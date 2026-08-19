Ποιά Dacia παίρνω μέχρι 21.000 ευρώ; – Από μικρό πόλης μέχρι οικογενειακό SUV

Με διαθέσιμο ποσό έως 21.000 ευρώ, η Dacia προσφέρει επιλογές για εντελώς διαφορετικές ανάγκες: από το οικονομικό Sandero μέχρι το crossover Stepway και το οικογενειακό Duster.

Η απόκτηση ενός καινούργιου αυτοκινήτου με 21.000 ευρώ έχει γίνει δύσκολη υπόθεση, ειδικά όταν στις απαιτήσεις περιλαμβάνονται επαρκείς χώροι, σύγχρονος εξοπλισμός ασφαλείας και ένας κινητήρας που να μην περιορίζεται αποκλειστικά στην κίνηση μέσα στην πόλη. Η Dacia, ωστόσο, εξακολουθεί να διαθέτει μία από τις πληρέστερες γκάμες σε αυτή την περιοχή τιμής. Το συγκεκριμένο budget δεν περιορίζει τον αγοραστή σε μία βασική έκδοση ενός μικρού μοντέλου. Αντίθετα, προσφέρει πρόσβαση σε τρία διαφορετικά αμαξώματα: το Sandero Streetway, το crossover Sandero Stepway και ακόμη και το κανονικό οικογενειακό SUV της εταιρείας, το Duster.

Dacia Sandero: Η πιο προσιτή και ολοκληρωμένη επιλογή

Το Dacia Sanderoαποτελεί την οικονομικότερη είσοδο στη γκάμα, με τιμή από 15.950 ευρώ. Παρά τον χαρακτηρισμό του ως αυτοκινήτου πόλης, το μήκος του ξεπερνά ελαφρώς τα 4 μέτρα, ενώ ο χώρος αποσκευών των 410 λίτρων το καθιστά σαφώς πιο πρακτικό από αρκετά μοντέλα της ίδιας κατηγορίας. Η βασική έκδοση essential TCe 100, στα 15.950 ευρώ, χρησιμοποιεί τον τρικύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα του 1,0 λίτρου, με ισχύ 100 ίππων, ροπή 200 Nm και χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Η εργοστασιακή μέση κατανάλωση κυμαίνεται από 5,1 έως 5,5 lt/100 km, ενώ τα 0-100 km/h ολοκληρώνονται σε 9,7 δευτερόλεπτα. Παρότι πρόκειται για την εισαγωγική έκδοση, διαθέτει κλιματισμό, cruise control με περιοριστή ταχύτητας, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, ηλεκτρικά εμπρός παράθυρα και σύστημα Media Control, μέσω του οποίου το smartphone αναλαμβάνει τον ρόλο της κεντρικής οθόνης. Στον εξοπλισμό ασφαλείας περιλαμβάνονται αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης με αναγνώριση πεζών και δικύκλων, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και σύστημα παρακολούθησης της προσοχής του οδηγού.

Με 17.300 ευρώ, η έκδοση expression TCe 100 είναι πιο ολοκληρωμένη για καθημερινή χρήση. Προσθέτει, μεταξύ άλλων, οθόνη πολυμέσων 10,1 ιντσών, ασύρματη σύνδεση Android Auto και Apple CarPlay, ηλεκτρικά πίσω παράθυρα, θερμαινόμενους και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους καθρέπτες και τροχούς 16 ιντσών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Sandero expression Eco-G 120, το οποίο κοστίζει 17.600 ευρώ. Ο νέος κινητήρας των 1,2 λίτρων αποδίδει 120 ίππους όταν λειτουργεί με LPG και συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Χάρη στα δύο ρεζερβουάρ των 50 λίτρων, ένα για βενζίνη και ένα για LPG, προσφέρει πολύ μεγάλη συνολική αυτονομία και σημαντικά χαμηλότερο κόστος χρήσης. Όποιος αναζητά αυτόματο κιβώτιο μπορεί να επιλέξει το Sandero expression Eco-G 120 EDC, στα 19.300 ευρώ. Πρόκειται για μία από τις λιγότερο ακριβές επιλογές της αγοράς που συνδυάζουν 120 ίππους, LPG και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων.

Dacia Sandero Stepway: Περισσότερο στιλ και crossover χαρακτήρας

Το Sandero Stepway βασίζεται στην ίδια πρακτική φιλοσοφία, αλλά υιοθετεί υπερυψωμένο αμάξωμα, μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος, προστατευτικά περιμετρικά του αμαξώματος και πιο έντονη crossover εμφάνιση. Οι χώροι παραμένουν αντίστοιχοι με εκείνους του Streetway, με πορτμπαγκάζ 410 λίτρων, όμως η ψηλότερη θέση οδήγησης διευκολύνει την είσοδο, την έξοδο και την ορατότητα μέσα στην πόλη. Η αρχική έκδοση essential TCe 110 κοστίζει 17.350 ευρώ και εφοδιάζεται με τον turbo βενζινοκινητήρα του 1,0 λίτρου, ο οποίος εδώ αποδίδει 110 ίππους. Η μέση κατανάλωση βρίσκεται μεταξύ 5,6 και 5,8 lt/100 km και το 0-100 km/h πραγματοποιείται σε 10 δευτερόλεπτα. Στα 18.550 ευρώ τοποθετείται το expression TCe 110, ενώ η πλουσιότερη έκδοση extreme TCe 110 παραμένει εντός προϋπολογισμού, στα 19.750 ευρώ. Η extreme ξεχωρίζει από τις ειδικές αισθητικές λεπτομέρειες, τις ιδιαίτερες επενδύσεις και τον περισσότερο περιπετειώδη χαρακτήρα της.

Η πιο συμφέρουσα επιλογή για όποιον πραγματοποιεί πολλά χιλιόμετρα είναι το Stepway expression Eco-G 120, με τιμή 18.900 ευρώ. Με επιπλέον 1.300 ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο Streetway, ο αγοραστής αποκτά την crossover εμφάνιση, την αυξημένη απόσταση από το έδαφος και την υπερυψωμένη θέση οδήγησης. Το ίδιο σύνολο προσφέρεται στην έκδοση extreme Eco-G 120 με 20.400 ευρώ, ενώ το expression Eco-G 120 EDC, στα 20.600 ευρώ, αποτελεί την πληρέστερη επιλογή που χωρά στο όριο των 21.000 ευρώ. Είναι αυτόματο, διαθέτει 120 ίππους και μπορεί να κινείται με LPG, περιορίζοντας αισθητά το κόστος καυσίμου. Μοναδική έκδοση του Sandero Stepway που ξεπερνά το συγκεκριμένο budget είναι η extreme Eco-G 120 EDC, η οποία κοστίζει 22.100 ευρώ. Όλες οι υπόλοιπες εκδόσεις του μοντέλου βρίσκονται κάτω από τις 21.000 ευρώ.

Dacia Duster: Κανονικό οικογενειακό SUV με 20.700 ευρώ

Στο ανώτατο άκρο του προϋπολογισμού βρίσκεται το Dacia Duster, το οποίο ξεκινά από 20.700 ευρώ στην έκδοση essential Eco-G 120. Είναι η μοναδική έκδοση του Duster που κοστίζει έως 21.000 ευρώ, αλλά προσφέρει πολύ περισσότερο αυτοκίνητο σε επίπεδο χώρων και οικογενειακών δυνατοτήτων. Το πορτμπαγκάζ της δικίνητης έκδοσης φτάνει τα 594 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η χωρητικότητα αυξάνεται στα 1.696 λίτρα. Παράλληλα, η αυξημένη απόσταση από το έδαφος και οι τροχοί με ελαστικά υψηλότερου προφίλ επιτρέπουν την κίνηση σε χωματόδρομους με μεγαλύτερη άνεση και λιγότερο άγχος. Κάτω από το καπό βρίσκεται ο ίδιος νέος Eco-G 120, με ισχύ 120 ίππων όταν καταναλώνει LPG, ροπή 197 Nm και χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Η μέση εργοστασιακή κατανάλωση είναι 7,5 lt/100 km με LPG ή 6,0 lt/100 km με βενζίνη, ενώ τα δύο ρεζερβουάρ των 50 λίτρων εξασφαλίζουν εξαιρετικά μεγάλη συνολική αυτονομία.

Η έκδοση essential δεν διαθέτει μεγάλη κεντρική οθόνη, χρησιμοποιώντας σύστημα σύνδεσης του smartphone με Bluetooth, τέσσερα ηχεία και δύο θύρες USB-C. Περιλαμβάνει, όμως, κλιματισμό, cruise control, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, ηλεκτρικά εμπρός παράθυρα και LED προβολείς, μαζί με αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, αναγνώριση σημάτων και υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας. Επομένως, ο αγοραστής θυσιάζει ορισμένα στοιχεία άνεσης και infotainment, όχι όμως τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας. Επιπλέον, όπως και τα Sandero, το Duster συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση πέντε ετών ή 100.000 km.

Ποιο από τα τρία Dacia αξίζει περισσότερο;

Για τον οδηγό που κινείται κυρίως στην πόλη και θέλει να κρατήσει το κόστος αγοράς όσο γίνεται χαμηλότερα, το Sandero Streetway expression Eco-G 120 των 17.600 ευρώ αποτελεί πιθανότατα την πιο ισορροπημένη επιλογή. Είναι ευρύχωρο, καλά εξοπλισμένο και οικονομικό στη χρήση, αφήνοντας παράλληλα σημαντική απόσταση από το όριο των 21.000 ευρώ. Το Sandero Stepway expression Eco-G 120 EDC των 20.600 ευρώ απευθύνεται σε εκείνον που θέλει crossover εμφάνιση και αυτόματο κιβώτιο χωρίς να εγκαταλείψει το χαμηλό κόστος του LPG. Αν, τέλος, η προτεραιότητα είναι οι οικογενειακοί χώροι, το μεγάλο πορτμπαγκάζ και η δυνατότητα κίνησης εκτός ασφάλτου, το Duster essential Eco-G 120 των 20.700 ευρώ προσφέρει το περισσότερο αυτοκίνητο. Ο εξοπλισμός του είναι λιτός, όμως πρόκειται για ένα κανονικό οικογενειακό SUV στην τιμή ενός καλά εξοπλισμένου μικρού μοντέλου.

Όλες οι εκδόσεις Dacia έως 21.000 ευρώ