145 e-DCS6 Style 145 ίπποι 26.900 ευρώ E-408 Style 213 ίπποι 36.900 ευρώ 408 Plug-in Hybrid 240 e-DCS7 Allure 240 ίπποι 41.900 ευρώ

Οι τιμές του Hybrid και του Plug-in Hybrid περιλαμβάνουν την προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος, ενώ εκείνη του E-408 υπολογίζεται επιπλέον με την επιδότηση του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3». Με τρεις διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης, το ανανεωμένο Peugeot 408 απευθύνεται σε αρκετά διαφορετικά κοινά. Η υβριδική έκδοση αποτελεί την πιο προσιτή και εύχρηστη επιλογή, το Plug-in Hybrid προσφέρει υψηλότερη ισχύ και μεγάλη καθημερινή ηλεκτρική αυτονομία, ενώ το E-408 απευθύνεται σε όσους είναι έτοιμοι να περάσουν πλήρως στην ηλεκτροκίνηση.

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