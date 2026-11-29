Από τα 5.158 καινούργια αυτοκίνητα πόλης που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα το πρώτο δεκάμηνο του 2026, τα 2.782 ήταν το ίδιο μοντέλο. Πόσο απέχει από το Fiat Panda και τι αλλάζει αν βάλουμε στην εξίσωση και τα μικρά SUV;

Ακόμη κι αν προσθέσει κανείς τις ταξινομήσεις του Fiat Panda, του Hyundai i10 και όλων των υπόλοιπων μοντέλων της κατηγορίας, του λείπουν 406 αυτοκίνητα για να φτάσει τον πρώτο. Τόσο μεγάλη είναι η διαφορά που έχει χτίσει φέτος το Kia Picanto στα αυτοκίνητα πόλης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ για το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026, το μικρό Kia έφτασε τις 2.782 ταξινομήσεις στην Ελλάδα, σε σύνολο 5.158 στην κατηγορία Α εκτός SUV. Το μερίδιό του διαμορφώθηκε στο 53,94%. Με άλλα λόγια, για κάθε 100 αυτοκίνητα της κατηγορίας που πήραν ελληνικές πινακίδες μέσα στο δεκάμηνο, περίπου 54 ήταν Picanto. Και ο πλησιέστερος αντίπαλός του είναι ένα μοντέλο με μακρά παρουσία στους ελληνικούς δρόμους.

Το Fiat Panda έκλεισε το δεκάμηνο στη δεύτερη θέση με 1.590 ταξινομήσεις και μερίδιο 30,83%. Η απόστασή του από το Picanto φτάνει τα 1.192 αυτοκίνητα. Για να γίνει πιο κατανοητή η αναλογία, σε κάθε τέσσερα Panda που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα από την αρχή της χρονιάς αντιστοιχούν περίπου επτά Picanto. Οι δύο αντίπαλοι συγκεντρώνουν μαζί 4.372 ταξινομήσεις, αφήνοντας μόλις 786 για όλα τα υπόλοιπα μοντέλα. Τρίτο είναι το Hyundai i10 με 425 αυτοκίνητα, ενώ ακολουθεί το ηλεκτρικό Leapmotor T03 με 205. Η διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο μοντέλο είναι, επομένως, μεγαλύτερη από το σύνολο των ταξινομήσεων που κατέγραψαν όλα τα αυτοκίνητα από την τρίτη θέση και κάτω.

Εκεί που η πρωτιά του Picanto αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον είναι στα αποτελέσματα του Οκτωβρίου. Από τα 357 αυτοκίνητα πόλης που ταξινομήθηκαν μέσα στον μήνα, τα 181 ήταν Picanto. Όλα τα υπόλοιπα μοντέλα μαζί έφτασαν τα 176. Το Kia διατήρησε έτσι την απόλυτη πλειοψηφία για μόλις πέντε αυτοκίνητα, με το μερίδιό του να διαμορφώνεται στο 50,70%. Το Panda ακολούθησε με 94 ταξινομήσεις, λίγο περισσότερες από τις μισές του Picanto. Η αλλαγή σε σχέση με την κατάταξη του δεκαμήνου ήρθε στην τρίτη θέση. Εκεί βρέθηκε το Leapmotor T03 με 37 ταξινομήσεις, ενώ στην τέταρτη θέση πέρασε ένα ακόμη ηλεκτρικό πόλης, το Renault Twingo E-Tech με 23. Μαζί τα δύο ηλεκτρικά έφτασαν τις 60 ταξινομήσεις, δηλαδή περίπου το ένα έκτο της κατηγορίας για τον συγκεκριμένο μήνα.

Για όποιον ψάχνει μικρό αυτοκίνητο για την πόλη, στη λίστα των υποψηφίων μπορεί εύκολα να βρεθεί και το Toyota Aygo X. Ο ΣΕΑΑ το κατατάσσει στα A-SUV, όπως και το ηλεκτρικό Hyundai Inster. Αν συνυπολογίσουμε αυτά τα μοντέλα, η συνολική αγορά της κατηγορίας Α φτάνει τα 7.818 αυτοκίνητα στο δεκάμηνο. Το Picanto διατηρεί την πρώτη θέση με μερίδιο 35,58%, μπροστά από το Aygo X με 2.173 ταξινομήσεις και το Panda με 1.590. Τον Οκτώβριο, όμως, η διευρυμένη κατάταξη έχει άλλον νικητή. Το Aygo X έφτασε τις 235 ταξινομήσεις και πέρασε το Picanto κατά 54 αυτοκίνητα. Τρίτο βρέθηκε το Hyundai Inster με 113, μπροστά από τα 94 Panda. Το Kia, λοιπόν, κρατά δύο διαφορετικές πρωτιές στο δεκάμηνο. Στα κλασικά αυτοκίνητα πόλης έχει περισσότερες ταξινομήσεις από όλους τους αντιπάλους του μαζί. Και στο σύνολο της κατηγορίας Α, μαζί με τα μικρά SUV, προηγείται του Toyota Aygo X κατά 609 αυτοκίνητα, δύο μήνες πριν κλείσει η χρονιά.