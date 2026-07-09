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ΑΓΟΡΑ

Πλήρως υβριδικό supermini με σχεδόν 200 ίππους και 7 χρόνια εγγύηση – Τιμή κάτω από 19.000 ευρώ

ΠΕΜΠΤΗ | 09.07.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
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Σε μια εποχή που ακόμη και τα μικρά αυτοκίνητα έχουν ακριβύνει αισθητά, ένα πλήρως υβριδικό supermini με σχεδόν 200 ίππους και τιμή κάτω από τις 19.000 ευρώ δεν περνά απαρατήρητο.

Πολύ περισσότερο όταν συνδυάζει αυτόματο κιβώτιο, χαμηλή κατανάλωση, πλούσιο εξοπλισμό και εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών. Ο λόγος για το MG3 Hybrid+, την υβριδική έκδοση του μικρού μοντέλου της MG, το οποίο τοποθετείται πλέον ακόμα πιο επιθετικά στην ελληνική αγορά. Η τιμή εκκίνησης του υβριδικού MG3 διαμορφώνεται στις 18.950 ευρώ, ενώ η επίσημη εργοστασιακή κατανάλωση είναι 4,4 λτ./100 χλμ. και η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 8 δευτερόλεπτα.

Το βασικό ατού του MG3 Hybrid+ δεν είναι μόνο ότι δεν χρειάζεται φόρτιση. Είναι ότι φέρνει στη μικρή κατηγορία ένα υβριδικό σύστημα με ισχύ που πριν από λίγα χρόνια θα συναντούσαμε σε σπορ εκδόσεις. Το σύστημα Hybrid+ συνδυάζει βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων με ισχυρό ηλεκτροκινητήρα και μπαταρία χωρητικότητας 1,83 kWh. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 136 ίππους, ενώ η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 195 ίππους. Παράλληλα, το MG3 Hybrid+ μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά σε χαμηλές ταχύτητες, ανάλογα με τη φόρτιση της μπαταρίας και τις συνθήκες οδήγησης. Το αποτέλεσμα είναι ένα supermini που δεν περιορίζεται στον ρόλο του οικονομικού αυτοκινήτου πόλης. Η MG αναφέρει επιτάχυνση 80-120 χλμ./ώρα σε 5 δευτερόλεπτα, στοιχείο που έχει ιδιαίτερη σημασία στην καθημερινή χρήση, στις προσπεράσεις και στον αυτοκινητόδρομο.

Η λογική του MG3 Hybrid+ είναι απλή: προσφέρει τα οφέλη της ηλεκτρικής υποβοήθησης χωρίς να ζητά από τον οδηγό να αλλάξει συνήθειες. Δεν υπάρχει πρίζα, δεν υπάρχει καλώδιο, δεν υπάρχει άγχος φόρτισης. Το σύστημα διαχειρίζεται αυτόματα τη συνεργασία βενζινοκινητήρα και ηλεκτροκινητήρα, επιλέγοντας ανάλογα με την περίσταση την πιο αποδοτική λειτουργία. Στην πόλη μπορεί να αξιοποιεί περισσότερο την ηλεκτρική κίνηση, ενώ σε υψηλότερες ταχύτητες ο θερμικός κινητήρας αναλαμβάνει μεγαλύτερο ρόλο. Υπάρχει επίσης ανάκτηση ενέργειας μέσω του συστήματος πέδησης, ώστε η μπαταρία να φορτίζει κατά την επιβράδυνση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι εκπομπές CO2 περιορίζονται στα 100 γρ./χλμ., με κατανάλωση 4,4 λτ./100 χλμ. στον κύκλο WLTP.

Το MG3 έχει μήκος 4.113 χλστ., άρα κινείται στο άνω άκρο της μικρής κατηγορίας, προσφέροντας χώρους που το κάνουν πιο πρακτικό από αρκετά κλασικά supermini. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 293 λίτρα, τιμή ικανοποιητική για καθημερινή χρήση, μικρές αποδράσεις και οικογενειακές ανάγκες. Σχεδιαστικά, ακολουθεί πιο δυναμική προσέγγιση, με αιχμηρό εμπρός μέρος, μεγάλη μάσκα και φωτιστικά σώματα που του δίνουν πιο σύγχρονη εικόνα. Στο εσωτερικό, η εικόνα είναι επίσης αναβαθμισμένη, με ψηφιακό πίνακα οργάνων και κεντρική οθόνη αφής 10,25 ιντσών, στοιχεία που πλέον παίζουν μεγάλο ρόλο ακόμη και στην επιλογή ενός οικονομικού μοντέλου πόλης.

Η χαμηλή τιμή δεν συνοδεύεται από γυμνή έκδοση. Στην έκδοση Excite του MG3 Hybrid+ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κάμερα οπισθοπορείας, ψηφιακή απεικόνιση οργάνων και κεντρικής οθόνης, Android Auto και Apple CarPlay, DAB ραδιόφωνο, καθώς και MG Pilot με Adaptive Cruise Control και υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας. Ακόμη και η απλή βενζινοκίνητη έκδοση του MG3 έχει πλέον τιμή εκκίνησης 16.450 ευρώ, με κινητήρα 1,5 λίτρων απόδοσης 115 ίππων, διπλή ψηφιακή οθόνη, MG Pilot και σύστημα πλοήγησης. Αυτό δίνει στη γκάμα δύο καθαρούς ρόλους: η βενζίνη για όσους κοιτούν πρωτίστως την τιμή αγοράς και το Hybrid+ για όσους θέλουν περισσότερη ισχύ, αυτόματη λειτουργία και χαμηλότερη κατανάλωση.

Ένα από τα στοιχεία που ενισχύουν την πρόταση του MG3 είναι η 7ετής εργοστασιακή εγγύηση. Σε μια αγορά όπου ο αγοραστής κοιτά πλέον όχι μόνο την τιμή αγοράς, αλλά και το κόστος κατοχής σε βάθος χρόνου, η μεγάλη εγγύηση λειτουργεί ως πρόσθετο επιχείρημα υπέρ του μικρού μοντέλου της MG. Αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην υβριδική έκδοση, καθώς ο αγοραστής παίρνει ένα πιο σύνθετο τεχνολογικά σύνολο σε τιμή που παραμένει κάτω από τις 19.000 ευρώ. Με άλλα λόγια, το MG3 Hybrid+ δεν προσπαθεί απλώς να είναι ένα φθηνό supermini. Προσπαθεί να προσφέρει περισσότερη τεχνολογία και περισσότερη ισχύ στα χρήματα που μέχρι πρόσφατα αγόραζαν ένα πολύ πιο απλό μικρό αυτοκίνητο.

Το MG3 Hybrid+ μπαίνει σε μια κατηγορία όπου ο ανταγωνισμός είναι έντονος, αλλά λίγα μοντέλα μπορούν να αντιπαραθέσουν αντίστοιχο συνδυασμό ισχύος, κατανάλωσης και τιμής. Δεν είναι plug-in, δεν ζητά υποδομή φόρτισης και δεν μετατρέπει την καθημερινότητα του οδηγού σε άσκηση προγραμματισμού. Αυτό που προσφέρει είναι ένα μικρό αυτοκίνητο με σχεδόν 200 ίππους, αυτόματη λειτουργία, χαμηλή κατανάλωση και τιμή που ξεκινά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 19.000 ευρώ. Σε μια αγορά που ψάχνει ακόμα το πραγματικά προσιτό καινούργιο αυτοκίνητο, το MG3 Hybrid+ έρχεται να δείξει ότι η υβριδική τεχνολογία δεν χρειάζεται απαραίτητα να κοστίζει ακριβά.

Τι κρατάμε

  • Το MG3 Hybrid+ είναι ένα από τα πιο ισχυρά πλήρως υβριδικά supermini της αγοράς, με 195 ίππους.
  • Δεν χρειάζεται φόρτιση σε πρίζα, καθώς το υβριδικό σύστημα διαχειρίζεται αυτόματα τη συνεργασία βενζινοκινητήρα και ηλεκτροκινητήρα.
  • Η τιμή του ξεκινά από 18.950 ευρώ, δηλαδή κάτω από το όριο των 19.000 ευρώ.
  • Η εργοστασιακή κατανάλωση είναι 4,4 λτ./100 χλμ., στοιχείο που το κάνει ιδιαίτερα ενδιαφέρον για καθημερινή χρήση.
  • Οι επιδόσεις είναι δυνατές για την κατηγορία, με 0-100 χλμ./ώρα σε 8 δευτερόλεπτα.

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Tags
#MG#MG 3
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
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