Πωλήσεις αυτοκινήτων 6μήνου: Το best-seller μοντέλο από κάθε κατηγορία και η τιμή του

Ποια μοντέλα κέρδισαν τη μάχη των πωλήσεων στην κατηγορία τους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 και πόσο κοστίζει σήμερα η βασική τους έκδοση;

Η ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου μάς δίνει μια σαφή εικόνα για τις προτιμήσεις των Ελλήνων οδηγών. Από τα οικονομικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι τα μεγάλα πολυτελή SUV, έξι διαφορετικά μοντέλα κατάφεραν να βρεθούν στην κορυφή της κατηγορίας τους. Στην κατάταξη που ακολουθεί, οι επιμέρους τύποι αμαξώματος συνυπολογίζονται στην ίδια βασική κατηγορία. Για παράδειγμα, στην Κατηγορία Β εξετάζονται μαζί τα supermini και τα αντίστοιχου μεγέθους SUV, ενώ το ίδιο ισχύει για τις μεγαλύτερες κατηγορίες. Έτσι προκύπτει μία ενιαία και περισσότερο αντιπροσωπευτική εικόνα της αγοράς. Οι ταξινομήσεις αφορούν το διάστημα Ιανουαρίου–Ιουνίου 2026, ενώ οι τιμές είναι οι ισχύουσες τιμές εκκίνησης στην ελληνική αγορά.

Κατηγορία Α: Kia Picanto – 1.980 ταξινομήσεις

Το Kia Picanto αναδείχθηκε πρώτο μεταξύ των μικρότερων αυτοκινήτων της αγοράς, συγκεντρώνοντας 1.980 ταξινομήσεις. Η επίδοση αυτή του εξασφάλισε μερίδιο 36,91% σε μια κατηγορία που έκλεισε το εξάμηνο με συνολικά 5.364 αυτοκίνητα. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Fiat Panda με 1.342 ταξινομήσεις, ενώ τρίτο ακολούθησε το Toyota Aygo X με 1.250. Η διαφορά αποδεικνύει ότι το Picanto διατηρεί ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά, παρά τον περιορισμό των διαθέσιμων προτάσεων στα παραδοσιακά αυτοκίνητα πόλης. Η βασική έκδοση Picanto 1.0 Optimum με τον ατμοσφαιρικό κινητήρα των 67 ίππων προσφέρεται από 15.990 ευρώ, μετά την εφαρμογή της τρέχουσας έκπτωσης των 700 ευρώ. Η Kia διαθέτει επίσης πλουσιότερες εκδόσεις Premium και GT-Line, καθώς και επιλογές με αυτόματο κιβώτιο. Η τιμή του, οι περιορισμένες εξωτερικές διαστάσεις και η επταετής εργοστασιακή εγγύηση αποτελούν βασικά πλεονεκτήματα για όσους αναζητούν ένα καινούργιο αυτοκίνητο κυρίως για αστική χρήση.

Κατηγορία Β: Toyota Yaris Cross – 4.675 ταξινομήσεις

Η Κατηγορία Β είναι μακράν η μεγαλύτερη της ελληνικής αγοράς, έχοντας καταγράψει 50.040 ταξινομήσεις και μερίδιο 59,60% στο πρώτο εξάμηνο. Με δεδομένο ότι στην ίδια κατάταξη περιλαμβάνονται τόσο τα supermini όσο και τα μικρά SUV, ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος. Στην κορυφή βρέθηκε το Toyota Yaris Cross, το οποίο κατέγραψε 4.675 ταξινομήσεις και απέκτησε μερίδιο 9,34%. Το Peugeot 2008 ακολούθησε με 3.763 αυτοκίνητα, ενώ στην τρίτη θέση συναντάμε το συμβατικό Toyota Yaris με 3.282 ταξινομήσεις. Η επικράτηση του Yaris Cross φανερώνει τη σαφή στροφή των αγοραστών προς τα μικρά SUV. Παράλληλα, η Toyota διαθέτει το πλεονέκτημα ενός ονόματος που είναι εδώ και χρόνια στενά συνδεδεμένο με την αξιοπιστία, την οικονομία καυσίμου και τη μεταπωλητική αξία. Η τιμή του Toyota Yaris Cross στην ελληνική αγορά ξεκινά από 24.120 ευρώ, με τη βασική του γκάμα να χρησιμοποιεί το υβριδικό σύστημα κίνησης της ιαπωνικής εταιρείας. Η συγκεκριμένη τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ και τέλος ταξινόμησης, αλλά όχι το κόστος πινακίδων και τα τέλη κυκλοφορίας.

Κατηγορία C: Toyota C-HR – 1.972 ταξινομήσεις

Η Toyota κατακτά και την κορυφή της Κατηγορίας C, αυτή τη φορά με το Toyota C-HR. Το ιαπωνικό crossover σημείωσε 1.972 ταξινομήσεις, αποσπώντας μερίδιο 9,68% μεταξύ των 20.376 αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν στη συγκεκριμένη κατηγορία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι πίσω του βρέθηκαν αρκετά premium μοντέλα. Η BMW Σειρά 1 ακολούθησε με 1.354 ταξινομήσεις, το Audi Q3 με 1.250 και η BMW X1 με 1.225 αυτοκίνητα. Το C-HR έχει καταφέρει να δημιουργήσει τη δική του ταυτότητα στην αγορά, συνδυάζοντας την κουπέ αισθητική με το υπερυψωμένο αμάξωμα και την υβριδική τεχνολογία. Η σχεδίασή του είναι σαφώς πιο τολμηρή από εκείνη ενός συμβατικού οικογενειακού SUV, χωρίς όμως να απομακρύνεται από τις βασικές απαιτήσεις του αγοραστικού κοινού. Η τιμή του Toyota C-HR ξεκινά από 28.300 ευρώ για την έκδοση με το υβριδικό σύστημα των 1,8 λίτρων και αυτόματο κιβώτιο e-CVT. Στην γκάμα υπάρχουν επίσης ισχυρότερες υβριδικές και plug-in hybrid επιλογές.

Κατηγορία D: BMW X2 – 582 ταξινομήσεις

Στην Κατηγορία D η πρώτη θέση ανήκει στην BMW X2, η οποία έφτασε τις 582 ταξινομήσεις και απέκτησε μερίδιο 9,47%. Η συνολική κατηγορία έκλεισε το πρώτο εξάμηνο με 6.147 αυτοκίνητα. Η γερμανική premium πρόταση κατάφερε να επικρατήσει απέναντι στο BYD Seal U, το οποίο σημείωσε 513 ταξινομήσεις. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το Tesla Model Y με 355 αυτοκίνητα, ενώ ακολούθησαν η Mercedes GLC, το Dacia Bigster και το Tesla Model 3. Η νέα γενιά της X2 έχει απομακρυνθεί αισθητά από τον πιο compact χαρακτήρα του προηγούμενου μοντέλου. Με μήκος περίπου 4,5 μέτρων, κουπέ γραμμή οροφής και σαφώς εντονότερη σχεδιαστική παρουσία, τοποθετείται πλέον ως μια πιο ολοκληρωμένη premium SUV πρόταση. Η βασική BMW X2 sDrive20i κοστίζει από 44.970 ευρώ. Χρησιμοποιεί ήπια υβριδικό βενζινοκινητήρα συνολικής ισχύος 170 ίππων και αυτόματο κιβώτιο, ενώ η γκάμα περιλαμβάνει επίσης diesel, αμιγώς ηλεκτρικές και υψηλών επιδόσεων εκδόσεις.

Κατηγορία E: Range Rover Sport – 60 ταξινομήσεις

Όσο ανεβαίνουμε στις μεγαλύτερες και ακριβότερες κατηγορίες, οι απόλυτοι αριθμοί περιορίζονται σημαντικά. Στην Κατηγορία E ταξινομήθηκαν συνολικά 326 αυτοκίνητα, με το Range Rover Sport να καταλαμβάνει την πρώτη θέση. Το βρετανικό πολυτελές SUV κατέγραψε 60 ταξινομήσεις και μερίδιο 18,40%. Ακολούθησαν η Mercedes GLE με 50 αυτοκίνητα, η Porsche Cayenne με 48, η Mercedes E-Class με 43 και η BMW X5 με 40 ταξινομήσεις. Το Range Rover Sport συνδυάζει τον πολυτελή χαρακτήρα μιας μεγάλης λιμουζίνας με αυξημένες εκτός δρόμου δυνατότητες και ιδιαίτερα ισχυρά κινητήρια σύνολα. Η γκάμα του περιλαμβάνει εξηλεκτρισμένες εκδόσεις, εξακύλινδρους κινητήρες και προτάσεις υψηλών επιδόσεων. Η τιμή εκκίνησης του Range Rover Sport στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 122.363 ευρώ, τοποθετώντας το σαφώς στο ανώτερο τμήμα της premium αγοράς.

Κατηγορία F-G: Volvo XC90 – 49 ταξινομήσεις

Στην κορυφή της μεγαλύτερης κατηγορίας βρίσκεται το Volvo XC90, το οποίο έκλεισε το εξάμηνο με 49 ταξινομήσεις και μερίδιο 21,30%. Συνολικά, στην Κατηγορία F-G ταξινομήθηκαν 230 αυτοκίνητα. Το Range Rover ακολούθησε στη δεύτερη θέση με 31 ταξινομήσεις, ενώ η BMW Σειρά 5 βρέθηκε τρίτη με 26. Αξίζει να σημειωθεί ότι το XC90 επικράτησε σε μια κατάταξη που περιλαμβάνει τόσο πολυτελή SUV όσο και μεγάλες premium λιμουζίνες. Το σουηδικό μοντέλο παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες επταθέσιες προτάσεις της αγοράς, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια, στους οικογενειακούς χώρους και στη διακριτική πολυτέλεια. Στη σημερινή του μορφή διατίθεται στην Ελλάδα ως plug-in hybrid, με τετρακίνηση και συνολική ισχύ 455 ίππων. Η τιμή του Volvo XC90 T8 AWD Plug-in Hybrid ξεκινά από 104.710 ευρώ. Προσφέρει έως 70 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας κατά WLTP, επτά καθίσματα και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 5,4 δευτερόλεπτα.

Τα SUV κυριαρχούν σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες

Η συνολική εικόνα του εξαμήνου είναι απολύτως ενδεικτική της κατεύθυνσης που έχει πάρει η ελληνική αγορά. Από τις έξι κατηγορίες, οι πέντε κερδίζονται από μοντέλα με χαρακτηριστικά SUV ή crossover. Η μοναδική εξαίρεση είναι η μικρότερη Κατηγορία Α, όπου την πρώτη θέση διατηρεί ένα παραδοσιακό αυτοκίνητο πόλης, το Kia Picanto. Τα Toyota Yaris Cross και C-HR επιβεβαιώνουν την κυριαρχία της Toyota στις κατηγορίες με τον μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων, ενώ οι BMW X2, Range Rover Sport και Volvo XC90 δείχνουν ότι η προτίμηση προς τα SUV παραμένει εξίσου έντονη και στις ακριβότερες περιοχές της αγοράς.

Τι κρατάμε;