Κάποτε, οι τέσσερις κύλινδροι ήταν σχεδόν δεδομένοι ακόμα και στα σουπερμίνι. Σήμερα, όποιος τους αναζητά σε καινούργιο αυτοκίνητο χρειάζεται να ψάξει καλά και να κοιτάξει προσεκτικά ακόμη και ποια έκδοση θα διαλέξει.

Όταν διάλεγες μικρό αυτοκίνητο, η κουβέντα συνήθως ξεκινούσε από τα κυβικά. Χιλιάρι για την πόλη ή κάτι μεγαλύτερο για να βγαίνεις πιο άνετα στο ταξίδι; Με την επικράτηση των μικρών τρικύλινδρων τούρμπο και την εξάπλωση των υβριδικών, απέκτησε ενδιαφέρον και μια άλλη ερώτηση. Πόσα από τα σημερινά μικρά έχουν ακόμη τέσσερις κυλίνδρους κάτω από το καπό;

Ψάξαμε στους ελληνικούς τιμοκαταλόγους αυτήν την στιγμή και βρήκαμε οκτώ μοντέλα που κρατάνε τον τετρακύλινδρο κινητήρα ζωντανό. Περιορίσαμε την αναζήτηση στα αυτοκίνητα πόλης (κατηγορία Α) και τα σουπερμίνι (κατηγορία Β), μαζί με τις ανοιχτές ή υπερυψωμένες παραλλαγές τους. Τα SUV, ακόμη και τα μικρά B-SUV, ανήκουν σε ξεχωριστή κατηγορία αμαξώματος και μένουν εκτός.

MG3 – Τέσσερις κύλινδροι από τη βασική έκδοση

Αν αυτό που έχεις στο μυαλό σου είναι ένα μικρό βενζινοκίνητο με ατμοσφαιρικό μοτέρ, συμπλέκτη και χειροκίνητο κιβώτιο, το MG3 είναι η πιο άμεση απάντηση. Ο τετρακύλινδρος 1.5 αποδίδει 115 ίππους και συνδυάζεται με κιβώτιο πέντε σχέσεων. Η βασική έκδοση Excite κοστίζει 17.550 ευρώ στον ελληνικό τιμοκατάλογο. Είναι και η χαμηλότερη τιμή εισόδου ανάμεσα στα οκτώ μοντέλα της λίστας.

Το ενδιαφέρον είναι τι αγοράζεις αν διαθέσεις επιπλέον 2.900 ευρώ. Τόση είναι η διαφορά από το MG3 Hybrid+ Excite, που ξεκινά από 20.450 ευρώ. Παραμένεις στο ίδιο αμάξωμα και στον ίδιο κυβισμό, αποκτάς όμως πλήρως υβριδική κίνηση, αυτόματο κιβώτιο και συνδυαστική ισχύ 195 ίππων. Το MG3 είναι από τις λίγες περιπτώσεις όπου ο αγοραστής μπορεί πρώτα να αποφασίσει αν θέλει χειροκίνητο ή αυτόματο υβριδικό και να έχει τετρακύλινδρο και στις δύο περιπτώσεις.

Honda Jazz – Ο τετρακύλινδρος που τροφοδοτεί και τον ηλεκτροκινητήρα

Στο Jazz e:HEV έχει περισσότερο ενδιαφέρον το πού καταλήγει η ισχύς του ατμοσφαιρικού 1.5. Στην υβριδική λειτουργία ο τετρακύλινδρος κινεί μια γεννήτρια. Το ρεύμα που παράγεται τροφοδοτεί τον ηλεκτροκινητήρα των 122 ίππων και εκείνος αναλαμβάνει την κίνηση των τροχών. Γι’ αυτό και στην πόλη ο οδηγός νιώθει την άμεση απόκριση του ηλεκτρικού μοτέρ, ακόμη κι όταν ακούει τον βενζινοκινητήρα να δουλεύει.

Στον ανοιχτό δρόμο, όταν η ταχύτητα και το φορτίο το επιτρέπουν, ο 1.5 μπορεί να συνδεθεί απευθείας με τους τροχούς. Η Honda χρησιμοποιεί το ίδιο σύστημα και στο Jazz Crosstar. Όποιος προτιμά την αυξημένη απόσταση από το έδαφος και την πιο περιπετειώδη εμφάνιση του Crosstar διατηρεί ακριβώς την ίδια μηχανική διάταξη.

Renault Clio – Τέσσερις με βενζίνη στη νέα γενιά, με πετρέλαιο στην προηγούμενη

Το νέο Clio έχει τη μεγαλύτερη διαφορά κυβισμού εκεί που ίσως τη περίμενες λιγότερο. Στην κορυφή της γκάμας του βρίσκεται το full hybrid E-Tech 160, με ατμοσφαιρικό τετρακύλινδρο 1,8 λίτρων. Οι 160 ίπποι είναι η συνολική ισχύς του υβριδικού συστήματος, η μετάδοση είναι αυτόματη και η τιμή ξεκινά από 24.900 ευρώ. Αυτή είναι η έκδοση που ενδιαφέρει εδώ όποιον κοιτάζει το Clio τελευταίας γενιάς.

Υπάρχει όμως και δεύτερο τετρακύλινδρο Clio στον ελληνικό τιμοκατάλογο, τουλάχιστον μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Το 1.5 dCi 100 Evolution ανήκει στην προηγούμενη γενιά, φέρει την ένδειξη MY25 και συνδυάζει turbodiesel 100 ίππων με χειροκίνητο κιβώτιο. Στα 22.600 ευρώ, είναι η μόνη επιλογή πετρελαίου στη λίστα μας. Για όποιον γράφει πολλά χιλιόμετρα εκτός πόλης, αξίζει να κοιτάξει προς αυτήν την κατεύθυνση. Η Renault εξακολουθεί να το αναγράφει στον κατάλογο, αλλά για διαθέσιμο αυτοκίνητο και χρόνο παράδοσης χρειάζεται επιβεβαίωση από το δίκτυό της.

Dacia Sandero Stepway – Ο τετρακύλινδρος 1.8 ήρθε με την έκδοση Hybrid 155

Στο Sandero τα δύο στοιχεία που πρέπει να αναζητήσεις μαζί είναι τα Stepway και Hybrid 155. Το πρώτο προσδιορίζει την υπερυψωμένη παραλλαγή του σουπερμίνι της Dacia. Το δεύτερο ξεχωρίζει τον τετρακύλινδρο από τις υπόλοιπες επιλογές κινητήρα του Stepway.

Η συγκεκριμένη έκδοση έφτασε στην Ελλάδα τον Οκτώβριο. Κάτω από το καπό της βρίσκεται ατμοσφαιρικός 1.8 με 109 ίππους, ο οποίος συνεργάζεται με δύο ηλεκτρικά μοτέρ, μπαταρία 1,4 kWh και αυτόματο κιβώτιο. Το σύστημα αποδίδει συνολικά 155 ίππους και φορτίζει την μπαταρία κατά την οδήγηση. Προσφέρεται με δύο επίπεδα εξοπλισμού, Expression στα 21.900 ευρώ και Extreme στα 22.900 ευρώ. Και στις δύο περιπτώσεις ο κινητήρας και η απόδοση παραμένουν ίδια.

BYD Dolphin G DM-i – Το μοναδικό plug-in υβριδικό μικρό

Στα 4,16 μέτρα μήκους, το Dolphin G DM-i φέρνει στην κατηγορία μια δυνατότητα που δεν προσφέρουν τα υπόλοιπα μικρά της αγοράς. Μπορείς να φορτίσεις την μπαταρία του στο σπίτι και να χρησιμοποιήσεις τον τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα των 1.498 κ.εκ. όταν η διαδρομή σου ξεπεράσει την ηλεκτρική αυτονομία. Προσοχή στην ονομασία, γιατί στην ίδια έκθεση υπάρχει και το αμιγώς ηλεκτρικό Dolphin Surf.

Η ουσιαστική επιλογή εδώ γίνεται ανάμεσα σε δύο μεγέθη μπαταρίας. Η Active, με τιμή καταλόγου 22.990 ευρώ, έχει 7,4 kWh και συνδυαστική ισχύ 176 ίππων. Από την Boost και πάνω η χωρητικότητα φτάνει τις 18,3 kWh και η ισχύς ανεβαίνει στους 212 ίππους. Για όποιον θέλει να καλύπτει όσο γίνεται περισσότερα χιλιόμετρα με ρεύμα, αξίζει να κοιτάξει προς την ακριβότερη έκδοση. Όπως και να ΄χει, κάτω από τον καπό θα βρει έναν τετρακύλινδρο. Και μάλιστα, καινούριο και εξελιγμένο εξαρχής γι΄αυτήν την εφαρμογή. Απ΄ ότι φαίνεται, ο τρικύλινδρος έχει ακόμα ανταγωνισμό.

SEAT Ibiza – Το FR που ψάχνεις γράφει 1.5 EcoTSI

Στο Ibiza το σήμα FR είναι η αρχή της αναζήτησης. Η έκδοση που μας ενδιαφέρει έχει τον 1.5 EcoTSI των 150 ίππων και το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG επτά σχέσεων. Εδώ συναντάμε μια πιο «παραδοσιακή» συνταγή από εκείνη του Jazz ή του υβριδικού Clio. Την κίνηση αναλαμβάνει ένας τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας με τούρμπο, χωρίς ηλεκτροκινητήρα να προσθέτει ισχύ. Οι 150 ίπποι είναι όλοι δικοί του.

Η λεπτομέρεια έχει σημασία όταν συγκρίνεις δύο αγγελίες ή προσφορές για Ibiza FR. Το ίδιο επίπεδο εξοπλισμού συναντάται και με τον χιλιάρη EcoTSI. Το στοιχείο που αναζητάς στα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα 1.498 κ.εκ.

Škoda Fabia – Δύο εκδοχές του 1.5 TSI, με 150 ή 177 ίππους

Η πρώτη επιλογή είναι το Fabia Monte Carlo 1.5 TSI DSG. Μοιράζεται τη βασική συνταγή του Ibiza, με τετρακύλινδρο τούρμπο 150 ίππων και επτάρι DSG, και κοστίζει 26.950 ευρώ. Ο ελληνικός τιμοκατάλογος περιλαμβάνει επίσης Monte Carlo 1.0 TSI με 116 ίππους, ακόμη και με το ίδιο αυτόματο κιβώτιο. Επομένως, ούτε το όνομα Monte Carlo ούτε ο επιλογέας DSG αρκούν από μόνα τους για να αναγνωρίσεις το τετρακύλινδρο.

Στα 29.950 ευρώ υπάρχει το Fabia 130, η έκδοση περιορισμένης παραγωγής για τα 130 χρόνια της Škoda. Ο αριθμός στο όνομά του αδικεί μάλλον τις επιδόσεις του. Ο 1.5 TSI αποδίδει εδώ 177 ίππους, με τα 0-100 χλμ./ώρα να έρχονται σε 7,4 δευτερόλεπτα και την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 228 χλμ./ώρα. Πρόκειται για το ταχύτερο Fabia παραγωγής που έχει κατασκευάσει η μάρκα.

MINI Cooper – Το Cabrio κρύβει μια έκπληξη

Στα κλειστά MINI, τα πράγματα είναι σχετικά απλά. Το Cooper S φορά δίλιτρο τετρακύλινδρο τούρμπο 204 ίππων, είτε το πάρεις με τρεις είτε με πέντε πόρτες. Αν θέλεις ακόμη περισσότερη ισχύ, το βενζινοκίνητο John Cooper Works ανεβάζει την απόδοση στους 231 ίππους και προσφέρεται ως τρίθυρο. Προσοχή, όμως! Το κλειστό Cooper C, από την άλλη, χρησιμοποιεί τρικύλινδρο 1.5 με 156 ίππους.

Το παράδοξο; Μόλις ανοίξει η οροφή, αλλάζει και η απάντηση. Ακόμη και το βασικό Cooper C Cabrio διαθέτει τετρακύλινδρο 2.0, σε εκδοχή 163 ίππων. Στη συνέχεια βρίσκουμε το Cooper S Cabrio των 204 ίππων και το John Cooper Works Cabrio των 231. Έτσι, όποιος θέλει τετρακύλινδρο και πέντε πόρτες στρέφεται στο S, ενώ όποιος θέλει ανοιχτό MINI τον βρίσκει ήδη στη βασική βενζινοκίνητη έκδοση.

Μοντέλο Έκδοση Κινητήρας Ισχύς (PS) MG3 Βενζίνη Hybrid+ 1.5 ατμοσφαιρικός 1.5 full hybrid 115 195 Honda Jazz e:HEV, μαζί με το Crosstar 1.5 full hybrid 122 Renault Clio dCi (MY25) E-Tech (νέα γενιά) 1.5 turbodiesel 1.8 full hybrid 100 160 Dacia Sandero Stepway Hybrid 155 1.8 full hybrid 155 BYD Dolphin G DM-i Active Boost, Comfort, Sport 1.5 plug-in hybrid 176 212 SEAT Ibiza FR 1.5 EcoTSI DSG 1.5 turbo 150 Škoda Fabia Monte Carlo 1.5 TSI Fabia 130 1.5 turbo 150 177 MINI Cooper C Cabrio S John Cooper Works 2.0 turbo 163 204 231

Τι έγινε με τα μικρά πόλης;

Αν από την άλλη ψάχνεις καινούργιο μίνι πόλης (κατηγορία Α) με τέσσερις κυλίνδρους, δεν θα βρεις τίποτα στους επίσημους ελληνικούς τιμοκαταλόγους. Το Kia Picanto φορά σε όλες τις εκδόσεις του τον ίδιο τρικύλινδρο 1.0 των 67 ίππων, είτε διαλέξεις χειροκίνητο είτε αυτόματο. Το τρέχον Toyota Aygo X, που πλέον είναι και πλήρως υβριδικό, φοράει κι αυτό τρικύλινδρο μοτέρ. Στη Fiat, τόσο το Pandina Hybrid όσο και το 500 Hybrid έχουν τρικύλινδρο χιλιάρη ήπιας υβριδικής τεχνολογίας με 65 ίππους. Και το