Ποια μικρά SUV έχουν συρόμενο πίσω κάθισμα και πόσο κοστίζουν;

Τέσσερα μικρά SUV της ελληνικής αγοράς κερδίζουν από 70 έως 132 λίτρα στο πορτμπαγκάζ με μία κίνηση, διατηρώντας και τις πέντε θέσεις τους. Οι τιμές ξεκινούν από 20.900 €.

Μερικές φορές, για να χωρέσουν στο πορτμπαγκάζ το παιδικό καρότσι και η τελευταία βαλίτσα, λείπουν μόλις λίγα εκατοστά σε βάθος. Αν ταξιδεύει ολόκληρη η οικογένεια, η αναδίπλωση της μίας πίσω πλάτης προϋποθέτει ότι περισσεύει και η αντίστοιχη θέση. Σε ορισμένα μικρά SUV, όμως, υπάρχει μια πιο βολική λύση. Σύρεις το πίσω κάθισμα λίγο προς τα εμπρός, κλείνεις την πόρτα του πορτμπαγκάζ και οι επιβάτες διατηρούν τις θέσεις τους. Το συρόμενο πίσω κάθισμα έχει ενδιαφέρον και όταν συγκρίνεις δύο μοντέλα πριν από την αγορά. Γιατί τα λίτρα που αναγράφονται με μεγάλα γράμματα στο φυλλάδιο συχνά αντιστοιχούν στη μέγιστη χωρητικότητα, με το κάθισμα τέρμα μπροστά. Αν πίσω κάθονται τακτικά ενήλικες, εξίσου χρήσιμο είναι να ξέρεις τι χωράει όταν εκείνοι έχουν όλο τον διαθέσιμο χώρο για τα γόνατά τους. Στα τέσσερα SUV που ακολουθούν, η διαφορά ανάμεσα στις δύο ακραίες θέσεις φτάνει έως και τα 132 λίτρα.

Renault Captur από 20.900 €

Στο Renault Captur, το συρόμενο πίσω κάθισμα περιλαμβάνεται ήδη στη βασική evolution TCe 115, η οποία κοστίζει 20.900 €. Η δεύτερη σειρά μετακινείται κατά 16 εκατοστά και, στην πιο πίσω θέση της, αφήνει έως και 22 εκατοστά για τα γόνατα των επιβατών. Ακόμη και σε αυτή τη διαμόρφωση, το βενζινοκίνητο Captur διαθέτει πορτμπαγκάζ 484 λίτρων, σύμφωνα με τη μέτρηση της Renault. Με το κάθισμα τέρμα εμπρός, η χωρητικότητα ανεβαίνει στα 616 λίτρα, δηλαδή κερδίζεις 132 λίτρα με τις πλάτες όρθιες. Εδώ αξίζει να προσέξεις τη μέθοδο μέτρησης, ειδικά αν έχεις δίπλα σου ανοιχτό τον κατάλογο ενός ανταγωνιστικού μοντέλου. Με το πρότυπο VDA, που μετρά τον χώρο με τυποποιημένα μπλοκ του ενός λίτρου, οι αντίστοιχες τιμές για το βενζινοκίνητο Captur είναι 422 και 536 λίτρα, με κέρδος 114 λίτρων. Ρόλο παίζει και ο κινητήρας. Για το full hybrid E-Tech, η Renault ανακοινώνει από 348 έως 480 λίτρα με τη δική της μέτρηση. Στο Eco-G 120, που καίει βενζίνη και υγραέριο, το αντίστοιχο εύρος είναι 355 έως 487 λίτρα. Η διαδρομή του καθίσματος παραμένει ίδια, όμως τα 616 λίτρα αφορούν το Captur βενζίνης.

Mitsubishi ASX από 20.900 €

Στην ίδια ακριβώς τιμή ξεκινά το Mitsubishi ASX 1.0 Inform. Η βασική έκδοση συνδυάζει τον τρικύλινδρο κινητήρα turbo βενζίνης των 91 ίππων με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων και διαθέτει συρόμενο πίσω κάθισμα με διαδρομή 16 εκατοστών. Με το κάθισμα τραβηγμένο πίσω, το πορτμπαγκάζ χωρά 422 λίτρα. Αν εκμεταλλευτείς ολόκληρη τη διαδρομή του, η χωρητικότητα φτάνει στα 530 λίτρα, προσθέτοντας 108 λίτρα για αποσκευές. Το δυνατό σημείο του ASX είναι ότι παραμένει πρακτικό ακόμη κι όταν προτεραιότητα έχουν όσοι κάθονται πίσω. Τα 422 λίτρα συνοδεύονται από μεγάλο άνοιγμα στην πέμπτη πόρτα και σχετικά τετραγωνισμένο χώρο, δύο στοιχεία που εκτιμάς όταν φορτώνεις μια σκληρή βαλίτσα ή ένα διπλωμένο καρότσι. Αν χρειάζεσαι λίγο περισσότερο βάθος, μπορείς να φέρεις το κάθισμα σε μια ενδιάμεση θέση, αφήνοντας και αρκετό αέρα για τα πόδια των επιβατών.

Volkswagen T-Cross από 20.990 €

Μόλις 90 € ακριβότερα ξεκινά το Volkswagen T-Cross 1.0 TSI Essential των 95 ίππων. Εδώ οι τρεις πίσω θέσεις μετακινούνται μαζί κατά 14 εκατοστά. Με τη δεύτερη σειρά τέρμα πίσω, το πορτμπαγκάζ έχει χωρητικότητα 385 λίτρων. Τραβώντας τη προς τα εμπρός, φτάνεις στα 455 λίτρα, κερδίζοντας 70 λίτρα χωρίς να διπλώσεις κάποια από τις πλάτες. Η ενιαία μετακίνηση του καθίσματος έχει μια πρακτική συνέπεια. Αν πίσω από τον συνοδηγό κάθεται ένας ψηλός ενήλικας, η θέση που τον βολεύει καθορίζει το διαθέσιμο βάθος του πορτμπαγκάζ σε όλο του το πλάτος. Όταν πάλι επιστρέφεις με ψώνια και τα πίσω καθίσματα είναι άδεια, έχεις ολόκληρα τα 455 λίτρα στη διάθεσή σου με μία κίνηση. Για τις πιο ογκώδεις μεταφορές, με τις πίσω πλάτες διπλωμένες, η χωρητικότητα φτάνει τα 1.281 λίτρα.

Suzuki e Vitara από 24.670 € με επιδότηση

Ανάλογη ευελιξία προσφέρει και το ηλεκτρικό Suzuki e Vitara, ήδη από την προσθιοκίνητη έκδοση GL με μπαταρία 49 kWh και 144 ίππους. Η τιμή των 24.670 € περιλαμβάνει το Suzuki Electric Bonus και την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3». Με την εμπορική έκπτωση της Suzuki, αλλά χωρίς την κρατική επιδότηση, η τιμή διαμορφώνεται στα 27.670 €. Με τις πλάτες όρθιες, η Suzuki ανακοινώνει από 238 έως 310 λίτρα κατά VDA. Το όφελος των 72 λίτρων είναι σχεδόν ίδιο με εκείνο του T-Cross. Στο e Vitara, όμως, αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 30%, καθώς ο διαθέσιμος χώρος με το κάθισμα πίσω είναι μικρότερος. Το ηλεκτρικό Suzuki έχει ακόμη μία χρήσιμη λεπτομέρεια. Η πίσω πλάτη διαιρείται σε αναλογία 40:20:40, οπότε μπορείς να διπλώσεις μόνο το στενό μεσαίο τμήμα για να περάσεις, για παράδειγμα, ένα ζευγάρι σκι ανάμεσα σε δύο επιβάτες. Αν το συρόμενο κάθισμα είναι ένας από τους λόγους που κοιτάζεις κάποιο από αυτά τα SUV, αξίζει να κάνεις μια απλή δοκιμή στην έκθεση. Ρύθμισε το κάθισμα του οδηγού στα μέτρα σου, κάθισε ακριβώς πίσω του και φέρε τη δεύτερη σειρά όσο μπροστά εξακολουθείς να νιώθεις άνετα. Με το κάθισμα σε εκείνη τη θέση, άνοιξε το πορτμπαγκάζ. Αυτός είναι ο χώρος που θα έχεις για τις βαλίτσες σου όταν ταξιδεύεις με παρέα.