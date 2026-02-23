Πόσα κινεζικά αυτοκίνητα πουλήθηκαν στην Ελλάδα τον Ιανουάριο

Η εικόνα της αγοράς αυτοκινήτου στην Ελλάδα αλλάζει με ρυθμό που δεν αποτυπώνεται πάντα στις γενικές διαπιστώσεις.

Δεν είναι μόνο η στροφή προς τα SUV, ούτε αποκλειστικά η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Υπάρχει μια ακόμη μεταβλητή που πλέον δεν μπορεί να αγνοηθεί: η συστηματική άνοδος των κινεζικών κατασκευαστών. Και αν κάποτε μιλούσαμε για μεμονωμένες παρουσίες, σήμερα τα στοιχεία ταξινομήσεων δείχνουν ξεκάθαρα μια εμπορική εδραίωση που αποκτά δομή και βάθος.

Σχεδόν 1 στα 10 αυτοκίνητα είναι κινεζικό

Αθροίζοντας τις ταξινομήσεις όλων των κινεζικών brands για τον Ιανουάριο 2026, το σύνολο προσεγγίζει τις 1.000 μονάδες. Πιο συγκεκριμένα, κινείται στην περιοχή των 950 έως 970 αυτοκινήτων. Σε μια αγορά περίπου 10.000 ταξινομήσεων, αυτό μεταφράζεται σε μερίδιο κοντά στο 10%. Δηλαδή σχεδόν ένα στα δέκα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν τον μήνα ήταν κινεζικής προέλευσης. Για μια παρουσία που πριν λίγα χρόνια ήταν πρακτικά ανύπαρκτη, το ποσοστό αυτό δεν είναι απλώς αξιοσημείωτο. Είναι στρατηγικά σημαντικό.

Το πραγματικό ενδιαφέρον δεν είναι μόνο το σύνολο, αλλά το πού συγκεντρώνεται ο όγκος. Η βάση των πωλήσεων εντοπίζεται στις χαμηλές και μεσαίες κατηγορίες, εκεί όπου παραδοσιακά κρίνεται το παιχνίδι της αγοράς. Μοντέλα όπως το MG3, το Chery Tiggo 4 και κυρίως το MG ZS Max κινούνται σε επίπεδα που τα φέρνουν κατευθείαν απέναντι στα καθιερωμένα best-sellers. Μόνο αυτά τα τρία μοντέλα συγκεντρώνουν πάνω από τα δύο τρίτα των συνολικών κινεζικών ταξινομήσεων για τον μήνα. Η επιλογή δεν είναι τυχαία. Η στρατηγική είναι ξεκάθαρη: Value for money, ανταγωνιστική τιμολόγηση, πλήρης εξοπλισμός και τοποθέτηση στα πιο εμπορικά segments της ελληνικής αγοράς.

Η συνολική αγορά κινείται ήδη προς τα SUV, όμως οι κινεζικές εταιρείες φαίνεται να έχουν τοποθετηθεί επιθετικά ακριβώς εκεί. Από τα μικρότερα B-SUV μέχρι τα μεγαλύτερα οικογενειακά C-SUV και D-SUV, η παρουσία είναι σαφής. Μοντέλα όπως τα BYD Atto 3, BYD Seal U, Geely Starray, XPeng G6 και Aion V δείχνουν ότι η γκάμα δεν περιορίζεται σε “φθηνές λύσεις”. Υπάρχει σαφής πρόθεση κάλυψης διαφορετικών μεγεθών και διαφορετικών επιπέδων τιμής. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η διείσδυση δεν αφορά αποκλειστικά ηλεκτρικά μοντέλα. Η παρουσία σε θερμικά, υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά δείχνει μια πολυεπίπεδη στρατηγική και όχι μονοδιάστατη τοποθέτηση.

Η κατηγορία D-SUV λειτουργεί ως δείκτης ωρίμανσης. Εκεί οι ταξινομήσεις δεν είναι μαζικές, αλλά είναι αρκετές για να δείξουν πρόθεση. Με πάνω από 120 μονάδες συνολικά σε αυτή την κατηγορία, τα κινεζικά brands αρχίζουν να αποκτούν παρουσία και σε πιο ακριβές, οικογενειακές προτάσεις. Δεν μιλάμε για κυριαρχία, αλλά για σταθερή είσοδο σε ένα πιο απαιτητικό κοινό. Είναι το επόμενο στάδιο μετά το entry level. Πρώτα εδραιώνεσαι χαμηλά, μετά ανεβαίνεις.

Υπάρχει η εντύπωση ότι οι κινεζικές μάρκες στηρίζονται αποκλειστικά στα EV. Τα στοιχεία όμως δείχνουν μια πιο σύνθετη εικόνα. Ναι, υπάρχουν μοντέλα όπως τα BYD Dolphin, Atto 3, XPeng G6 και Zeekr X. Όμως το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων εξακολουθεί να προέρχεται από SUV με θερμικούς ή υβριδικούς κινητήρες. Άρα η ηλεκτροκίνηση λειτουργεί ως τεχνολογικό πλεονέκτημα και εικόνα, όχι ως μοναδικό εμπορικό εργαλείο.

Αντίθετα, υπάρχουν κατηγορίες όπου η διείσδυση είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Στα premium sedan, στα executive μοντέλα και στα luxury segments, οι ταξινομήσεις είναι ελάχιστες. Το ίδιο ισχύει και για τα sports ή τα halo μοντέλα. Αυτό δείχνει ότι η στρατηγική ανάπτυξης είναι ξεκάθαρα bottom-up. Πρώτα χτίζεις όγκο και εμπιστοσύνη, μετά εικόνα και prestige.

Στο σύνολο των πωλήσεων, ξεχωρίζουν τρεις βασικοί πυλώνες.

Η MG λειτουργεί ως βασικός driver όγκου, με ισχυρή παρουσία σε supermini και SUV.

Η BYD συνδυάζει ηλεκτρικά και SUV, χτίζοντας τεχνολογικό προφίλ.

Η Chery τοποθετείται επιθετικά στην value SUV κατηγορία.

Γύρω τους, μικρότερα brands όπως Geely, XPeng, Omoda και Jaecoo αρχίζουν να αποκτούν ορατότητα.

Αν απομακρυνθεί κανείς από τις μεμονωμένες επιδόσεις και δει τη συνολική τάση, το συμπέρασμα είναι σαφές. Η κινεζική παρουσία στην Ελλάδα δεν είναι πλέον πειραματική. Είναι εμπορικά ουσιαστική. Με μερίδιο κοντά στο 10%, ισχυρή θέση στα SUV και σταδιακή επέκταση προς τα μεγαλύτερα segments, η στρατηγική φαίνεται μεθοδική. Δεν πρόκειται για στιγμιαία έκρηξη. Πρόκειται για σταδιακή εδραίωση. Και αν ο Ιανουάριος αποτελεί ένδειξη, τότε το 2026 θα είναι η χρονιά όπου οι κινεζικές μάρκες θα παύσουν να θεωρούνται “νέοι παίκτες” και θα αντιμετωπίζονται ως κανονικοί, πλήρως ενσωματωμένοι ανταγωνιστές στην ελληνική αγορά.

Τι κρατάμε;