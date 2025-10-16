Πωλήσεις αυτοκινήτων: Νέο best-seller στην Ελλάδα για το 2025 – Ποιο SUV εκθρόνισε το Peugeot 2008;

Μέσα στο Σεπτέμβριο άλλαξε το αυτοκίνητο που κάθεται στο θρόνο των ελληνικών πωλήσεων. Το Peugeot 2008 έπεσε στο νούμερο 2. Ποιο είναι πρώτο;

Ο Σεπτέμβρης έμελλε να είναι ο μήνας που το Peugeot 2008 έχασε την πρωτιά στις ελληνικές πωλήσεις. Με την προσθήκη και των πιο πρόσφατων ταξινομήσεων, το Toyota Yaris Cross περνά μπροστά από το γαλλικό B-SUV και γίνεται το νέο best-seller της χρονιάς στην Ελλάδα.

Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία του ΣΕΑΑ

Το segment των B-SUV παραμένει η «ατμομηχανή» της αγοράς με 39.924 ταξινομήσεις στο 9μηνο (μερίδιο 35,57%) και 4.625 μόνο τον Σεπτέμβριο (μερίδιο 37,68%).

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα δύο φαβορί αναμετρήθηκαν στήθος με στήθος – μέχρι που ο Σεπτέμβριος έγειρε την πλάστιγγα:

Toyota Yaris Cross: 5.637 ταξινομήσεις Ιαν.–Σεπ. (14,12% μεριδίου στο B-SUV) και 904 τον Σεπτέμβριο (19,55%).

Peugeot 2008: 5.326 ταξινομήσεις Ιαν.–Σεπ. (13,34%) και 496 τον Σεπτέμβριο (10,72%).

Με αυτό το «σπριντ» του φθινοπώρου, το Yaris Cross περνά καθαρά πρώτο στο έτος.

Γιατί πέρασε μπροστά το Yaris Cross

Η επιτυχία του Toyota δεν είναι τυχαία. Συνδυάζει υβριδική οικονομία καυσίμου – παραδοσιακό πλεονέκτημα της μάρκας – με ευρεία διαθεσιμότητα, ισχυρή μεταπωλητική αξία και ένα πακέτο ασφάλειας/συνδεσιμότητας που μιλά σε ιδιώτες και εταιρικούς αγοραστές. Στον αντίποδα, το 2008 εξακολουθεί να ποντάρει σε χώρους, ποιότητα κύλισης και μια πιο premium αισθητική στο εσωτερικό.

Τι προσφέρουν σήμερα τα δύο μοντέλα

Toyota Yaris Cross – Υβριδική συνταγή… πόλης

Το μικρό SUV της Toyota εστιάζει στην πραγματική κατανάλωση. Οι δύο υβριδικές εκδόσεις (116 και 130 PS) με αυτόματο κιβώτιο e-CVT μπορούν να κρατήσουν τις αστικές τιμές ακόμη και κοντά στα 3,5 lt/100 km σε χαλαρές συνθήκες. Η καμπίνα είναι καλοφτιαγμένη, με σύγχρονο infotainment (οθόνη έως 9 ιντσών, ασύρματο smartphone mirroring), πληθώρα συστημάτων ασφάλειας Toyota Safety Sense και αρκετούς πρακτικούς χώρους. Στα «μείον»: είναι πιο περιορισμένο σε ευρυχωρία σε σχέση με το Peugeot, με πορτμπαγκάζ περίπου 397 λίτρων.

Peugeot 2008 – Χώροι, φινίρισμα και αποδοτικά mild hybrid σύνολα

Το 2008 παραμένει από τα πιο ευρύχωρα B-SUV, με 434 λίτρα πορτμπαγκάζ και άνετο πίσω κάθισμα. Το ταμπλό με i-Cockpit, ψηφιακό πίνακα και οθόνη 10 ιντσών δίνει σαφή premium αύρα. Στα μηχανικά, εκτός από τις θερμικές εκδόσεις, η νεότερη επιλογή Hybrid 145 (με αυτόματο DCT) βελτιώνει την απόδοση, κατεβάζει την κατανάλωση κοντά στα 5 lt/100 km σε αστικές διαδρομές και προσφέρει πιο ζωηρές επιταχύνσεις στο ταξίδι ή στην προσπέραση, με αντάλλαγμα λίγο υψηλότερη κατανάλωση από το υβριδικό Toyota.

Τι σημαίνει για τον αγοραστή

Αν κάνεις πολλά χιλιόμετρα στην πόλη και θέλεις να μειώσεις στο ελάχιστο τα καύσιμα, το Yaris Cross Hybrid είναι «κουμπωμένο» πάνω σε αυτό το σενάριο, με την υβριδική εμπειρία της Toyota να κάνει τη διαφορά.

είναι «κουμπωμένο» πάνω σε αυτό το σενάριο, με την υβριδική εμπειρία της Toyota να κάνει τη διαφορά. Αν προτεραιότητά σου είναι οι χώροι/άνεση και ένα πιο upmarket περιβάλλον, το Peugeot 2008 παραμένει σημείο αναφοράς, ειδικά τώρα με το Hybrid 145 που ισορροπεί κατανάλωση και επιδόσεις.

Πόσο θα σου κοστίσουν;

Το Toyota Yaris Cross αυτή τη στιγμή ξεκινά από 24.120 ευρώ με το βασικό πακέτο εξοπλισμού Active και το μικρότερο πλήρως υβριδικό σύνολο των 116 ίππων. Εάν θέλεις το ισχυρότερο Hybrid 130, τότε οι τιμές ξεκινούν από 27.570 ευρώ.

Για το Peugeot 2008 τώρα, οι τιμές ξεκινούν από 22.700 ευρώ για το βασικό αμιγώς βενζινοκίνητο σύνολο των 100 ίππων με το χειροκίνητο κιβώτιο των 6 σχέσεων και το πακέτο εξοπλισμού Style. Η έκδοση Hybrid 145 ξεκινά από 26.700 ευρώ, συνδυασμένη με το ίδιο πακέτο εξοπλισμού.

Τι κρατάμε;

Αλλαγή σκυτάλης: το Toyota Yaris Cross περνά πρώτο στο έτος , αφήνοντας δεύτερο το Peugeot 2008.

, αφήνοντας δεύτερο το Peugeot 2008. Τα B-SUV συνεχίζουν να κυριαρχούν : πάνω από 35% της αγοράς στο εννεάμηνο.

: πάνω από 35% της αγοράς στο εννεάμηνο. Yaris Cross : υβριδική οικονομία, ασφάλεια, υψηλή ζήτηση/διαθεσιμότητα.

: υβριδική οικονομία, ασφάλεια, υψηλή ζήτηση/διαθεσιμότητα. Peugeot 2008: κορυφαίοι χώροι και φινίρισμα, Hybrid 145 για ισορροπία κατανάλωσης-επιδόσεων.

