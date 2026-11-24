Μία ταξινόμηση έκρινε την τέταρτη θέση στα supermini της ελληνικής αγοράς τον Οκτώβριο. Την πήρε ένα ηλεκτρικό που μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου έκανε κατά μέσο όρο 53 ταξινομήσεις τον μήνα. Πόσο κοστίζει και ποια έκδοσή του έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον;

Το Toyota Yaris έκλεισε τον Οκτώβριο στην πρώτη θέση των supermini με 531 ταξινομήσεις στην Ελλάδα. Ακολούθησαν το Opel Corsa με 345 και το Suzuki Swift με 293. Η έκπληξη ήρθε αμέσως μετά την τριάδα, εκεί όπου ένα ηλεκτρικό μήκους μόλις 3,99 μέτρων κατάφερε να μπει ανάμεσα στο Swift και το Hyundai i20, αφήνοντας πίσω του και τα δύο δημοφιλέστερα γαλλικά supermini. Πρόκειται για το BYD Dolphin Surf, που έφτασε τις 235 ταξινομήσεις τον Οκτώβριο του 2026. Το Hyundai i20 έκλεισε τον μήνα με 234, το Renault Clio με 179 και το Peugeot 208 με 164. Απέναντι στο Hyundai η τέταρτη θέση κρίθηκε σε μία πινακίδα. Απέναντι στα δύο γαλλικά μοντέλα το προβάδισμα ήταν μεγαλύτερο, με 56 αυτοκίνητα διαφορά από το Clio και 71 από το 208.

Μία στις τρεις ταξινομήσεις του έγινε τον Οκτώβριο

Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, το Dolphin Surf είχε καταγράψει 475 ταξινομήσεις στην Ελλάδα. Σε έναν μήνα πρόσθεσε σχεδόν τις μισές από όσες είχε συγκεντρώσει τους προηγούμενους εννέα μαζί. Έφτασε έτσι τις 710 ταξινομήσεις στο δεκάμηνο, με το 33,1% του συνόλου να προέρχεται από τον Οκτώβριο. Το πόσο άλλαξε η θέση του φαίνεται ακόμη καλύτερα αν κοιτάξει κανείς τι συνέβαινε γύρω του. Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο, περίπου ένα στα 52 καινούργια supermini που έπαιρναν ελληνικές πινακίδες ήταν Dolphin Surf. Τον Οκτώβριο η αναλογία έγινε ένα στα 11. Από τα 2.516 αυτοκίνητα της κατηγορίας που ταξινομήθηκαν μέσα στον μήνα, το μικρό BYD πήρε μερίδιο 9,34%. Στο δεκάμηνο, βέβαια, η εικόνα παραμένει διαφορετική. Το Dolphin Surf είναι δέκατο στην κατηγορία του, με μερίδιο 2,59%. Το Clio κρατά τη δεύτερη θέση με 3.709 ταξινομήσεις, το i20 βρίσκεται στην πέμπτη με 3.123 και το 208 στην έκτη με 2.285. Εκεί ακριβώς βρίσκεται το ενδιαφέρον του αποτελέσματος. Το ηλεκτρικό της BYD μπήκε για έναν μήνα στην πρώτη τετράδα μιας κατηγορίας στην οποία τα καθιερωμένα ονόματα μετρούν ήδη χιλιάδες ταξινομήσεις από την αρχή της χρονιάς.

Πόσο κοστίζει το BYD Dolphin Surf στην Ελλάδα;

Για όποιον εξετάζει την αγορά του, το πρώτο ποσό που αξίζει να κρατήσει είναι τα 20.990 €. Τόσο κοστίζει το ανανεωμένο Dolphin Surf στην έκδοση Active, με την εμπορική έκπτωση της BYD και χωρίς κρατική επιδότηση. Η τιμή καταλόγου είναι 21.490 €, από την οποία αφαιρούνται 500 € μέσω του Electric Bonus. Για όσους δικαιούνται και την ενίσχυση των 3.000 € από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», η τελική τιμή διαμορφώνεται στα 17.990€. Η Active διαθέτει ηλεκτροκινητήρα 89 ίππων, μπαταρία 30 kWh και συνδυαστική αυτονομία 220 χλμ. κατά WLTP. Είναι η έκδοση που ταιριάζει περισσότερο σε κάποιον που κινείται κυρίως στην πόλη και έχει τη δυνατότητα να φορτίζει στο σπίτι. Το αμάξωμα μένει κάτω από τα τέσσερα μέτρα σε μήκος και ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 308 λίτρα με τα πίσω καθίσματα στη θέση τους.

Τι αγοράζεις με 2.510 € παραπάνω;

Η διαφορά τιμής ανάμεσα στην Active και τη μεσαία Boost είναι 2.510 €. Η ισχύς παραμένει στους 89 ίππους, όμως η χωρητικότητα της μπαταρίας ανεβαίνει από τις 30 στις 43,2 kWh. Αυτό μεταφράζεται σε 322 χλμ. συνδυαστικής αυτονομίας WLTP, δηλαδή 102 χλμ. περισσότερα ανά φόρτιση. Η Boost κοστίζει 23.500 € με την έκπτωση της BYD ή 20.500 € μαζί με την κρατική επιδότηση. Η μεγαλύτερη μπαταρία δέχεται επίσης έως 85 kW σε ταχυφορτιστή συνεχούς ρεύματος, έναντι 65 kW της Active. Για φόρτιση από το 10% έως το 80%, η BYD ανακοινώνει 31 λεπτά για την Boost και 29 λεπτά για την Active, υπό κατάλληλες συνθήκες. Με άλλα λόγια, σε μια στάση περίπου μισής ώρας η Boost αναπληρώνει περισσότερη ενέργεια. Για εκείνον που χρησιμοποιεί το ίδιο αυτοκίνητο στην πόλη τις καθημερινές και στον αυτοκινητόδρομο το Σαββατοκύριακο, εδώ βρίσκεται η πιο ουσιαστική αναβάθμιση της γκάμας. Η κορυφαία Comfort κοστίζει 25.500 € με το Electric Bonus ή 22.500 € μαζί με την επιδότηση. Διατηρεί την μπαταρία των 43,2 kWh και αποκτά ηλεκτροκινητήρα 115 kW. Για τα 0-100 χλμ./ώρα χρειάζεται 9,1 δλ., ακριβώς τρία δευτερόλεπτα λιγότερα από την Boost, ενώ η συνδυαστική αυτονομία της διαμορφώνεται στα 310 χλμ. WLTP. Συνεπώς, όποιος ανεβαίνει από την Active στην Boost πληρώνει κυρίως για περισσότερα χιλιόμετρα ανά φόρτιση. Όποιος δίνει τα επόμενα 2.000 € για την Comfort, τα δίνει κυρίως για τις επιδόσεις. Για την ελληνική αγορά, το ερώτημα πλέον είναι αν το Dolphin Surf θα κρατήσει μια θέση κοντά στην πρώτη πεντάδα. Οι 235 ταξινομήσεις περιλαμβάνουν ιδιώτες και εταιρικούς στόλους, χωρίς επιμέρους ανάλυση ανά κανάλι. Η συνέχεια θα δείξει αν ο Οκτώβριος ήταν ένας εξαιρετικός μήνας παραδόσεων ή η αρχή μιας πιο σταθερής παρουσίας του μικρού ηλεκτρικού δίπλα στα best seller της κατηγορίας.