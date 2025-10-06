Ποιο SUV δίνει 12 χρόνια εγγύηση και καίει πραγματικά κάτω από 5 λίτρα/100 km;

Τα τελευταία χρόνια η αγορά έχει γεμίσει από «υβριδικά» SUV, αλλά ελάχιστα από αυτά είναι πραγματικά full hybrid.

Το Chery Tiggo 4 Hybrid έρχεται να ταράξει τα νερά στην κατηγορία των προσιτών B-SUV, όχι μόνο με τον εξοπλισμό και την τιμή του, αλλά και με μια κατανάλωση που σε πραγματικές συνθήκες μένει κάτω από 5 λτ./100 km — κάτι που επιβεβαιώσαμε στη δοκιμή μας, καταγράφοντας 4,6 λτ./100 km.

Το Tiggo 4 δείχνει μοντέρνο, με έντονα φώτα ημέρας LED, μεγάλη γρίλια και ισορροπημένες αναλογίες. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει, αλλά δείχνει πιο ώριμο από πολλά ευρωπαϊκά B-SUV. Στο εσωτερικό, η ποιότητα εκπλήσσει: μαλακά υλικά στο ταμπλό, καθαρές γραμμές, διπλή οθόνη 24,6 ιντσών και εξοπλισμός που περιλαμβάνει τα πάντα, από adaptive cruise control μέχρι 360° κάμερα. Το φινίρισμα δεν προδίδει σε καμία περίπτωση την τιμή εκκίνησης.

Ο συνδυασμός του 1.500άρη ατμοσφαιρικού κινητήρα βενζίνης με τον ηλεκτροκινητήρα και το αυτόματο κιβώτιο DHT αποδίδει 204 ίππους και 310 Nm ροπής, προσφέροντας επιδόσεις πάνω από τα συνηθισμένα της κατηγορίας. Το σημαντικότερο όμως είναι η απόδοση ενέργειας: το Tiggo 4 Hybrid κινείται για μεγάλα διαστήματα αποκλειστικά ηλεκτρικά μέσα στην πόλη, χωρίς θόρυβο και με εντυπωσιακή ροή. Η κατανάλωση των 4,6 λτ./100 km στη δοκιμή μας προέκυψε με χρήση 50-50 (αστική και επαρχιακή διαδρομή) και χωρίς προσπάθεια, αποδεικνύοντας ότι η τεχνολογία δουλεύει στην πράξη.

Στο δρόμο, το Tiggo 4 Hybrid εντυπωσιάζει με την ομαλότητα και την ηρεμία του. Το τιμόνι είναι ελαφρύ αλλά ακριβές, η ανάρτηση απορροφά τις ανωμαλίες χωρίς να επιπλέει, και το κιβώτιο DHT περνά από τη μία πηγή ισχύος στην άλλη σχεδόν ανεπαίσθητα. Η επιτάχυνση 0-100 km/h σε περίπου 9 δευτερόλεπτα δείχνει ότι δεν πρόκειται για οικονομικό SUV με τη βαρετή έννοια. Είναι ένα αυτοκίνητο που μπορείς να οδηγήσεις καθημερινά, να ταξιδέψεις άνετα και να επιστρέψεις με μισό ρεζερβουάρ.

Η 12ετής εγγύηση που προσφέρεται για τους Έλληνες αγοραστές από την εισαγωγική εταιρεία, τοποθετεί τη Chery ανάμεσα στους πιο γενναιόδωρους κατασκευαστές της αγοράς. Σε μια εποχή που η εμπιστοσύνη στο νέο όνομα παίζει ρόλο, η κίνηση αυτή λειτουργεί ως εγγύηση αξιοπιστίας — κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Τι κρατάμε;

Πραγματική κατανάλωση 4,6 λτ./100 km χωρίς προσπάθεια

χωρίς προσπάθεια Full hybrid σύστημα με 204 ίππους και ομαλή λειτουργία

σύστημα με 204 ίππους και ομαλή λειτουργία Ποιότητα και εξοπλισμός που θυμίζουν ανώτερη κατηγορία

που θυμίζουν ανώτερη κατηγορία 12 χρόνια εγγύηση και τιμή κάτω από 23.000 €

Υπάρχει ακόμα «έκπτωση» 50% στα πρόστιμα της Τροχαίας αν πληρωθούν εγκαίρως; – Τι ισχύει με το νέο ΚΟΚ;

Δες πώς θα πάρεις οικογενειακό SUV που καίει 2,92 €/100 km με 398 € τον μήνα

Με 329 ευρώ τον μήνα οδηγείς υβριδικό SUV BMW με όλα πληρωμένα – Δες πώς