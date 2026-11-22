Με λιγότερα από 22.000 € μπορείς ακόμη να αγοράσεις ένα καινούργιο κάμπριο στην Ελλάδα. Για ένα διθέσιο roadster με πίσω κίνηση χρειάζεσαι σχεδόν 10.000 € παραπάνω. Εκεί όμως προκύπτει ένα ωραίο δίλημμα. Με μόλις 95 € επιπλέον, μπορείς να πάρεις ένα τετραθέσιο κάμπριο με 31 περισσότερους ίππους, αυτόματο κιβώτιο και οροφή που ανοίγει ηλεκτρικά ακόμη και εν κινήσει.

Fiat 500 Hybrid Cabrio Icon από 21.790 €

Η πιο προσιτή επιλογή είναι το Fiat 500 Hybrid Cabrio, με προωθητική τιμή 21.790 € στην έκδοση Icon, έναντι 23.590 € τιμής καταλόγου. Το μικρό Fiat έχει και τον πιο ιδιαίτερο τρόπο να ανοίγει την καμπίνα του. Με το πάτημα ενός κουμπιού, το υφασμάτινο τμήμα της οροφής γλιστρά προς τα πίσω και διπλώνει πάνω από το πορτμπαγκάζ. Τα πλαϊνά τόξα παραμένουν στη θέση τους, οπότε ακόμη και με την οροφή εντελώς ανοιχτή, το 500 διατηρεί το χαρακτηριστικό του περίγραμμα. Κάτω από το κοντό καπό βρίσκεται ένας τρικύλινδρος βενζινοκινητήρας 1,0 λίτρου με ήπια υβριδική υποβοήθηση, 65 ίππους και χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Τα 17,3 δευτερόλεπτα για το 0-100 χλμ./ώρα περιγράφουν αρκετά καλά τις προτεραιότητές του. Το 500 απευθύνεται κυρίως σε εκείνον που θέλει ένα μικρό αυτοκίνητο για την πόλη, χρησιμοποιεί περιστασιακά τις δύο πίσω θέσεις και θέλει να χαίρεται την ανοιχτή οροφή ακόμη και στη διαδρομή προς το γραφείο. Η επίσημη μέση κατανάλωση του Cabrio είναι 5,3 λίτρα/100 χλμ.

Mazda MX-5 Roadster Prime-Line από 31.705 €

Στα 31.705 € αλλάζει όλη η συνταγή. Το Mazda MX-5 έχει δύο θέσεις, κίνηση στους πίσω τροχούς και ατμοσφαιρικό τετρακύλινδρο κινητήρα 1,5 λίτρων με 132 ίππους. Η τιμή αφορά την έκδοση Prime-Line του Roadster με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων και υφασμάτινη οροφή. Σε σχέση με το Fiat, η διαφορά φτάνει τα 9.915 €. Στο MX-5 η κουκούλα ανοίγει με το χέρι. Από τη θέση του οδηγού απασφαλίζεις τη λαβή πάνω από τον εσωτερικό καθρέφτη και τη διπλώνεις πίσω από τα δύο καθίσματα. Κάθεσαι χαμηλά, βλέπεις το μακρύ καπό να απλώνεται μπροστά σου και ο κοντός λεβιές πέφτει δίπλα στο δεξί σου χέρι. Για όποιον απολαμβάνει να αλλάζει ο ίδιος ταχύτητες σε μια διαδρομή με στροφές, εκεί βρίσκεται μεγάλο μέρος της γοητείας του Mazda, ακόμη και τις ημέρες που η κουκούλα μένει κλειστή. Στον βασικό εξοπλισμό της Prime-Line περιλαμβάνονται οθόνη 8,8 ιντσών και σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto.

MINI Cooper C Cabrio από 31.800 €

Το MINI Cooper C Cabrio κοστίζει μόλις 95 € περισσότερο από το MX-5. Στα 31.800 € έχεις τέσσερις θέσεις, αυτόματο κιβώτιο και δίλιτρο τετρακύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα με 163 ίππους. Η κίνηση περνά στους εμπρός τροχούς και η υφασμάτινη κουκούλα αναδιπλώνεται πλήρως πίσω από τους πίσω επιβάτες. Έτσι, όταν κατεβάσεις και τα πλαϊνά παράθυρα, η καμπίνα ανοίγει σε όλο της το πλάτος. Η οροφή έχει και μια ενδιάμεση ρύθμιση που βολεύει στην καθημερινότητα. Μπορείς να τη σύρεις προς τα πίσω κατά 40 εκατοστά, σαν μεγάλη ηλιοροφή, ή να την ανοίξεις εντελώς σε περίπου 18 δευτερόλεπτα. Ο μηχανισμός λειτουργεί με ταχύτητα έως 30 χλμ./ώρα, οπότε αν ανάψει πράσινο ενώ η κουκούλα ακόμη διπλώνει, μπορείς να ξεκινήσεις και να ολοκληρώσεις τη διαδικασία εν κινήσει. Με όριο τις 25.000 €, το Fiat 500 Cabrio έχει την κατηγορία δική του. Κοντά στις 32.000 €, η επιλογή ανάμεσα στα άλλα δύο κρίνεται περισσότερο από τη χρήση παρά από την τιμή. Αν το κάμπριο πρόκειται να είναι το μοναδικό σου αυτοκίνητο, τα πίσω καθίσματα και το αυτόματο κιβώτιο δίνουν στο MINI σαφές πλεονέκτημα. Αν πάλι ψάχνεις ένα αυτοκίνητο για τις κυριακάτικες διαδρομές σου, με χώρο για έναν συνεπιβάτη, χειροκίνητο εξάρι και πίσω κίνηση, το MX-5 σού δίνει και τα τρία από τη βασική του έκδοση.