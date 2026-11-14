Ποια μάρκα σου δίνει τους περισσότερους ίππους με 25.000 ευρώ;

Με 25.000 € στην ελληνική αγορά φτάνεις σήμερα τους 218 ίππους και τα 6,7 δλ. για το 0–100 km/h. Ακόμη πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι πόσο κοντά στα 200 άλογα μπορείς να βρεθείς ξοδεύοντας λιγότερα από 19.000 €.

Αν έμπαινες σε μια έκθεση ζητώντας αυτοκίνητο με περίπου 200 ίππους, δύσκολα θα περίμενες να σου δείξουν το μικρό υβριδικό της πόλης ή το οικογενειακό SUV. Κι όμως, με όριο τα 25.000 €, αυτά τα δύο βρίσκονται σήμερα στο ίδιο τραπέζι με ένα πισωκίνητο ηλεκτρικό hatchback. Το τελευταίο παίρνει την πρωτιά τόσο σε ισχύ όσο και σε επιτάχυνση. Υπάρχει όμως μια λεπτομέρεια που αλλάζει την απάντηση για αρκετούς αγοραστές. Για να πέσει η τιμή του κάτω από τις 25.000 €, χρειάζεται η κρατική επιδότηση. Χωρίς αυτήν, στην κορυφή περνά ένα υβριδικό SUV με 204 ίππους.

Leapmotor B05 με 218 ίππους από 22.790 €

Η Leapmotor δίνει τα περισσότερα άλογα για το συγκεκριμένο ποσό. Το B05 έχει ηλεκτροκινητήρα 218 ίππων τοποθετημένο πίσω, ο οποίος κινεί τους πίσω τροχούς. Η εταιρεία ανακοινώνει 0–100 km/h σε 6,7 δλ. και η βασική έκδοση Life, με μπαταρία 56,2 kWh, έχει ονομαστική αυτονομία 401 km. Η τιμή της διαμορφώνεται στα 22.790 € με την εμπορική έκπτωση των 4.000 € και την κρατική επιδότηση των 3.000 €. Με μόνη την έκπτωση της αντιπροσωπείας κοστίζει 25.790 €, οπότε ξεπερνά το όριό μας κατά 790 €. Για όποιον δικαιούται την επιδότηση, πάντως, το ενδιαφέρον βρίσκεται ένα σκαλί πιο πάνω στη γκάμα. Με 24.290 € αγοράζει το ίδιο B05 με την μπαταρία των 67,1 kWh. Οι 218 ίπποι παραμένουν, αλλά τα επιπλέον 1.500 € ανεβάζουν την αυτονομία από τα 401 στα 482 km κατά WLTP. Ακόμη και με τη μεγαλύτερη μπαταρία, μένουν 710 € μέχρι το όριο των 25.000 €.

Aion UT και Chery Tiggo 4 με 204 ίππους, αλλά διαφορετικές επιδόσεις

Η πιο ενδιαφέρουσα ισοπαλία είναι στη δεύτερη θέση. Το ηλεκτρικό Aion UT Premium και το υβριδικό Chery Tiggo 4 Comfort αποδίδουν από 204 ίππους και οι τελικές τιμές τους απέχουν μόλις 590 €. Στο χρονόμετρο, όμως, η διαφορά είναι αισθητή. Το Aion φτάνει τα 100 km/h από στάση σε 7,3 δλ., ενώ το Chery χρειάζεται 8,9 δλ. Ίδια ονομαστική ισχύς, διαφορά 1,6 δλ. στην ίδια επιτάχυνση. Το Aion ξεκινά από 25.400 € και κατεβαίνει στα 22.400 € με την επιδότηση. Το Chery, από την άλλη, κοστίζει 22.990 € ως πλήρως υβριδικό, φορτίζει την μπαταρία του κατά την οδήγηση και χωρά στον προϋπολογισμό ακόμη και στην πλουσιότερη έκδοση Premium των 24.990 €. Επομένως, για τον αγοραστή που θέλει πάνω από 200 ίππους χωρίς πρίζα ή κρατική ενίσχυση, το Tiggo 4 δίνει την πιο καθαρή απάντηση.

Η MG πλησιάζει τους 200 ίππους με 18.950 €

Στους 197 ίππους συναντάμε δύο SUV με σχεδόν πανομοιότυπες επιδόσεις. Το ηλεκτρικό Leapmotor B03X Life Max κοστίζει 22.490 € με επιδότηση και κάνει το 0–100 km/h σε 8,6 δλ. Το πλήρως υβριδικό MG ZS Max Hybrid+ Excite προσφέρεται από 22.050 € και χρειάζεται 8,7 δλ. Εδώ το ένα δέκατο του δευτερολέπτου δύσκολα θα κρίνει την αγορά. Πολύ περισσότερο μετράει αν ο ιδιοκτήτης έχει πού να φορτίζει το αυτοκίνητό του. Το πιο ενδιαφέρον MG της σύγκρισης, όμως, είναι το μικρότερο. Το MG3 Hybrid+ Excite προσφέρεται τον Νοέμβριο από 18.950 €, αποδίδει 195 ίππους και επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε 8,0 δλ. Με 3.100 € λιγότερα από το ZS Max, χάνει μόλις δύο ίππους και φτάνει στα 100 km/h επτά δέκατα νωρίτερα. Ακόμη και απέναντι στο Chery των 204 ίππων, το μικρό MG έχει προβάδισμα σχεδόν ενός δευτερολέπτου. Οπότε, πόσα άλογα αγοράζουν τελικά τα 25.000 €; Με επιδότηση, 218 ίππους από τη Leapmotor. Χωρίς επιδότηση, 204 ίππους από τη Chery. Αν όμως το ζητούμενο είναι πόση δύναμη παίρνεις για κάθε ευρώ που ξοδεύεις, το MG3 έχει το δικό του επιχείρημα. Στα 18.950 €, κάθε ίππος κοστίζει περίπου 97 €, το χαμηλότερο ποσό ανάμεσα στα έξι μοντέλα της σύγκρισης. Και από το αρχικό σου μπάτζετ μένουν στην τσέπη 6.050 €.