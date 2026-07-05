Πλήρως υβριδικό SUV με 224 ίππους και τιμή αγοράς 30.900 ευρώ

Όταν ψάχνεις ένα υβριδικό C-SUV υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, όμως λίγες συνδυάζουν πλήρως υβριδική τεχνολογία, υψηλή ισχύ και τιμή που μένει κοντά στις 30.000 ευρώ.

Το JAECOO 7 SHS-H αποτελεί την πιο προσιτή υβριδική έκδοση του μοντέλου, τοποθετημένη κάτω από το plug-in hybrid SHS-P, με τιμή εκκίνησης τις 30.900 ευρώ. Πρόκειται για ένα πλήρως υβριδικό SUV με συνδυαστική ισχύ 224 ίππων, ροπή 295 Nm και αυτόματο κιβώτιο, το οποίο δεν απαιτεί φόρτιση από πρίζα και απευθύνεται σε όσους θέλουν χαμηλή κατανάλωση χωρίς να αλλάξουν την καθημερινή τους ρουτίνα.

Το μεγάλο ενδιαφέρον στο Jaecoo 7 SHS-H βρίσκεται κάτω από το αμάξωμα. Η υβριδική διάταξη αποδίδει 224 PS, προσφέροντας επιδόσεις που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα δεδομένα των οικονομικών full hybrid SUV. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h ολοκληρώνεται σε 8,9 δευτερόλεπτα, ενώ η μέση κατανάλωση που ανακοινώνει η εταιρεία βρίσκεται στα 5,5 lt/100 km. Αυτό σημαίνει ότι το Jaecoo 7 δεν παίζει μόνο το χαρτί της οικονομίας, αλλά και εκείνο της άνετης απόδοσης. Η ροπή των 295 Nm δίνει την απαραίτητη ευελιξία στην καθημερινή χρήση, ενώ η υβριδική λειτουργία αναλαμβάνει να περιορίσει την κατανάλωση σε αστικές και περιαστικές διαδρομές, εκεί όπου τα full hybrid συστήματα δείχνουν συνήθως το δυνατό τους πρόσωπο.

Με μήκος 4.500 mm, πλάτος 1.865 mm, ύψος 1.670 mm και μεταξόνιο 2.672 mm, το JAECOO 7 SHS-H τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας των οικογενειακών SUV. Είναι αρκετά μεγάλο ώστε να καλύψει τις ανάγκες μιας οικογένειας, χωρίς να γίνεται υπερβολικό σε όγκο και διαστάσεις, κάτι που το κάνει πιο εύχρηστο στην καθημερινότητα. Η καμπίνα είναι πενταθέσια και η συνολική εικόνα ακολουθεί τη φιλοσοφία της μάρκας, με έμφαση στην τεχνολογία, την άνεση και την αίσθηση πολυτέλειας. Το εσωτερικό του μοντέλου διαθέτει σύγχρονη ψηφιακή αρχιτεκτονική, προσεγμένα υλικά και έναν σχεδιασμό που προσπαθεί να ξεφύγει από την απλή πρακτικότητα, δίνοντας πιο premium αίσθηση στον οδηγό και στους επιβάτες.

Εξωτερικά, το Jaecoo 7 SHS-H ξεχωρίζει με την επιβλητική κάθετη μάσκα, τα λεπτά LED φώτα ημέρας και τους πιο χαμηλά τοποθετημένους προβολείς, που δημιουργούν μια χαρακτηριστική φωτιστική υπογραφή. Η εικόνα του είναι καθαρά SUV, με έντονες γραμμές, κάθετες επιφάνειες και ένα παρουσιαστικό που δείχνει πιο ακριβό από την τιμή εκκίνησης. Οι κρυφές χειρολαβές ενισχύουν τη σύγχρονη εικόνα του αμαξώματος, ενώ οι τροχοί 19 ιντσών προσθέτουν δυναμισμό στο προφίλ. Πίσω, τα LED φώτα με σχεδίαση pixel-art δίνουν στο μοντέλο πιο αναγνωρίσιμη ταυτότητα, συνεχίζοντας τη σχεδιαστική γλώσσα του εμπρός μέρους. Σημαντικό στοιχείο είναι και η μεγάλη πανοραμική ηλιοροφή 1,1 m², η οποία ενισχύει την αίσθηση ευρυχωρίας στην καμπίνα και προσθέτει έναν ακόμη πόντο στην εικόνα πολυτέλειας του μοντέλου.

Το πιο δυνατό επιχείρημα του JAECOO 7 SHS-H είναι αναμφίβολα η τιμή. Με εκκίνηση από τις 30.900 ευρώ, προσφέρει αμάξωμα C-SUV, πλήρως υβριδική τεχνολογία, 224 ίππους, αυτόματο κιβώτιο και πλούσια τεχνολογική εικόνα, σε ένα πακέτο που δείχνει εξαιρετικά ανταγωνιστικό. Σε μια αγορά όπου τα υβριδικά SUV έχουν ανέβει αισθητά σε τιμή, το Jaecoo 7 SHS-H επιχειρεί να κερδίσει το ενδιαφέρον με value-for-money χαρακτήρα. Δεν είναι απλώς ένα SUV με χαμηλή κατανάλωση, αλλά ένα μοντέλο που συνδυάζει ισχυρή απόδοση, οικογενειακές διαστάσεις και πλούσια αισθητική παρουσία σε τιμή που βρίσκεται χαμηλότερα από πολλές καθιερωμένες προτάσεις της κατηγορίας.

Το JAECOO 7 SHS-H δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεση της Omoda & Jaecoo να διεκδικήσει μερίδιο στην πιο εμπορική κατηγορία της αγοράς. Το SUV δεν βασίζεται μόνο στην τιμή, αλλά προσπαθεί να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο: υβριδική τεχνολογία, σύγχρονο design, άνετη καμπίνα, οικογενειακές διαστάσεις και εξοπλισμό που ενισχύει την αίσθηση αξίας. Με τιμή από 30.900 ευρώ, ισχύ 224 ίππων και κατανάλωση 5,5 lt/100 km, το Jaecoo 7 SHS-H βάζει πίεση στους ανταγωνιστές και απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα σύγχρονο, δυνατό και οικονομικό SUV χωρίς την υποχρέωση φόρτισης.

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