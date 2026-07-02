Peugeot: Όλα τα SUV της μάρκας στην Ελλάδα (Τιμές)

Η Peugeot έχει σήμερα μία από τις πιο ολοκληρωμένες γκάμες SUV στην ελληνική αγορά, με επιλογές που ξεκινούν από το compact 2008, περνούν στο νέο και πιο δυναμικό 3008 και φτάνουν μέχρι το μεγάλο 5008, το οποίο προσφέρει έως και 7 θέσεις.

Η γαλλική μάρκα καλύπτει ουσιαστικά όλο το φάσμα της κατηγορίας, με εκδόσεις βενζίνης, υβριδικές, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικές. Η αρχική τιμή της SUV γκάμας της Peugeot είναι οι 22.700 ευρώ, με το Peugeot 2008 1.2 PureTech 100 Style Plus, ενώ στην κορυφή βρίσκεται το E-5008 Long Range GT με τιμή 60.500 ευρώ. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα, η μάρκα προσφέρει μοντέλα για κάθε χρήση: από καθημερινή μετακίνηση στην πόλη, μέχρι οικογενειακά ταξίδια και πλήρως ηλεκτρική οδήγηση.

Peugeot 2008: Το πιο προσιτό SUV της μάρκας

Το Peugeot 2008 είναι το μικρότερο και πιο προσιτό SUV της γκάμας. Παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μοντέλα της κατηγορίας, με δυναμική σχεδίαση, έντονη φωτιστική υπογραφή και το γνώριμο Peugeot i-Cockpit, που δίνει ξεχωριστή εικόνα στο εσωτερικό. Η γκάμα ξεκινά με τον 1.2 PureTech 100 στην έκδοση Style Plus, με τιμή 22.700 ευρώ, ενώ η έκδοση Allure με τον ίδιο κινητήρα κοστίζει 25.600 ευρώ. Υπάρχουν επίσης υβριδικές επιλογές με ισχύ 110 και 145 ίππων, με το 2008 Hybrid 110 e-DCS6 Style Plus να ξεκινά από τις 24.000 ευρώ και το ισχυρότερο Hybrid 145 e-DCS6 από τις 26.300 ευρώ. Η κορυφαία υβριδική έκδοση GT φτάνει τις 32.000 ευρώ.

Για όσους θέλουν αμιγώς ηλεκτρική μετακίνηση, υπάρχει το E-2008 με μπαταρία 54 kWh και ισχύ 156 ίππων. Η τιμή του ξεκινά από τις 34.800 ευρώ στην έκδοση Style Plus, ανεβαίνει στις 36.900 ευρώ στην Allure και φτάνει τις 39.500 ευρώ στην έκδοση GT.

Peugeot 3008: Το νέο fastback SUV

Το Peugeot 3008 είναι το μοντέλο που ανεβάζει αισθητά το επίπεδο στη γκάμα των SUV της μάρκας. Η νέα γενιά έχει πιο δυναμική λογική, με fastback SUV σιλουέτα, πιο premium εικόνα και το νέο Panoramic i-Cockpit, με κυρτή πανοραμική οθόνη 21 ιντσών. Η βασική υβριδική έκδοση είναι το 3008 Hybrid 145 e-DCS6 Style, με τιμή 32.900 ευρώ. Η έκδοση Allure κοστίζει 35.900 ευρώ, ενώ η πιο πλούσια GT φτάνει τις 39.900 ευρώ. Ο υβριδικός κινητήρας των 145 ίππων δεν χρειάζεται φόρτιση σε πρίζα και αποτελεί την πιο απλή επιλογή για όσους θέλουν χαμηλότερη κατανάλωση χωρίς να αλλάξουν συνήθειες.

Πιο πάνω βρίσκεται το 3008 Plug-in Hybrid 225 e-DCS7, με ισχύ 225 ίππων. Διατίθεται στην έκδοση Allure με τιμή 46.900 ευρώ και στην έκδοση GT με τιμή 50.500 ευρώ. Είναι η επιλογή για όσους μπορούν να φορτίζουν τακτικά και θέλουν να κινούνται καθημερινά με πολύ χαμηλή κατανάλωση. Η ηλεκτρική εκδοχή του μοντέλου είναι το E-3008. Ξεκινά από τις 41.500 ευρώ με μπαταρία 73 kWh και ισχύ 210 ίππων, ενώ η έκδοση Allure κοστίζει 45.250 ευρώ και η GT 47.600 ευρώ. Υπάρχει επίσης έκδοση Long Range με μπαταρία 97 kWh και ισχύ 230 ίππων, από 54.900 ευρώ, καθώς και τετρακίνητη έκδοση Dual Motor AWD GT με 325 ίππους, στις 54.000 ευρώ.

Peugeot 5008: Το μεγάλο SUV με έως 7 θέσεις

Στην κορυφή της SUV οικογένειας της Peugeot βρίσκεται το 5008. Είναι το μεγαλύτερο SUV της μάρκας, βασίζεται στη σύγχρονη πλατφόρμα STLA Medium και έχει ως βασικό του πλεονέκτημα τη δυνατότητα διαμόρφωσης με έως 7 θέσεις. Αυτό το κάνει ιδιαίτερα ενδιαφέρον για οικογένειες που χρειάζονται περισσότερους χώρους, χωρίς να θέλουν να περάσουν σε πολυμορφικό ή van. Η γκάμα ξεκινά με το 5008 Hybrid 145 e-DCS6 Allure, με τιμή 38.900 ευρώ, ενώ η έκδοση GT κοστίζει 42.900 ευρώ. Ο υβριδικός κινητήρας των 145 ίππων συνδυάζει θερμικό μοτέρ και ηλεκτρική υποβοήθηση, χωρίς ανάγκη εξωτερικής φόρτισης.

Το 5008 Plug-in Hybrid 225 e-DCS7 ανεβάζει την ισχύ στους 225 ίππους και ξεκινά από τις 49.900 ευρώ στην έκδοση Allure. Η έκδοση GT κοστίζει 52.900 ευρώ. Πρόκειται για την πιο ολοκληρωμένη λύση για όσους θέλουν μεγάλο SUV, οικογενειακή πρακτικότητα και δυνατότητα καθημερινής ηλεκτρικής μετακίνησης με φόρτιση. Η ηλεκτρική γκάμα του μεγάλου SUV ονομάζεται E-5008. Η βασική έκδοση 73kWh 210hp Allure κοστίζει 47.900 ευρώ, ενώ η GT φτάνει τις 50.300 ευρώ. Οι εκδόσεις Long Range με μπαταρία 97 kWh και ισχύ 230 ίππων ξεκινούν από τις 57.900 ευρώ και φτάνουν τις 60.500 ευρώ στην έκδοση GT. Υπάρχει επίσης τετρακίνητη Dual Motor AWD GT με 325 ίππους, με τιμή 55.500 ευρώ.

Οι τιμές των SUV της Peugeot στην Ελλάδα