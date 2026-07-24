Ποια κινεζικά μοντέλα αγοράζουν όντως οι Έλληνες; – Επίσημα στοιχεία

Η παρουσία απο κινεζικά μοντέλα στην ελληνική αγορά δεν περιορίζεται πλέον σε εντυπωσιακές παρουσιάσεις, μακροσκελείς καταλόγους εξοπλισμού και υποσχέσεις για το μέλλον.

Ορισμένα μοντέλα έχουν ήδη περάσει από τις εκθέσεις στους ελληνικούς δρόμους, καταγράφοντας πωλήσεις που ξεπερνούν αρκετούς παραδοσιακούς ανταγωνιστές. Τα επίσημα στοιχεία ταξινομήσεων έως και τον Ιούνιο του 2026 δείχνουν επίσης ότι οι Έλληνες δεν επιλέγουν μόνο ηλεκτρικά κινεζικά αυτοκίνητα. Στην πρώτη πεντάδα συναντάμε ένα μικρό hatchback, τρία SUV και μόλις ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης, με τις τιμές να αποτελούν κοινό σημείο αναφοράς.

Στην κορυφή το Chery Tiggo 4

Το Chery Tiggo 4 είναι το κινεζικό μοντέλο με τις περισσότερες ταξινομήσεις στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Συγκεκριμένα, έφτασε τις 1.474 μονάδες, καταλαμβάνοντας μερίδιο 4,72% στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των B-SUV. Μόνο τον Ιούνιο καταγράφηκαν 328 ταξινομήσεις. Η εμπορική του πορεία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το Tiggo 4 δεν βασίζεται σε έναν συμβατικό βενζινοκινητήρα ούτε απαιτεί φόρτιση. Χρησιμοποιεί ένα πλήρως υβριδικό σύστημα με συνολική ισχύ 204 ίππων και ροπή 310 Nm, ενώ η επίσημη μικτή κατανάλωση αναφέρεται στα 5,3 λτ./100 χλμ. Διαθέτει επίσης δύο οθόνες 12,3 ιντσών, επτά αερόσακους και περισσότερα από 20 συστήματα υποβοήθησης του οδηγού. Η βασική έκδοση Comfort Auto ξεκινά από τις 22.990 ευρώ, ενώ η πλουσιότερη Premium Auto διαμορφώνεται στις 24.990 ευρώ.

Δεύτερο το MG3 με περισσότερες από 1.200 ταξινομήσεις

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το MG3, το οποίο κατέγραψε 1.212 ταξινομήσεις από την αρχή του έτους έως το τέλος Ιουνίου. Με αυτόν τον όγκο κατέκτησε το 6,45% της κατηγορίας Β, πίσω από μοντέλα όπως τα Toyota Yaris, Renault Clio, Opel Corsa, Hyundai i20, Suzuki Swift και Peugeot 208. Τον Ιούνιο μόνο, το MG3 πρόσθεσε 426 αυτοκίνητα στην επίδοσή του. Το αποτέλεσμα αφορά συνολικά την οικογένεια του MG3 και όχι αποκλειστικά μία έκδοση κινητήρα. Η γκάμα περιλαμβάνει το προσιτό MG3 Βενζίνης, αλλά και το ισχυρότερο MG3 Hybrid+, το οποίο συνδυάζει βενζινοκινητήρα και ηλεκτροκινητήρα. Η επίσημη σελίδα του μοντέλου αναγράφει τιμή εκκίνησης από 16.450 ευρώ για το βενζινοκίνητο MG3, ενώ το MG3 Hybrid+ ξεκινά από τις 20.450 ευρώ.

Τρίτο το MG ZS Max

Η MG εξασφαλίζει και την τρίτη θέση της κατάταξης με το ZS Max. Το SUV έφτασε τις 1.128 ταξινομήσεις στο πρώτο εξάμηνο του έτους, καταλαμβάνοντας μερίδιο 6,90% στην κατηγορία C-SUV. Βρέθηκε μάλιστα πίσω μόνο από τα Toyota C-HR, Audi Q3, BMW X1 και νέο Citroen C3 Aircross, ξεπερνώντας μοντέλα όπως τα Opel Frontera, Toyota Corolla Cross, Peugeot 3008 και Nissan Qashqai. Όπως συμβαίνει και με το MG3, η εμπορική επίδοση συγκεντρώνει τις διαφορετικές επιλογές της οικογένειας ZS Max. Ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει τη βενζινοκίνητη έκδοση ή το ισχυρότερο ZS Max Hybrid+. Η επίσημη σελίδα του βενζινοκίνητου μοντέλου αναγράφει τιμή εκκίνησης από 18.950 ευρώ, ενώ το ZS Max Hybrid+ ξεκινά από τις 24.050 ευρώ.

Το BYD Dolphin Surf είναι το δημοφιλέστερο ηλεκτρικό της πεντάδας

Στην τέταρτη θέση συναντάμε το BYD Dolphin Surf, με 358 ταξινομήσεις έως το τέλος Ιουνίου και 90 αυτοκίνητα μέσα στον συγκεκριμένο μήνα. Το ηλεκτρικό μοντέλο πέτυχε μερίδιο 1,90% στη συνολική κατηγορία Β, στην οποία περιλαμβάνονται και τα συμβατικά supermini. Η βασική έκδοση Active διαθέτει μπαταρία 30 kWh, ηλεκτροκινητήρα 89 ίππων και αστική αυτονομία έως 356 χλμ. κατά WLTP. Η μεγαλύτερη μπαταρία των 43,2 kWh προσφέρεται στις εκδόσεις Boost και Comfort, με την τελευταία να αποδίδει 157 ίππους. Η τιμή του Dolphin Surf Active ξεκινά από τις 17.290 ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» και το Electric Bonus της BYD. Χωρίς τα συγκεκριμένα οφέλη, ο διαμορφωτής αναγράφει αρχική τιμή 20.790 ευρώ.

Πέμπτο το BYD Atto 2

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει το BYD Atto 2, το οποίο κατέγραψε 296 ταξινομήσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Οι 106 από αυτές πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο, με αποτέλεσμα το μερίδιό του στην κατηγορία B-SUV να φτάσει το 1,70% για τον συγκεκριμένο μήνα. Το αμιγώς ηλεκτρικό Atto 2 προσφέρεται με μπαταρία 45,1 kWh στις εκδόσεις Active και Boost, ενώ η νεότερη έκδοση Comfort χρησιμοποιεί μπαταρία 64,8 kWh και προσφέρει συνδυαστική αυτονομία έως 430 χλμ. Η ισχυρότερη μπαταρία αυξάνει παράλληλα τον χώρο αποσκευών από τα 400 στα 450 λίτρα. Η τιμή του Atto 2 Active ξεκινά από τις 24.490 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης και του Electric Bonus. Η τιμή πριν από τα δύο οφέλη ανέρχεται στις 29.990 ευρώ, ενώ η έκδοση Comfort με τη μεγαλύτερη μπαταρία προσφέρεται από 29.990 ευρώ μετά τις σχετικές εκπτώσεις.

Τα πέντε δημοφιλέστερα κινεζικά μοντέλα στην Ελλάδα

Θέση Μοντέλο Ταξινομήσεις έως Ιούνιο 2026 Τιμή από 1 Chery Tiggo 4 1.474 22.990 € 2 MG3 1.212 16.450 € 3 MG ZS Max 1.128 18.950 € 4 BYD Dolphin Surf 358 20.290 €* 5 BYD Atto 2 296 27.490 €*

*Οι τιμές των BYD περιλαμβάνουν κρατική επιδότηση και εμπορικό Electric Bonus.

Οι Έλληνες προτιμούν ακόμη τα υβριδικά και τα προσιτά SUV

Η κατάταξη ανατρέπει σε έναν βαθμό την εικόνα ότι η επέκταση στα κινεζικά μοντέλα στην Ευρώπη στηρίζεται αποκλειστικά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μόνο δύο μοντέλα της πρώτης πεντάδας είναι αμιγώς ηλεκτρικά, ενώ τις τρεις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν αυτοκίνητα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς φόρτιση. Παράλληλα, τρία από τα πέντε είναι SUV, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη προτίμηση της ελληνικής αγοράς στα υπερυψωμένα αμαξώματα. Το Tiggo 4, το MG3 και το ZS Max έχουν ήδη ξεπεράσει τις 1.000 ταξινομήσεις το καθένα, δείχνοντας ότι οι κινεζικές προτάσεις δεν αποτελούν πλέον περιθωριακές επιλογές. Το βασικό τους πλεονέκτημα παραμένει σαφές: ανταγωνιστική αρχική τιμή, πλούσιος εξοπλισμός και επιλογή ανάμεσα σε βενζίνη, full hybrid και ηλεκτροκίνηση. Τα επίσημα στοιχεία αποδεικνύουν ότι για ένα αυξανόμενο μέρος του ελληνικού κοινού, αυτός ο συνδυασμός είναι ήδη αρκετός για να ξεπεράσει την επιφυλακτικότητα απέναντι στις νεότερες μάρκες.

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