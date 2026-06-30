Ποιο είναι το αγαπημένο B-SUV των Ελλήνων; Πούλησε 1.191 αυτοκίνητα σε ένα μήνα

Η κατηγορία των B-SUV είναι σήμερα ίσως η πιο «καυτή» της ελληνικής αγοράς. Συνδυάζει τις διαστάσεις που βολεύουν στην πόλη, την υπερυψωμένη θέση οδήγησης που θέλει ο Έλληνας οδηγός και την πρακτικότητα που ζητά μια οικογένεια, χωρίς το κόστος χρήσης και αγοράς ενός μεγαλύτερου SUV.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Toyota Yaris Cross δεν είναι απλώς ένα δημοφιλές μοντέλο. Είναι το μοντέλο που δείχνει να έχει βρει ακριβώς τη συνταγή της επιτυχίας. Τον Μάιο του 2026, το ιαπωνικό B-SUV ταξινόμησε 1.191 αυτοκίνητα, επίδοση που του έδωσε με διαφορά την πρώτη θέση στην κατηγορία. Από την αρχή της χρονιάς μέχρι και τον Μάιο, το Yaris Cross έφτασε τις 3.674 ταξινομήσεις, κρατώντας επίσης την κορυφή στο σύνολο της κατηγορίας. Το ενδιαφέρον είναι πως οι συγκεκριμένες ταξινομήσεις αφορούν το pre-facelift μοντέλο, καθώς προσεχώς αναμένεται και η ανανεωμένη έκδοση, η οποία έρχεται να πατήσει πάνω σε μια ήδη εξαιρετικά ισχυρή εμπορική βάση.

Το Toyota Yaris Cross πέτυχε γιατί κατάφερε να «παντρέψει» τρία στοιχεία που στην Ελλάδα μετρούν πολύ: το όνομα Toyota, την υβριδική τεχνολογία και το SUV αμάξωμα. Δεν είναι υπερβολικά μεγάλο, δεν τρομάζει σε χρήση πόλης, έχει λογική κατανάλωση και παράλληλα προσφέρει εκείνη την αίσθηση μεγαλύτερου αυτοκινήτου που αναζητούν πολλοί οδηγοί. Το Yaris Cross βασίζεται στη λογική ενός αυτοκινήτου πόλης με αυξημένη πρακτικότητα. Η υπερυψωμένη θέση οδήγησης βοηθά στην ορατότητα, οι συμπαγείς διαστάσεις το κάνουν φιλικό στην καθημερινή χρήση, ενώ ο χώρος αποσκευών των 397 λίτρων και η δυνατότητα αναδίπλωσης των πίσω καθισμάτων ενισχύουν το οικογενειακό προφίλ του. Με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, η χωρητικότητα μπορεί να φτάσει έως τα 1.097 λίτρα, στοιχείο που το κάνει πιο ευέλικτο από όσο αφήνει να εννοηθεί το μέγεθός του. Παράλληλα, το γεγονός ότι προσφέρεται αποκλειστικά με full hybrid τεχνολογία στην ελληνική γκάμα το βοηθά να ξεχωρίζει. Ο οδηγός δεν χρειάζεται φόρτιση, καλώδια ή αλλαγή καθημερινών συνηθειών. Το αυτοκίνητο λειτουργεί ως αυτοφορτιζόμενο υβριδικό, κινείται συχνά ηλεκτρικά σε αστικό περιβάλλον και κρατά την κατανάλωση σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Η γκάμα του Toyota Yaris Cross περιλαμβάνει δύο υβριδικές εκδοχές, τις Hybrid 115 και Hybrid 130. Και οι δύο συνδυάζονται με αυτόματο κιβώτιο e-CVT, στοιχείο που ενισχύει τον εύκολο χαρακτήρα του μοντέλου μέσα στην πόλη. Η έκδοση Hybrid 115 αποδίδει 116 ίππους και έχει επίσημη μεικτή κατανάλωση από 4,5 έως 4,8 λτ./100 χλμ., με εκπομπές CO₂ από 101 έως 108 γρ./χλμ.. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 11,2 δευτερόλεπτα, επίδοση επαρκής για τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου, με έμφαση στην οικονομία και την ομαλή λειτουργία. Η ισχυρότερη έκδοση Hybrid 130 ανεβάζει την ισχύ στους 130 ίππους, προσφέροντας πιο ζωντανή απόκριση και καλύτερες επιδόσεις. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα γίνεται σε 10,7 δευτερόλεπτα, ενώ η κατανάλωση κυμαίνεται από 4,8 έως 5,1 λτ./100 χλμ., ανάλογα με την έκδοση. Οι εκπομπές CO₂ διαμορφώνονται από 101 έως 116 γρ./χλμ.. Η ουσία εδώ είναι ότι το Yaris Cross παραμένει οικονομικό ακόμα και στην ισχυρότερη εκδοχή του. Αυτό είναι και ένα από τα βασικά του πλεονεκτήματα στην ελληνική αγορά, όπου η πραγματική κατανάλωση, τα τέλη και η αξιοπιστία μετρούν περισσότερο από τις απόλυτες επιδόσεις.

Η γκάμα του Toyota Yaris Cross ξεκινά από τις 24.120 ευρώ στην έκδοση Active, με τον κινητήρα 1.5 Hybrid 116 hp, κίνηση στους εμπρός τροχούς και αυτόματο κιβώτιο CVT. Πρόκειται για την έκδοση εισόδου, η οποία όμως δεν αντιμετωπίζεται ως «φτωχή», αφού το μοντέλο διαθέτει από τη βάση του τη βασική υβριδική τεχνολογία, αυτόματο κιβώτιο και σύγχρονα συστήματα ασφάλειας. Ακολουθεί η Active Plus, με τιμή από 24.570 ευρώ, επίσης με το υβριδικό σύστημα των 116 ίππων. Η συγκεκριμένη έκδοση λειτουργεί ως ένα πιο ολοκληρωμένο πρώτο σκαλοπάτι, με καλύτερη εικόνα εξοπλισμού και μικρή διαφορά τιμής από τη βασική Active. Πιο πάνω βρίσκεται η Style, από 27.570 ευρώ, όπου περνάμε πλέον στο ισχυρότερο υβριδικό σύστημα των 130 ίππων. Η έκδοση αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί συνδυάζει την καλύτερη απόδοση με κατανάλωση που παραμένει χαμηλή, στα 4,4 λτ./100 χλμ. σύμφωνα με την επίσημη τιμή της συγκεκριμένης διαμόρφωσης. Από εκεί και πάνω, η Elegant ξεκινά από 30.960 ευρώ, ενώ η Elegant Bi-Tone ανεβαίνει στις 31.460 ευρώ, με πιο πλούσια εικόνα και περισσότερο premium προσανατολισμό. Στην κορυφή του πιο σπορ ύφους βρίσκεται η GR Sport Bi-Tone, με τιμή από 34.160 ευρώ. Εδώ το Yaris Cross αποκτά πιο δυναμικό χαρακτήρα, με GR λεπτομέρειες, πιο ξεχωριστή εμφάνιση, σπορ στοιχεία στην καμπίνα, αλουμινένια πεντάλ, λογότυπα GR Sport και ζάντες 18 ιντσών. Η γκάμα ολοκληρώνεται με την Premier Edition, από 35.760 ευρώ, η οποία δίνει έμφαση στην πιο ιδιαίτερη εμφάνιση και την premium αίσθηση. Η συγκεκριμένη έκδοση συνδέεται με διχρωμίες, ζάντες 18 ιντσών, LED φωτιστικά σώματα και πιο έντονες SUV λεπτομέρειες στους προφυλακτήρες.

Ένα από τα μεγάλα όπλα του Yaris Cross είναι ότι δεν στηρίζεται μόνο στο υβριδικό του σύστημα. Η Toyota έχει δώσει μεγάλη σημασία στον εξοπλισμό ασφάλειας και συνδεσιμότητας, δύο τομείς που πλέον παίζουν σημαντικό ρόλο ακόμη και σε μικρότερα SUV. Το μοντέλο διαθέτει τη φιλοσοφία Toyota T-Mate, που περιλαμβάνει την τελευταία γενιά του Toyota Safety Sense και δυνατότητα ενημερώσεων Over-The-Air. Ανάλογα με την έκδοση, το πακέτο μπορεί να περιλαμβάνει συστήματα όπως Pre-Collision System, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, σύστημα διακοπής οδήγησης σε έκτακτη ανάγκη, αναγνώριση τυφλού σημείου, υποβοήθηση ασφαλούς εξόδου, ειδοποίηση διασταυρούμενης κυκλοφορίας με αυτόματη πέδηση και έξυπνους αισθητήρες με αυτόματη πέδηση. Στο εσωτερικό, το Toyota Smart Connect φέρνει οθόνη αφής 10,5 ιντσών, σύγχρονη συνδεσιμότητα, φωνητικό έλεγχο, ενημερώσεις over-the-air και υποστήριξη smartphone. Στις πιο πλούσιες εκδόσεις συναντάμε στοιχεία όπως ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, head-up display, ηχοσύστημα JBL με οκτώ ηχεία, Smart Digital Key, ασύρματη φόρτιση τηλεφώνου, διζωνικό αυτόματο κλιματισμό και σύστημα ιονισμού Nanoe-X. Η εικόνα του εσωτερικού είναι σαφώς πιο ώριμη από αυτή ενός απλού μικρού SUV. Η υπερυψωμένη θέση οδήγησης, η πρακτική διάταξη των χειριστηρίων και η έμφαση στην εργονομία εξηγούν γιατί το Yaris Cross έχει τόσο μεγάλη απήχηση σε οδηγούς που αναζητούν ένα αυτοκίνητο για κάθε μέρα.

Στην πράξη, το Yaris Cross δεν χρειάζεται να εντυπωσιάσει με μεγάλες ιπποδυνάμεις. Το δυνατό του σημείο είναι ότι προσφέρει χαμηλή κατανάλωση χωρίς άγχος φόρτισης. Η επίσημη τιμή ξεκινά από 4,4 λτ./100 χλμ., ενώ οι εκπομπές CO₂ από 99 γρ./χλμ., ανάλογα με την έκδοση. Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός έχει ένα αυτόματο, υβριδικό SUV με πραγματικά χαμηλό κόστος χρήσης. Στην πόλη, όπου τα υβριδικά συστήματα της Toyota λειτουργούν καλύτερα, το Yaris Cross μπορεί να κινείται συχνά ηλεκτρικά, μειώνοντας την κατανάλωση και τη φθορά από τη συνεχή κίνηση-στάση. Δεν είναι τυχαίο ότι η Toyota προβάλλει ιδιαίτερα την υβριδική εμπειρία του μοντέλου. Το Yaris Cross δεν ζητά από τον οδηγό να μάθει κάτι νέο. Απλώς μπαίνει, πατά start και κινείται όπως με κάθε αυτόματο αυτοκίνητο, με το υβριδικό σύστημα να αναλαμβάνει τα υπόλοιπα.

Ένα ακόμη στοιχείο που παίζει ρόλο στην εμπορική επιτυχία του Yaris Cross είναι η εγγύηση. Η Toyota προσφέρει κάλυψη έως το 11ο έτος ή τα 200.000 χλμ., ενώ για την υβριδική μπαταρία αναφέρεται κάλυψη έως 1.000.000 χλμ., υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Σε μια αγορά όπου η μεταπωλητική αξία και η αξιοπιστία έχουν ιδιαίτερο βάρος, αυτό είναι σοβαρό πλεονέκτημα.

Οι συγκεκριμένες ταξινομήσεις αφορούν το pre-facelift μοντέλο, καθώς προσεχώς αναμένεται να μπει πιο δυναμικά στην αγορά και η ανανεωμένη έκδοση του Yaris Cross. Το νέο μοντέλο έχει ήδη τιμή εκκίνησης στην Ελλάδα από 24.120 ευρώ, διατηρώντας έτσι μια ανταγωνιστική αφετηρία για τα δεδομένα της κατηγορίας, ειδικά από τη στιγμή που προσφέρεται ως full hybrid και με αυτόματο κιβώτιο.

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