Πόσες Porsche πουλήθηκαν στην Ελλάδα το πρώτο 6μηνο του 2026;

Συνολικά 142 καινούργιες Porsche ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τα SUV να συγκεντρώνουν σχεδόν τα δύο τρίτα των πωλήσεων της γερμανικής μάρκας.

Μπορεί η Porsche να δραστηριοποιείται σε ένα ιδιαίτερα υψηλό τμήμα τιμών, ωστόσο η παρουσία της στην ελληνική αγορά παραμένει αξιοσημείωτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία ταξινομήσεων του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούνιο του 2026 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στη χώρα μας 142 καινούργια αυτοκίνητα. Η γκάμα της μάρκας εμφανίζεται μοιρασμένη σε πέντε βασικές οικογένειες μοντέλων: Cayenne, Macan, 911, Taycan και Panamera. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν η Cayenne, ενώ ιδιαίτερα δυνατή ήταν και η παρουσία της εμβληματικής 911.

Πρώτη η Porsche Cayenne με 48 ταξινομήσεις

Η Cayenne ήταν το δημοφιλέστερο μοντέλο της εταιρείας στην Ελλάδα, καταγράφοντας 48 ταξινομήσεις μέσα στο πρώτο εξάμηνο. Το μεγάλο SUV αντιπροσώπευσε μόνο του σχεδόν το 34% των συνολικών πωλήσεων της Porsche. Η επίδοση αυτή το τοποθέτησε στην τρίτη θέση της κατηγορίας των μεγάλων E-SUV. Μπροστά του βρέθηκαν το Range Rover Sport με 60 ταξινομήσεις και η Mercedes GLE με 50, ενώ η Cayenne ξεπέρασε την BMW X5, η οποία σταμάτησε στις 40 μονάδες. Ιδιαίτερα δυνατός ήταν ο Ιούνιος, όταν ταξινομήθηκαν 21 Cayenne. Το μοντέλο κατέκτησε έτσι το 42% ολόκληρης της κατηγορίας E-SUV για τον συγκεκριμένο μήνα, ξεπερνώντας τόσο τη Mercedes GLE όσο και το Range Rover Sport. Η υψηλή επίδοση της Cayenne δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη. Τα μεγάλα premium SUV αποτελούν πλέον το βασικό σημείο αναφοράς για πελάτες υψηλού εισοδήματος, καθώς συνδυάζουν επιδόσεις, πολυτέλεια, πρακτικότητα και αυξημένη απόσταση από το έδαφος.

Porsche Macan: 40 αυτοκίνητα στην Ελλάδα

Στη δεύτερη θέση της εσωτερικής κατάταξης βρέθηκε η Macan, με 40 ταξινομήσεις. Το μικρότερο SUV της εταιρείας κάλυψε το 28,2% των συνολικών ταξινομήσεων της Porsche, επιβεβαιώνοντας ότι η ζήτηση δεν περιορίζεται μόνο στα μεγαλύτερα και ακριβότερα μοντέλα. Από τις 40 Macan του εξαμήνου, οι 10 ταξινομήθηκαν μέσα στον Ιούνιο. Στη μεγάλη και άκρως ανταγωνιστική κατηγορία των D-SUV, η Macan απέσπασε μερίδιο 0,73% στο εξάμηνο και 0,71% τον Ιούνιο. Macan και Cayenne συγκέντρωσαν από κοινού 88 ταξινομήσεις, αριθμός που αντιστοιχεί στο 62% των συνολικών πωλήσεων της Porsche στην Ελλάδα. Με απλά λόγια, σχεδόν δύο στις τρεις καινούργιες Porsche που κυκλοφόρησαν στη χώρα μας κατά το πρώτο μισό του 2026 ήταν SUV.

Η Porsche 911 έφτασε τις 33 ταξινομήσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επίδοση της 911, η οποία κατέγραψε 33 ταξινομήσεις. Πρόκειται για έναν αρκετά υψηλό αριθμό για ένα αμιγώς σπορ αυτοκίνητο, το οποίο απευθύνεται σε πολύ πιο περιορισμένο κοινό από τα Cayenne και Macan. Η 911 αποτέλεσε το 23,2% των συνολικών ταξινομήσεων της μάρκας. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν μία στις τέσσερις Porsche που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα ήταν μία έκδοση της ιστορικής οικογένειας 911. Στη συνολική κατηγορία των σπορ αυτοκινήτων, η 911 κατέλαβε τη δεύτερη θέση με μερίδιο 14,6%. Μόνο τον Ιούνιο ταξινομήθηκαν οκτώ 911. Η επίδοση δείχνει ότι στην ελληνική αγορά υπάρχει ένα μικρό αλλά σταθερό κοινό για ακριβά, καθαρόαιμα σπορ αυτοκίνητα. Η 911 διατηρεί παράλληλα πολύ μεγαλύτερο εμπορικό αποτύπωμα από πιο εξωτικές προτάσεις των Ferrari, Aston Martin και Lotus.

Taycan και Panamera με συνολικά 21 ταξινομήσεις

Στο χαμηλότερο μέρος της κατάταξης βρίσκονται οι δύο τετράθυρες Porsche. Η αμιγώς ηλεκτρική Taycan κατέγραψε 11 ταξινομήσεις, ενώ η Panamera ακολούθησε με 10. Τα δύο μοντέλα αντιπροσώπευσαν μαζί περίπου το 15% των συνολικών πωλήσεων της μάρκας στην Ελλάδα. Στην κατηγορία F-G, η Taycan κατέλαβε την τρίτη θέση με μερίδιο 13,92%, πίσω από τη BMW Σειρά 5 και το Zeekr 001. Ακριβώς πίσω της βρέθηκε η Panamera, με μερίδιο 12,66%. Μόνο μία Taycan ταξινομήθηκε τον Ιούνιο, ενώ η Panamera δεν κατέγραψε νέα ταξινόμηση στον συγκεκριμένο μήνα. Παρά τους σχετικά χαμηλούς απόλυτους αριθμούς, οι δύο Porsche συγκέντρωσαν από κοινού περισσότερο από το ένα τέταρτο της κατηγορίας τους στο εξάμηνο.

Ιδιαίτερα δυνατός ο Ιούνιος για την Porsche

Από τις 142 Porsche του πρώτου εξαμήνου, οι 40 ταξινομήθηκαν μέσα στον Ιούνιο. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν το 28% της εξαμηνιαίας επίδοσης καταγράφηκε σε έναν μόνο μήνα. Τη μεγαλύτερη συνεισφορά είχε η Cayenne με 21 αυτοκίνητα, ακολουθούμενη από τη Macan με 10, την 911 με οκτώ και την Taycan με μία ταξινόμηση. Η Panamera δεν πρόσθεσε κάποια μονάδα κατά τη διάρκεια του Ιουνίου. Σε μέσο όρο, η Porsche ταξινομούσε περίπου 24 καινούργια αυτοκίνητα τον μήνα κατά το πρώτο μισό του έτους. Ο Ιούνιος επομένως κινήθηκε σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο, κυρίως χάρη στην εντυπωσιακή μηνιαία επίδοση της Cayenne.

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