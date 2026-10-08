Πόσο κάνει η πιο σκληροτράχηλη έκδοση του MINI Countryman στην Ελλάδα;

Με εμφάνιση εμπνευσμένη από την περιπέτεια, ξεχωριστή καμπίνα και τετρακίνηση, το MINI Countryman Untamed Edition αποκαλύφθηκε στην Ελλάδα.

Οι αποδράσεις έξω από την πόλη αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα στη νέα ειδική έκδοση του βρετανικού SUV, η οποία συνδυάζει την καθημερινή πρακτικότητα με μια πιο έντονη διάθεση εξερεύνησης. Το MINI Countryman Untamed Edition ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες εκδόσεις με αποκλειστικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες, ιδιαίτερους χρωματισμούς και εξοπλισμό που παραπέμπει στον κόσμο των υπαίθριων δραστηριοτήτων. Η νέα έκδοση βρίσκεται ήδη στον ελληνικό διαμορφωτή της MINI, όπου το τετρακίνητο Countryman S ALL4 Untamed εμφανίζεται με τελική τιμή 44.812 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου οφέλους πελάτη 1.647 ευρώ. Πρόκειται για τη συγκεκριμένη διαμόρφωση με χρώμα Hideaway Grey, μαύρη οροφή, ζάντες 19 ιντσών και επενδύσεις Nightshade Blue.

Πιο περιπετειώδες από την πρώτη ματιά

Η Untamed Edition διαφοροποιείται αισθητά από ένα συμβατικό Countryman, αρχίζοντας από τη νέα μάσκα με την κάθετη γεωμετρία. Το περίγραμμά της αποκτά φινίρισμα Dark Steel, απόχρωση που επαναλαμβάνεται στα εμβλήματα MINI, στην επιγραφή Countryman και στις προστατευτικές ποδιές, δημιουργώντας ένα συνεκτικό αισθητικό σύνολο. Οι μαύρες ματ προστατευτικές μεμβράνες στους θόλους των τροχών, στα μαρσπιέ και στο ανάγλυφο τμήμα του καπό ενισχύουν τη στιβαρή εικόνα. Παράλληλα, προσφέρουν πρόσθετη προστασία των καλυμμένων επιφανειών από τις μικροφθορές που μπορούν να προκαλέσουν τα χαλίκια. Στην πίσω κολόνα βρίσκεται το αποκλειστικό λογότυπο Untamed με τη γραφική απεικόνιση ενός βουνού. Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχουν οι ζάντες 19 ιντσών Untamed Edition Spoke, των οποίων η σχεδίαση αντλεί έμπνευση από τις κλασικές χαλύβδινες ζάντες οχημάτων εκτός δρόμου. Οι πέντε ακτίνες και οι σκούρες επιφάνειες ταιριάζουν με τον χαρακτήρα της έκδοσης, αποφεύγοντας την πιο ασφάλτινη, σπορ προσέγγιση άλλων διαμορφώσεων του μοντέλου. Η χρωματική παλέτα περιλαμβάνει τα Hideaway Grey και Nomad Blue, μαζί με τα Nanuq White και Midnight Black. Στη νέα έκδοση θα προστεθεί επίσης το Frozen Nomad Blue, η πρώτη ματ βαφή που προσφέρει η MINI σε μοντέλο μαζικής παραγωγής.

Καμπίνα με διαφορετικά υλικά και πρακτικές λεπτομέρειες

Η διαφοροποίηση συνεχίζεται στο εσωτερικό, όπου πρωταγωνιστούν τα σπορ καθίσματα με επένδυση Vescin Nightshade Blue. Η διάτρητη επιφάνειά τους συνδυάζεται με πλεκτά τμήματα στην περιοχή των ώμων και των προσκέφαλων, ενώ οι ραφές και οι λεπτομέρειες Cornflower Blue προσθέτουν χρωματικές αντιθέσεις. Το μοτίβο των επενδύσεων παραπέμπει σε βραχώδεις σχηματισμούς, ενώ το λογότυπο Untamed εμφανίζεται και στα καθίσματα. Στο ταμπλό και στα πάνελ των θυρών, οι πλεκτές επιφάνειες Millennial Melange συνδυάζουν σκούρους γκρι τόνους με μπλε στοιχεία. Αντίστοιχη προσοχή έχει δοθεί στην κεντρική κονσόλα. Ο επανασχεδιασμένος αποθηκευτικός χώρος χρησιμοποιεί ελαστικούς ιμάντες συγκράτησης, μια λεπτομέρεια εμπνευσμένη από σακίδια και εξοπλισμό αναρρίχησης. Τα λαστιχένια πατάκια και το αντίστοιχο κάλυμμα του χώρου αποσκευών υπηρετούν πιο άμεσα την πρακτικότητα, διευκολύνοντας το καθάρισμα μετά από μια εξόρμηση.

Τετρακίνηση ALL4 και 218 ίπποι

Στη διαμόρφωση που εμφανίζεται στην ελληνική αγορά, η Untamed Edition συνδυάζεται με το Countryman S ALL4, με ισχύ 218 ίππων, αυτόματο κιβώτιο Steptronic διπλού συμπλέκτη και τετρακίνηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του διαμορφωτή, η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 7,1 δευτερόλεπτα, ενώ η συγκεκριμένη διαμόρφωση εμφανίζει μικτή κατανάλωση 6,7 λίτρων/100 χλμ. και εκπομπές CO₂ 153 γρ./χλμ. Το σύστημα ALL4 αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο του χαρακτήρα της έκδοσης, προσφέροντας τη δυνατότητα μετάδοσης της κίνησης και στους τέσσερις τροχούς όταν οι συνθήκες πρόσφυσης το απαιτούν. Η Untamed, ωστόσο, δεν συνδέεται διεθνώς αποκλειστικά με έναν κινητήρα. Ανάλογα με την αγορά, προβλέπεται για τα Countryman C, D και S ALL4, καθώς και για τα ηλεκτρικά E και SE ALL4.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που ανακοίνωσε η MINI για την Untamed Edition είναι η ανύψωση της ανάρτησης κατά 15 χιλιοστά, με αύξηση της απόστασης από το έδαφος έως 19 χιλιοστά, ανάλογα με την αγορά και το σύστημα κίνησης. Υπάρχει, όμως, μια σαφής διαφοροποίηση: στην Ευρώπη η ανυψωμένη ανάρτηση προσφέρεται αποκλειστικά στα αμιγώς ηλεκτρικά Countryman. Επομένως, δεν αποτελεί χαρακτηριστικό του S ALL4 που παρουσιάζεται εδώ. Αντίστοιχα, τα Pirelli Scorpion All Terrain Plus διατίθενται στην Ευρώπη ως προαιρετική επιλογή. Στη συγκεκριμένη ελληνική διαμόρφωση έχουν επιλεγεί οι ζάντες 19 ιντσών Untamed Edition Spoke Jet Black, ενώ το αντίστοιχο σετ με ελαστικά παντός εδάφους εμφανίζεται ως ξεχωριστή επιλογή. Αυτή η διάκριση έχει σημασία για όποιον ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει το αυτοκίνητο συχνότερα σε χωμάτινες διαδρομές.

Την πρόταση της Untamed Edition πλαισιώνουν προϊόντα για υπαίθριες δραστηριότητες. Η MINI συνεργάστηκε με την AUTOHOME για μια σκηνή οροφής που ανοίγει με τη βοήθεια αμορτισέρ αερίου και διαθέτει σκληρό κέλυφος, πανοραμικά ανοίγματα και υλικά ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, η συνεργασία με τη HELINOX περιλαμβάνει πτυσσόμενες καρέκλες και τραπέζια κάμπινγκ, με έμφαση στο χαμηλό βάρος και στην εύκολη μεταφορά. Πρόκειται για πρόσθετες προτάσεις που συνοδεύουν τον χαρακτήρα της έκδοσης και δεν πρέπει να θεωρούνται μέρος της τιμής της συγκεκριμένης διαμόρφωσης.

Η τιμή στην Ελλάδα

Το MINI Countryman S ALL4 Untamed Edition κοστίζει 44.812 ευρώ στην επιλεγμένη διαμόρφωση του ελληνικού διαμορφωτή, με το αναγραφόμενο όφελος πελάτη. Η τελική τιμή μεταβάλλεται ανάλογα με τις πρόσθετες επιλογές εξοπλισμού.

MINI Countryman S ALL4 Untamed Edition Στοιχεία συγκεκριμένης διαμόρφωσης Τελική τιμή μετά φόρων, με όφελος πελάτη 44.812 € Αναγραφόμενο όφελος πελάτη 1.647 € Ισχύς 218 ίπποι Μετάδοση κίνησης Τετρακίνηση ALL4 Κιβώτιο Αυτόματο Steptronic διπλού συμπλέκτη 0-100 χλμ./ώρα 7,1 δλ. Μικτή κατανάλωση WLTP 6,7 λτ./100 χλμ. Εκπομπές CO₂ WLTP 153 γρ./χλμ. Ζάντες 19 ιντσών Untamed Edition Spoke Jet Black

Η παραγωγή της νέας Untamed Edition ξεκινά τον Νοέμβριο του 2026 στη Λειψία, με το λανσάρισμα στην αγορά να προγραμματίζεται για τις αρχές του 2027.