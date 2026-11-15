Ποιο μεταχειρισμένο πωλείται σήμερα στην Ελλάδα ακριβότερα απ’ όσο κόστιζε καινούργιο

Θα έδινες σχεδόν 30.000 € για ένα μεταχειρισμένο με 80.000 km, αν ήξερες ότι η πλουσιότερη χειροκίνητη έκδοσή του κόστιζε καινούργια 17.670 €;

Το 2019, ακόμη και το ακριβότερο τετραθέσιο Suzuki Jimny με αυτόματο κιβώτιο κόστιζε 20.170 € στην Ελλάδα. Σήμερα, για ένα μεταχειρισμένο της ίδιας χρονιάς με 59.000 km, η ζητούμενη τιμή φτάνει τα 35.980 €. Με 30.000 € το 2019 μπορούσες να μπεις σε μια έκθεση της Suzuki, να παραγγείλεις το πλουσιότερο χειροκίνητο Jimny και να κρατήσεις στην τσέπη σου πάνω από 12.000 €. Επτά χρόνια αργότερα, το ίδιο ποσό φτάνει οριακά για ένα μεταχειρισμένο της ίδιας χρονιάς. Σε αγγελία στο Κορωπί, ένα τετραθέσιο Jimny με χειροκίνητο κιβώτιο και 80.000 km στο οδόμετρο προσφέρεται για 29.980 €. Για να δούμε πόσο έχει ανοίξει η ψαλίδα, ανατρέξαμε στον ελληνικό τιμοκατάλογο της Suzuki της 15ης Ιανουαρίου 2019 και τον βάλαμε δίπλα σε δύο αγγελίες για επιβατικά Jimny εκείνης της χρονιάς. Και τα δύο έχουν τέσσερις θέσεις, τον βενζινοκινητήρα των 1,5 λίτρων με τους 102 ίππους και τετρακίνηση. Το ένα είναι χειροκίνητο και το άλλο αυτόματο, διάκριση που έχει σημασία γιατί η διαφορά τιμής ανάμεσα στα δύο κιβώτια ήταν αισθητή ήδη από καινούργια.

Πόσο κόστιζε το τετραθέσιο Jimny το 2019;

Η γκάμα ξεκινούσε από τις 16.270 € για το χειροκίνητο Jimny 1.5 GL. Με επιπλέον 1.400 €, στις 17.670 €, αγόραζες την έκδοση GLX, που πρόσθετε μεταξύ άλλων προβολείς LED, ζάντες αλουμινίου και οθόνη αφής με πλοήγηση. Για όποιον ήθελε το αυτόματο κιβώτιο τεσσάρων σχέσεων, η τιμή ανέβαινε στις 18.670 € για το GL και στις 20.170 € για το GLX. Οι τιμές περιλάμβαναν ΦΠΑ και τέλος ταξινόμησης. Η Suzuki χρέωνε χωριστά 320 € για προετοιμασία και μεταφορά.

Χειροκίνητο με 80.000 km στα 29.980 €

Το πρώτο Jimny της έρευνας είναι μοντέλο του 2019, με χειροκίνητο κιβώτιο και 80.000 km. Ο πωλητής ζητά 29.980 € και το περιγράφει ρητά ως τετραθέσιο επιβατικό. Η αγγελία δεν διευκρινίζει αν πρόκειται για GL ή GLX, οπότε για τη σύγκριση παίρνουμε την υψηλότερη από τις δύο αρχικές τιμές. Ακόμη και απέναντι στις 17.670 € του χειροκίνητου GLX, το μεταχειρισμένο κοστολογείται 12.310 € ακριβότερα. Αν προσθέσουμε και τα τότε έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς, η διαφορά παραμένει στις 11.990 €.

Δείτε το χειροκίνητο Jimny των 29.980 € στο Car.gr.

Αυτόματο με 59.000 km στα 35.980 €

Η δεύτερη αγγελία αφορά επίσης τετραθέσιο Jimny του 2019, αυτή τη φορά με αυτόματο κιβώτιο, 59.000 km και ζητούμενη τιμή 35.980 €. Ούτε εδώ προσδιορίζεται η έκδοση εξοπλισμού. Αρκεί όμως η τιμή της κορυφαίας GLX Auto για να φανεί το μέγεθος της διαφοράς. Το ακριβότερο αυτόματο Jimny κόστιζε τότε 20.170 €. Σήμερα ο έμπορος ζητά 15.810 € περισσότερα, σχεδόν 78,4% πάνω από εκείνη την τιμή καταλόγου.

Δείτε το αυτόματο Jimny των 35.980 € στο Car.gr.

Ενδιαφέρον έχει και η απόσταση ανάμεσα στα δύο μεταχειρισμένα. Το 2019, κάποιος που είχε καταλήξει στο GLX πλήρωνε 2.500 € επιπλέον για το αυτόματο κιβώτιο. Στις δύο σημερινές αγγελίες η ψαλίδα φτάνει τις 6.000 €, με το αυτόματο να έχει διανύσει και 21.000 km λιγότερα. Πρόκειται για τις απαιτήσεις των πωλητών σε δύο συγκεκριμένα αυτοκίνητα. Η τελική τιμή συναλλαγής παραμένει άγνωστη.

Γιατί έχουν σημασία τα πίσω καθίσματα;

Η ιδιαιτερότητα αυτών των Jimny φαίνεται μόλις ανοίξεις την πόρτα. Πίσω από τον οδηγό υπάρχουν δύο ακόμη θέσεις. Όταν η Suzuki απέσυρε την επιβατική έκδοση από την ευρωπαϊκή αγορά λόγω εκπομπών, το Jimny επέστρεψε το 2021 ως ελαφρύ επαγγελματικό. Κράτησε το κοντό αμάξωμα, το ξεχωριστό πλαίσιο, την τετρακίνηση και τις κοντές σχέσεις. Εκεί που καθόταν όμως ο τρίτος και ο τέταρτος επιβάτης, υπήρχε πλέον χώρος φόρτωσης. Για κάποιον που θέλει να πάρει άλλους δύο ανθρώπους μαζί του στο βουνό, αυτή η λεπτομέρεια καθορίζει ποιο Jimny θα αναζητήσει. Και εξηγεί γιατί έχει περισσότερο νόημα να συγκρίνουμε τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα με τον τιμοκατάλογο του 2019 παρά με την τιμή ενός νεότερου επαγγελματικού. Το πιο εντυπωσιακό νούμερο παραμένει εκείνο του χειροκίνητου. Ακόμη και με 80.000 km πίσω του, ο πωλητής ζητά σχεδόν 12.000 € περισσότερα από όσα χρειαζόσουν για να παραλάβεις καινούργια την πλουσιότερη χειροκίνητη έκδοση.