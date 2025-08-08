Ποιο B-SUV έχει αγωνιστικά μπάκετ καθίσματα στον εξοπλισμό – Πόσο κοστίζουν;

Είναι κανονικά μπάκετ καθίσματα που θα περίμενες να συναντήσεις σε ένα αγωνιστικό, όμως αυτό το B-SUV τα έχει στον προαιρετικό εξοπλισμό του.

B-SUV με ήπια υβριδικό κινητήρα ή πλήρως ηλεκτρικό

Διαθέτει καθίσματα από την κορυφαία έκδοση με τους 280 ίππους

Είναι μονοκόμματα και έχουν διάκενα για ζώνες 4 σημείων

Σε μια εποχή όπου τα περισσότερα νέα αυτοκίνητα εστιάζουν στην άνεση, τον minimal σχεδιασμό και την τεχνολογία, η Alfa Romeo καταφέρνει να διαφοροποιηθεί. Μέσα σ’ αυτό το κλίμα αποστείρωσης του πάθους και του χαρακτήρα, η Junior – ένα B-SUV που στοχεύει σε ευρύ κοινό – κάνει την ανατροπή. Διαθέτει, σε όλες τις εκδόσεις της, τη δυνατότητα επιλογής για αγωνιστικά μπάκετ καθίσματα της Sabelt, όπως αυτά που συναντάμε στην κορυφαία, σκληροπυρηνική έκδοση Veloce με 280 ίππους.

Και ναι, δεν πρόκειται για κάποιο «ψευτοσπορ» κάθισμα με ραφές και ένα logo. Μιλάμε για κανονικά μπάκετ, μονοκόμματα, με ενσωματωμένα προσκέφαλα, διάκενα για ζώνες τεσσάρων σημείων, σχεδιασμένα για κορυφαία στήριξη σε δυναμική οδήγηση – και είναι μοναδικά στην κατηγορία αυτή. Ούτε άλλο SUV, ούτε καν άλλο μικρό ή συμβατικό αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής προσφέρει κάτι αντίστοιχο.

Η αγωνιστική παράδοση της Sabelt

Η συνεργασία της Alfa Romeo με τη Sabelt δεν είναι κάτι καινούργιο. Είναι δεσμός που ξεκινά από τον κόσμο των αγώνων και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με κοινό στόχο την απόδοση και την καινοτομία.

Η Sabelt είχε εφοδιάσει το ελαφρύ Alfa Romeo 4C (μόλις 895 κιλά) με εξαιρετικά ελαφριά καθίσματα για μείωση βάρους. Πιο πρόσφατα, συμμετείχε και στον σχεδιασμό των καθισμάτων της ειδικής Giulia GTAm, μιας ακραίας έκδοσης για πίστα, όπου τα καθίσματά της ήταν φτιαγμένα από μονοκόμματο carbon με επένδυση Venere leather και Alcantara, αλλά και υποδοχές για ζώνες 6 σημείων.

Με την Junior, η εμπειρία των καθισμάτων της Sabelt έρχεται… στον δρόμο και μάλιστα στην καθημερινότητα.

Η εμπειρία με αυτά τα καθίσματα

Οδηγήσαμε πρόσφατα την Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale με τους 156 ίππους, εξοπλισμένη με τα συγκεκριμένα καθίσματα και εσωτερικό επενδυμένο με Alcantara στο ταμπλό και τις πόρτες. Η αίσθηση; Διαφορετική. Το εσωτερικό αποκτά μια σπορ, αγωνιστική αύρα, που σε κάνει να ξεχνάς ότι πρόκειται για ένα B-SUV πόλης.

Η στήριξη είναι υποδειγματική, σε κρατάνε σταθερά στη θέση σου στις στροφές, χωρίς όμως να σε καταπιέζουν. Αντιθέτως, είναι άνετα ακόμη και σε πολύωρα ταξίδια – κάτι που μας εξέπληξε θετικά. Έχουν και ηλεκτρική ρύθμιση, με δυνατότητα να χαμηλώσεις ακόμα πιο πολύ τη θέση οδήγησης, για να νιώσεις πιο κοντά στο δρόμο, πιο «οδηγός» Alfa.

Ένα Performance Pack με χαρακτήρα

Τα καθίσματα της Sabelt ανήκουν στο πακέτο Performance, το οποίο στοιχίζει €5.000 προ φόρων στην εισαγωγική έκδοση και €2.500 στις Speciale και Q4. Ενδεικτικά με φόρους, το κόστος φτάνει τα 3.407 ευρώ για την έκδοση Speciale. Για τις βασικές εκδόσεις θα πρέπει να συμβουλευτείτε κάποια αντιπροσωπεία, μιας και αποτελεί πιο… ειδική παραγγελία πακέτου εξοπλισμού.

Σε αυτή την περίπτωση, της βασικής έκδοσης, το πακέτο περιλαμβάνει και άλλα στοιχεία όπως:

Σπορ δερμάτινο τιμόνι (διαφορετικής σχεδίασης)

Μάσκα Diamond Black Scudetto

Φιμέ πίσω τζάμια

Ατμοσφαιρικό φωτισμό

LED φώτα καμπίνας

Κιτ φόρτωσης Flex

Όμως, ας είμαστε ειλικρινείς: τα καθίσματα είναι ο πραγματικός λόγος να το επιλέξει κανείς. Είναι αυτά που αλλάζουν τη διάθεση, που δίνουν χαρακτήρα και φωνάζουν πως δεν οδηγείς κάτι τυχαίο.

Μια Junior… όχι και τόσο “junior”

Ακόμα κι αν μιλάμε για την απλή έκδοση των 156 ίππων, η Junior με τα Sabelt σε βάζει στο κλίμα. Είναι κάτι περισσότερο από ένα B-SUV: είναι μια σύγχρονη Alfa Romeo που δεν ντρέπεται να δείξει συναίσθημα. Που δεν φοβάται να προτείνει κάτι διαφορετικό, σπορ και αυθεντικό – σε μια κατηγορία που κυριαρχείται από «ορθολογικά» αυτοκίνητα.

Για τους alfisti, είναι ένας μικρός φόρος τιμής στο παρελθόν. Και μια ελπίδα ότι το πάθος για οδήγηση – ακόμη και με μπαταρίες – δεν έχει χαθεί.

Τι κρατάμε;

Η Junior είναι το μοναδικό «μικρό» αυτοκίνητο με πραγματικά μπάκετ καθίσματα

Διατίθενται τόσο με τον ήπια υβριδικό κινητήρα ή πλήρως ηλεκτρικό

Είναι τα ίδια καθίσματα της Sabelt που έχει η κορυφαία έκδοση Veloce

Προσφέρουν απόλυτη στήριξη, όμως είναι πολύ άνετα και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα

Κοστίζουν 3,407 € ως μέρος του πακέτου Performance στην έκδοση Speciale

Φθηνότερο το Jeep Avenger στην Ελλάδα: Νέα εισαγωγική τιμή για το best-seller SUV

Πωλήσεις αυτοκινήτων Ιουλίου: Ποια μάρκα ταπεινώνει την αγορά;

Βίντεο-Σοκ: Εγκληματική προσπέραση στο BOAK σε στροφή με διπλή διαχωριστική