Ποια C-SUV παίρνω με έως 25.000 ευρώ;

Η αγορά των προσιτών οικογενειακών SUV έχει αλλάξει εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια, αφού πλέον τα 25.000 ευρώ δεν οδηγούν μόνο σε βασικές εκδόσεις, αλλά ανοίγουν την πόρτα σε μοντέλα με υβριδική τεχνολογία, αυτόματο κιβώτιο, πλούσιο εξοπλισμό και χώρους που μέχρι πρόσφατα ανήκαν σε ακριβότερες κατηγορίες.

Στην σημερινή μας ερώτηση, η απάντηση δεν είναι μία. Από το νέο MG ZS Max, το πρακτικό Citroen C3 Aircross και το ευέλικτο Opel Frontera, μέχρι το πιο οδηγοκεντρικό Kia XCeed, το υβριδικό Omoda 5 SHS-H, το δυνατό KGM Korando, το επταθέσιο Dacia Jogger και το value for money DFSK 500, η κατηγορία έχει πλέον επιλογές για σχεδόν κάθε ανάγκη.

MG ZS Max: Από 21.750 ευρώ, με βενζίνη ή Hybrid+

Το MG ZS Max με κινητήρες βενζίνης ξεκινά από τα 21.750 ευρώ στην έκδοση Excite, φέρνοντας στη βάση του μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση για όσους θέλουν ένα σύγχρονο C-SUV χωρίς να ξεπεράσουν το ψυχολογικό όριο των 25.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη έκδοση διαθέτει κάμερα οπισθοπορείας με αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω, σύστημα πλοήγησης, οθόνη infotainment 10,25 ιντσών και MG iSmart Lite, ενώ η βενζινοκίνητη γκάμα εμφανίζει κατανάλωση 6,5 lt/100 km και εκπομπές CO₂ 145 g/km. Για όσους θέλουν πιο πλούσιο εξοπλισμό, η έκδοση Exclusive ανεβαίνει στα 23.450 ευρώ, προσθέτοντας ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, προβολείς LED, μεγαλύτερη οθόνη αφής 12,3 ιντσών, είσοδο χωρίς κλειδί και αναβαθμισμένη αίσθηση τεχνολογίας.

Το μεγάλο ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται στο MG ZS Max Hybrid+, το οποίο στην έκδοση Excite κοστίζει 24.600 ευρώ και μπαίνει οριακά κάτω από το όριο του άρθρου. Εδώ η MG προσφέρει ένα υβριδικό SUV με πιο ολοκληρωμένο τεχνολογικό προφίλ, οθόνη αφής 10,25 ιντσών, Android Auto και Apple CarPlay, πίσω αισθητήρες στάθμευσης με κάμερα και το πακέτο MG Pilot με ACC, Lane Keep Assist και Blind Spot Detection. Η βασική υβριδική έκδοση έχει πιο απλό παρουσιαστικό εξοπλισμό, με προβολείς αλογόνου και ζάντες 16 ιντσών από ατσάλι, όμως το μεγάλο της πλεονέκτημα είναι ότι φέρνει την υβριδική τεχνολογία σε τιμή κάτω από 25.000 ευρώ, κάτι που για την ελληνική αγορά παραμένει σημαντικό επιχείρημα.

Citroen C3 Aircross: Από 19.500 ευρώ και Hybrid 145 στα 25.000 ευρώ

Το Citroen C3 Aircross είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές της λίστας, κυρίως γιατί ξεκινά από τα 19.500 ευρώ στην έκδοση YOU με τον βενζινοκινητήρα Turbo των 100 ίππων και χειροκίνητο κιβώτιο. Στη βασική του έκδοση δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με υπερβολές, αλλά πατά πάνω στα στοιχεία που παραδοσιακά χαρακτηρίζουν τη Citroen: άνεση, πρακτικότητα και οικογενειακή λογική. Διαθέτει ανάρτηση Citroen Advanced Comfort με Progressive Hydraulic Cushions, Air Condition, ηλεκτρικούς εξωτερικούς καθρέπτες, Citroen Head Up Display με οθόνη LCD, Smartphone Station, Pack Safety, 6 αερόσακους, cruise control και LED φώτα ημέρας. Με μήκος 4.395 mm και χώρο αποσκευών 460 λίτρων, είναι ξεκάθαρα πιο οικογενειακό από όσο δείχνει η τιμή του.

Η έκδοση PLUS ξεκινά από τα 22.000 ευρώ με τον Turbo 100 και ανεβάζει αισθητά την εικόνα του μοντέλου, αφού προσθέτει αυτόματο κλιματισμό, έγχρωμη οθόνη αφής 10,25 ιντσών, κάμερα μέσω Pack City Camera, θερμαινόμενους και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες, πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, καθίσματα Advanced Comfort, περισσότερες θύρες USB Type-C, μπάρες οροφής και πίσω φιμέ τζάμια. Στην κορυφή του ορίου μας βρίσκεται το C3 Aircross Hybrid 145 Automatic, με τιμή 25.000 ευρώ, το οποίο συνδυάζει υβριδική τεχνολογία, αυτόματο κιβώτιο και οικογενειακό αμάξωμα. Είναι ίσως η πιο ισορροπημένη έκδοση της γκάμας για όποιον θέλει χαμηλότερη κατανάλωση και περισσότερη ευκολία στην καθημερινότητα.

Opel Frontera: Hybrid ή ηλεκτρικό κάτω από 25.000 ευρώ

Το Opel Frontera είναι από τις πιο φρέσκες προτάσεις της κατηγορίας και έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι προσφέρεται τόσο ως υβριδικό όσο και ως ηλεκτρικό, με τιμές που ξεκινούν κάτω από τις 25.000 ευρώ. Η έκδοση Edition 1.2 PureTech 110 hp Hybrid e-DCT6 κοστίζει 22.900 ευρώ, ενώ η ισχυρότερη 1.2 PureTech 145 hp Hybrid e-DCT6 ανεβαίνει στα 23.900 ευρώ. Στην έκδοση Edition ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, φώτα ECO LED, ηλεκτρικό χειρόφρενο, οθόνη οδηγού 10 ιντσών, smartphone station, Bluetooth, χειριστήρια στο τιμόνι, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους καθρέπτες και Air Condition. Το πακέτο ασφαλείας περιλαμβάνει προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης με αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, ανίχνευση πεζών, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, αναγνώριση ορίων ταχύτητας και αναγνώριση κόπωσης οδηγού.

Η έκδοση Edition Plus κοστίζει από 23.200 ευρώ και είναι σαφώς πιο ολοκληρωμένη για όποιον θέλει καλύτερη καθημερινή εμπειρία. Προσθέτει κάμερα οπισθοπορείας, 3 θύρες USB Type-C, ασύρματη φόρτιση κινητού, κεντρικό υποβραχιόνιο, τιμόνι από οικολογικό δέρμα και κυρίως το Infotainment Pack με έγχρωμη οθόνη αφής 10 ιντσών, πλοήγηση, DAB, Bluetooth, ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto και 6 ηχεία. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι το ηλεκτρικό Frontera Electric 113 hp ξεκινά από 20.900 ευρώ με προωθητικό πρόγραμμα, ενώ η έκδοση Long Range κοστίζει από 23.500 ευρώ. Έτσι, το Frontera είναι ίσως το μόνο μοντέλο της λίστας που δίνει στον αγοραστή τόσο πολλές διαφορετικές τεχνολογικές επιλογές κάτω από το ίδιο οικονομικό όριο.

Kia XCeed: Πλούσιος εξοπλισμός και 7 χρόνια εγγύηση

Το Kia XCeed παραμένει μία από τις πιο «ευρωπαϊκές» επιλογές της λίστας, με χαρακτήρα που πατά ανάμεσα σε hatchback και crossover. Η βασική έκδοση XCeed 1.0T 115 ps Premium 6MT Hybrid κοστίζει 22.390 ευρώ με έκπτωση λιανικής, ενώ η πλουσιότερη Platinum 6MT Hybrid ανεβαίνει στα 23.990 ευρώ. Υπάρχει και αυτόματη επιλογή κάτω από το όριο, αφού το XCeed 1.0T 115 ps 7DCT Premium Hybrid κοστίζει 23.390 ευρώ, ενώ το 7DCT Platinum Hybrid φτάνει στα 24.990 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι με έως 25.000 ευρώ μπορεί κανείς να επιλέξει είτε χειροκίνητο με πλουσιότερο εξοπλισμό, είτε αυτόματο με πολύ καλή βασική πληρότητα.

Το δυνατό σημείο του XCeed είναι ο εξοπλισμός. Από τη βασική Premium διαθέτει πλήρες πακέτο συστημάτων ασφαλείας με LKA, LFA, FCA, DAW, High Beam Assist και Intelligent Speed Limit Assist, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, cruise control, κάμερα οπισθοπορείας, Full LED εμπρός φωτιστικά σώματα, οθόνη αφής 10,25 ιντσών, εργοστασιακή πλοήγηση, Kia Connect, Apple CarPlay και Android Auto, θύρες USB Type-C εμπρός και πίσω, ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών και ράγες οροφής. Η έκδοση Platinum προσθέτει αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, πίσω αεραγωγούς, ηλεκτρικό χειρόφρενο με Auto Hold, privacy glass, ζάντες 18 ιντσών και πιο προσεγμένο εσωτερικό. Μαζί με την 7ετή εργοστασιακή εγγύηση, το XCeed είναι από τις πιο ασφαλείς επιλογές για κάποιον που δίνει σημασία στη διάρκεια κατοχής.

Omoda 5 SHS-H: Υβριδικό με 224 ίππους στα 24.900 ευρώ

Το Omoda 5 SHS-H μπαίνει στη λίστα με τιμή 24.900 ευρώ με χρηματοδότηση και αμέσως ξεχωρίζει, γιατί συνδυάζει υβριδική τεχνολογία, υψηλή ισχύ και έντονο σχεδιαστικό αποτύπωμα. Το σύστημα Super Hybrid System αποδίδει 224 ίππους και 310 Nm ροπής, με κατανάλωση 5,3 lt/100 km και θεωρητική αυτονομία έως 1.000 km. Σε μια κατηγορία όπου αρκετές προτάσεις κινούνται γύρω από τους 100 έως 145 ίππους, το Omoda παίζει περισσότερο το χαρτί της δύναμης και της τεχνολογικής υπεροχής, επιχειρώντας να δώσει στον αγοραστή αίσθηση μεγαλύτερης κατηγορίας.

Παράλληλα, το Omoda 5 SHS-H έχει μήκος 4.447 mm, πλάτος 1.824 mm, ύψος 1.588 mm και μεταξόνιο 2.610 mm, άρα τοποθετείται καθαρά στην καρδιά των C-SUV. Η σχεδίαση είναι έντονη, με φωτεινή υπογραφή τύπου Τ, δυναμική μάσκα, φουτουριστικά πίσω φωτιστικά σώματα και σπορ αισθητική. Το μοντέλο συνοδεύεται από 7ετή εργοστασιακή εγγύηση ή 150.000 km, 8ετή εγγύηση για την μπαταρία ή 160.000 km και 7 χρόνια οδική βοήθεια, ενώ διαθέτει έως και 20 συστήματα ADAS, 7 αερόσακους και πιστοποίηση πέντε αστέρων από τον Euro NCAP. Για κάποιον που θέλει το πιο ισχυρό και τεχνολογικά «γεμάτο» SUV κάτω από 25.000 ευρώ, είναι μια από τις πιο επιθετικές προτάσεις.

KGM Korando: 163 ίπποι και κλασική SUV λογική από 22.900 ευρώ

Το KGM Korando Urban κοστίζει από 22.900 ευρώ στην έκδοση 1.5lt P 163 PS MT 2WD Urban και είναι μια διαφορετική πρόταση από αρκετά μοντέλα της λίστας. Εδώ δεν έχουμε μικρό turbo χιλιάρι ή ήπια υβριδική λογική, αλλά έναν τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 1.497 κ.εκ. με 163 ίππους και 280 Nm ροπής, χειροκίνητο κιβώτιο και κίνηση στους εμπρός τροχούς. Η τελική ταχύτητα των 191 km/h δείχνει ότι το Korando έχει πιο παραδοσιακή μηχανική προσέγγιση και απευθύνεται σε αγοραστές που θέλουν κυβισμό, ροπή και απλότητα.

Το Korando έχει και το πλεονέκτημα της πιο «κανονικής» SUV εικόνας, με μεγαλύτερη αίσθηση αυτοκινήτου οικογενειακής χρήσης και όχι crossover πόλης. Δεν προσπαθεί να κερδίσει με υβριδική τεχνολογία ή φουτουριστική καμπίνα, αλλά με ισχυρό κινητήρα, σοβαρή παρουσία και τιμή που παραμένει ανταγωνιστική. Για όποιον θέλει ένα C-SUV με αρκετή δύναμη χωρίς να μπει σε ακριβότερες εκδόσεις, το Korando αποτελεί μία από τις πιο συμφέρουσες επιλογές της κατηγορίας, ειδικά αν ο αγοραστής δεν έχει ως βασική προτεραιότητα το αυτόματο κιβώτιο ή την εξηλεκτρισμένη τεχνολογία.

Dacia Jogger: Το πρακτικό επταθέσιο από 22.500 ευρώ

Το Dacia Jogger είναι η πιο πρακτική επιλογή της λίστας, γιατί είναι το μόνο μοντέλο που προσφέρει 7 θέσεις με τιμή από 22.500 ευρώ στην έκδοση expression Eco-G 100 7-S. Η έκδοση αυτή χρησιμοποιεί κινητήρα Eco-G 100 bi-Fuel, δηλαδή μπορεί να λειτουργεί με βενζίνη και LPG, κάτι που την κάνει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για οικογένειες που γράφουν πολλά χιλιόμετρα και θέλουν χαμηλό κόστος χρήσης. Στα 23.100 ευρώ υπάρχει και η έκδοση expression TCe 110 7-S με βενζινοκινητήρα 110 ίππων, ενώ η πιο πλούσια extreme Eco-G 100 7-S φτάνει ακριβώς στα 25.000 ευρώ.

Ο βασικός εξοπλισμός της έκδοσης expression είναι ουσιαστικός, με AEB, προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης, Lane Departure Warning και Lane Keeping Assist, cruise control, αναγνώριση πινακίδων, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, σύστημα κόπωσης οδηγού, Air Condition, αισθητήρες φώτων και βροχής, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους καθρέπτες, Media Display με οθόνη 8 ιντσών, Apple CarPlay και Android Auto, καθώς και αρθρωτές ράγες οροφής. Η έκδοση extreme προσθέτει κάμερα οπισθοπορείας, Extended Grip, Dacia Card για πρόσβαση και εκκίνηση χωρίς κλειδί, αυτόματο κλιματισμό και ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών. Δεν είναι το πιο premium ή το πιο τεχνολογικό μοντέλο, αλλά είναι ίσως το πιο λογικό για μεγάλη οικογένεια.

DFSK 500: Αυτόματο SUV από 17.990 ευρώ (με προωθητική ενέργεια)

Το DFSK 500 είναι η πιο οικονομική επιλογή της λίστας, αφού η έκδοση Comfort κοστίζει 17.990 ευρώ με Bonus Απόσυρσης και προωθητική ενέργεια, από αρχική τιμή 21.800 ευρώ. Διαθέτει ατμοσφαιρικό κινητήρα 1,5 λίτρων με 106 ίππους και 147,5 Nm ροπής, αυτόματο κιβώτιο, μήκος 4.385 mm, πλάτος 1.850 mm, ύψος 1.645 mm και μεταξόνιο 2.655 mm. Σε μια αγορά όπου το αυτόματο κιβώτιο συνήθως ανεβάζει αισθητά την τιμή, το DFSK 500 παίζει πολύ δυνατά στο κομμάτι value for money.

Η έκδοση Comfort περιλαμβάνει επένδυση καθισμάτων από συνθετικό δέρμα, κάμερα οπισθοπορείας, σύστημα multimedia με οθόνη αφής 7 ιντσών, Bluetooth και mirroring, Air Condition, ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, ηλεκτρικό χειρόφρενο με Auto Hold, ABS, EBD, ESP, Hill Descent Control, Hill Start Assist και cruise control. Η πλουσιότερη έκδοση Premium κοστίζει 20.390 ευρώ με προωθητική ενέργεια, από αρχική τιμή 24.200 ευρώ, και προσθέτει πανοραμική ανοιγόμενη ηλιοροφή με ηλεκτρικό σκιάδιο, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, 4 ηχεία, θερμαινόμενους και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες και επιπλέον φωτισμό στην καμπίνα. Για κάποιον που θέλει αυτόματο SUV με πλούσιο εξοπλισμό και χαμηλή τιμή αγοράς, είναι από τις πιο δυνατές προτάσεις.

Τι κρατάμε;