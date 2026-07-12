Plug-in hybrid SUV με 258 PS με 1.060 km αυτονομία και τιμή 31.990 ευρώ

Με ισχύ που ξεπερνά τους 250 ίππους, μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία και τιμή που πιέζει τον ανταγωνισμό, μία νέα πρόταση έρχεται να ανακατέψει την κατηγορία των plug-in hybrid SUV.

Η Changan εμπλουτίζει την γκάμα της στην ελληνική αγορά με το Deepal S05 Plug-in Hybrid, ένα οικογενειακό SUV που επιχειρεί να συνδυάσει τα πλεονεκτήματα ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου στην καθημερινότητα με την ελευθερία κινήσεων που προσφέρει ένας κινητήρας βενζίνης στα μεγάλα ταξίδια. Το νέο μοντέλο αποδίδει 258 PS, μπορεί να καλύψει έως 100 km χωρίς να καταναλώσει βενζίνη και προσφέρει συνολική αυτονομία 1.060 km WLTP. Παράλληλα, υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC, διαθέτει πλούσιο τεχνολογικό εξοπλισμό και ξεκινά στην Ελλάδα από 31.990 ευρώ.

Plug-in hybrid με 258 PS και 300 Nm

Το σύστημα κίνησης του Deepal S05 Plug-in Hybrid συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων, έναν ηλεκτροκινητήρα και μπαταρία υψηλής τάσης χωρητικότητας 18,42 kWh. Η συνδυαστική ισχύς ανέρχεται στους 258 PS, με τη μέγιστη ροπή να φτάνει τα 300 Nm. Το οικογενειακό SUV επιταχύνει από στάση έως τα 100 km/h σε 7,9 sec, προσφέροντας επιδόσεις που ξεπερνούν τις απαιτήσεις της καθημερινής χρήσης. Η υβριδική αρχιτεκτονική P13 επιτρέπει στο σύστημα να αλλάζει αυτόματα τρόπο λειτουργίας, ανάλογα με την ταχύτητα, το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και τις απαιτήσεις του οδηγού. Το αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί αποκλειστικά ηλεκτρικά, να συνδυάσει τις δύο πηγές ενέργειας ή να χρησιμοποιήσει τον βενζινοκινητήρα ως γεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σε συνθήκες ταξιδιού και σταθερής υψηλής ταχύτητας, ο θερμικός κινητήρας μπορεί επίσης να μεταφέρει απευθείας ισχύ στους τροχούς, περιορίζοντας τις ενεργειακές απώλειες.

Έως 100 km χωρίς κατανάλωση βενζίνης

Η μπαταρία των 18,42 kWh εξασφαλίζει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 100 km WLTP. Πρόκειται για απόσταση αρκετή ώστε ο μέσος οδηγός να μπορεί να πραγματοποιεί τις καθημερινές του μετακινήσεις χωρίς να ενεργοποιείται ο κινητήρας βενζίνης, εφόσον φορτίζει τακτικά το αυτοκίνητο. Με πλήρως φορτισμένη μπαταρία και γεμάτο ρεζερβουάρ, η συνδυαστική αυτονομία φτάνει τα 1.060 km WLTP. Έτσι, το Deepal S05 μπορεί να χρησιμοποιείται σαν ηλεκτρικό μέσα στην πόλη, χωρίς όμως ο οδηγός να χρειάζεται να προγραμματίζει στάσεις φόρτισης κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου ταξιδιού. Η επίσημη σταθμισμένη κατανάλωση περιορίζεται στα 2,0 lt/100 km, ενώ οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανέρχονται σε 47 g/km. Όπως συμβαίνει με όλα τα plug-in hybrid, η συγκεκριμένη τιμή κατανάλωσης προϋποθέτει ότι η μπαταρία φορτίζεται συστηματικά και ότι σημαντικό μέρος των διαδρομών πραγματοποιείται ηλεκτρικά. Όταν το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς φόρτιση, η κατανάλωση βενζίνης αυξάνεται.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Deepal S05 είναι η δυνατότητα σύνδεσης όχι μόνο σε φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος, αλλά και σε ταχυφορτιστή DC. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης AC φτάνει τα 11 kW, επιτρέποντας την πλήρη αξιοποίηση ενός ισχυρού οικιακού wallbox. Σε συνεχές ρεύμα, η ισχύς φόρτισης ανέρχεται στα 55 kW. Σύμφωνα με τη Changan, η φόρτιση της μπαταρίας από το 30% έως το 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 15 λεπτά. Η δυνατότητα ταχυφόρτισης δίνει στον οδηγό την ευκαιρία να ανακτήσει σημαντικό μέρος της ηλεκτρικής αυτονομίας ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας σύντομης στάσης. Το S05 υποστηρίζει επίσης λειτουργία Vehicle-to-Load, μέσω της οποίας η μπαταρία μπορεί να τροφοδοτήσει εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές.

Με μήκος 4.598 mm, πλάτος 1.900 mm και ύψος 1.600 mm, το Deepal S05 διαθέτει τις διαστάσεις ενός σύγχρονου οικογενειακού SUV. Το μεταξόνιο των 2.880 mm συμβάλλει στη δημιουργία μιας ευρύχωρης καμπίνας, ιδιαίτερα για όσους κάθονται στο πίσω κάθισμα. Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 552 λίτρων, τιμή που καλύπτει με άνεση τις ανάγκες μιας οικογένειας. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, η διαθέσιμη χωρητικότητα αυξάνεται στα 1.310 λίτρα. Εκτός από τους χώρους, το S05 δίνει έμφαση και στην πρακτικότητα, με μεγάλες θήκες στην καμπίνα, επίπεδο πίσω πάτωμα και ηλεκτρικά ανοιγόμενη πόρτα χώρου αποσκευών στις πλουσιότερες εκδόσεις.

Στο εσωτερικό κυριαρχεί η μεγάλη κεντρική οθόνη αφής των 15,4 ιντσών, με ανάλυση 2,5K. Το σύστημα πολυμέσων χρησιμοποιεί επεξεργαστή Qualcomm 8155, προσφέροντας γρήγορη απόκριση και σύγχρονα γραφικά. Στις πλουσιότερες εκδόσεις, η οθόνη μπορεί να στραφεί ηλεκτρικά έως 15 μοίρες προς τον οδηγό ή τον συνοδηγό. Η λειτουργία αυτή διευκολύνει τον χειρισμό, περιορίζει τις αντανακλάσεις και επιτρέπει στον εκάστοτε χρήστη να έχει καλύτερη οπτική επαφή με το infotainment. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει, ανάλογα με την έκδοση, Head-Up Display επαυξημένης πραγματικότητας, ασύρματη φόρτιση smartphone 50 W, κάμερες περιμετρικής θέασης 360 μοιρών, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα, καθώς και ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto. Ξεχωρίζει επίσης το κάθισμα του συνοδηγού, το οποίο μπορεί να εξοπλιστεί με ηλεκτρικό υποπόδιο, καθώς και τα θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα. Στην κορυφαία έκδοση προσφέρεται πανοραμική γυάλινη οροφή, ενισχύοντας την αίσθηση φωτεινότητας και ευρυχωρίας.

Το Deepal S05 εξοπλίζεται με μια ολοκληρωμένη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται Adaptive Cruise Control, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, διατήρηση του οχήματος στο κέντρο της λωρίδας και προειδοποίηση για οχήματα που κινούνται στα τυφλά σημεία. Οι κάμερες περιμετρικής θέασης διευκολύνουν τους ελιγμούς σε στενούς χώρους, ενώ τα συστήματα παρακολούθησης της κυκλοφορίας μπορούν να προειδοποιήσουν τον οδηγό για διερχόμενα οχήματα κατά την έξοδο από χώρο στάθμευσης.

Οι εκπομπές CO2 των 47 g/km, σε συνδυασμό με την ηλεκτρική αυτονομία των 100 km, εξασφαλίζουν στο Deepal S05 σημαντικά φορολογικά πλεονεκτήματα. Σύμφωνα με την Changan Hellas, το μοντέλο προσφέρεται με μηδενικό φόρο εταιρικής χρήσης, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιλογή για εταιρικούς χρήστες και στόλους. Η μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία μπορεί παράλληλα να περιορίσει σημαντικά το καθημερινό κόστος κίνησης, ειδικά για οδηγούς που διαθέτουν δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας.

Το Deepal S05 Plug-in Hybrid συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 160.000 km για το αυτοκίνητο. Η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται για 8 έτη ή 200.000 km, προσφέροντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας στον αγοραστή απέναντι στο κόστος επισκευής ή αντικατάστασης των βασικών εξαρτημάτων του υβριδικού συστήματος. Το Changan Deepal S05 Plug-in Hybrid διατίθεται στην ελληνική αγορά σε τρεις εκδόσεις εξοπλισμού. Οι τελικές τιμές, μετά το PHEV Bonus των 2.000 ευρώ της Changan Hellas, διαμορφώνονται ως εξής:

Έκδοση Τελική τιμή MAX 31.990 € ULTRA 34.390 € ULTRA Panoramic 34.990 €

Τεχνικά χαρακτηριστικά Changan Deepal S05 Plug-in Hybrid

Χαρακτηριστικό Τιμή Συνδυαστική ισχύς 258 PS Ροπή 300 Nm Μπαταρία 18,42 kWh Ηλεκτρική αυτονομία WLTP 100 km Συνολική αυτονομία WLTP 1.060 km Σταθμισμένη κατανάλωση 2,0 lt/100 km Εκπομπές CO2 47 g/km Επιτάχυνση 0-100 km/h 7,9 sec Ισχύς φόρτισης AC 11 kW Ισχύς φόρτισης DC 55 kW Φόρτιση 30%-80% 15 λεπτά Μήκος 4.598 mm Μεταξόνιο 2.880 mm Χώρος αποσκευών 552-1.310 λίτρα Εγγύηση αυτοκινήτου 7 έτη ή 160.000 km Εγγύηση μπαταρίας 8 έτη ή 200.000 km

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