Πόσο κάνει στην Ελλάδα το No1 σε πωλήσεις supermini; – 1.912 αυτοκίνητα μόνο φέτος

Αν κάνεις μια βόλτα σήμερα στους ελληνικούς δρόμους, υπάρχει ένα supermini που αποκλείεται να μην πετύχεις μπροστά σου μέσα σε λίγα λεπτά.

Είτε στο κέντρο της Αθήνας, είτε σε επαρχιακή πόλη, είτε σε εταιρικούς στόλους και οικογενειακές μετακινήσεις, το συγκεκριμένο μοντέλο έχει καταφέρει να γίνει μία από τις πιο σταθερές παρουσίες της αγοράς. Και αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στα νούμερα, αφού μόνο μέσα στο 2026 έχει ήδη φτάσει τις 1.912 ταξινομήσεις στην Ελλάδα, αποτελώντας το Νο1 μοντέλο της κατηγορίας B. Ο λόγος φυσικά για το Opel Corsa, το οποίο συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο δυνατές εμπορικές δυνάμεις της ελληνικής αγοράς. Και η αλήθεια είναι πως το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει εξελιχθεί ακριβώς όπως έπρεπε. Χωρίς υπερβολές, χωρίς να προσπαθεί να γίνει κάτι που δεν είναι, αλλά με ουσιαστικές αλλαγές σε τεχνολογία, σχεδίαση, κινητήρες και συνολική αίσθηση ποιότητας.

Το σημερινό Opel Corsa δεν θυμίζει σε πολλά τις παλαιότερες γενιές του. Η σχεδιαστική γλώσσα της Opel έχει γίνει σαφώς πιο μοντέρνα, πιο καθαρή και πιο ευρωπαϊκή αισθητικά, με το εμπρός μέρος να ξεχωρίζει χάρη στο χαρακτηριστικό Opel Vizor που ενώνει οπτικά τους προβολείς με τη μαύρη γυαλιστερή μάσκα. Οι αναλογίες του παραμένουν compact, όμως πλέον το αυτοκίνητο δείχνει αρκετά πιο ώριμο, πιο δυναμικό και αρκετά πιο premium από ό,τι παλαιότερα. Με μήκος 4.061 χιλιοστά και μεταξόνιο 2.538 χιλιοστά, παραμένει ιδανικό για πόλη χωρίς να δείχνει μικρό στον δρόμο. Και αυτό είναι κάτι που αντιλαμβάνεσαι άμεσα όταν το βλέπεις από κοντά. Δεν προσπαθεί να γίνει «μικρό SUV», ούτε να αποκτήσει υπερβολικά επιθετική εικόνα. Παραμένει ένα καθαρόαιμο hatchback, αλλά με πολύ πιο σύγχρονη αισθητική, καλύτερες λεπτομέρειες και πιο «δεμένο» design συνολικά.

Οι τιμές του

Η γκάμα του Opel Corsa ξεκινά από τις 21.600 ευρώ με τον turbo βενζινοκινητήρα 1.2 λίτρων των 100 ίππων και χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων στην έκδοση Edition Plus. Ακριβώς πάνω από αυτή βρίσκεται η hybrid 48V έκδοση με συνδυαστική ισχύ 110 ίππων και αυτόματο κιβώτιο eDCT6, η οποία κοστίζει 23.100 ευρώ. Η ηλεκτρική γκάμα ξεκινά από 30.700 ευρώ για το Corsa Electric των 136 ίππων, ενώ η ισχυρότερη ηλεκτρική έκδοση των 156 ίππων φτάνει τις 32.500 ευρώ. Και εδώ βρίσκεται ίσως ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του μοντέλου. Η Opel επιτρέπει στον αγοραστή να επιλέξει ουσιαστικά την ίδια φιλοσοφία αυτοκινήτου με τρεις διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης. Βενζίνη, hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό, ανάλογα με τις ανάγκες και το budget.

Η βασική έκδοση με τον 1.2 Turbo των 100 ίππων παραμένει ίσως η πιο ισορροπημένη επιλογή για πολλούς αγοραστές. Ο τρικύλινδρος turbo κινητήρας συνεργάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και προσφέρει αρκετά ζωντανό χαρακτήρα, χωρίς να ανεβάζει ιδιαίτερα την κατανάλωση. Το σημαντικότερο όμως είναι πως το αυτοκίνητο δεν δείχνει «βασικό». Και αυτό φαίνεται αμέσως όταν κοιτάξεις τον εξοπλισμό.

Η έκδοση Edition Plus διαθέτει εξοπλισμό που πριν μερικά χρόνια θα συναντούσες σε πολύ ακριβότερες κατηγορίες. Στο εσωτερικό συναντάμε οθόνη αφής 10 ιντσών με ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, ψηφιακές υπηρεσίες OpelConnect, Bluetooth, DAB ραδιόφωνο και χειριστήρια στο τιμόνι. Παράλληλα, διαθέτει Cruise Control, σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, αναγνώριση κόπωσης οδηγού και αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν επίσης LED φωτιστικά σώματα Intelli-LED, αισθητήρες φωτός και βροχής, κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες παρκαρίσματος και ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες μέσω του Tech Pack. Ακόμη και οι λεπτομέρειες δείχνουν αρκετά προσεγμένες για την κατηγορία. Ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, flat-bottom τιμόνι, ψηφιακή οθόνη οδηγού, ηλεκτρικός κλιματισμός και αρκετά πιο «σοβαρή» αίσθηση στο εσωτερικό από ό,τι περιμένεις από ένα τυπικό supermini. Και κάπου εδώ καταλαβαίνεις γιατί το Corsa συνεχίζει να πουλά τόσο δυνατά.

Η έκδοση Hybrid 48V των 110 ίππων είναι ίσως εκείνη που δείχνει καλύτερα προς τα πού κινείται η αγορά. Το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη κάνει την καθημερινότητα πολύ πιο ξεκούραστη, ειδικά μέσα στην πόλη, ενώ το mild hybrid σύστημα βοηθά τόσο στην κατανάλωση όσο και στην αίσθηση λειτουργίας. Το αυτοκίνητο κινείται πιο πολιτισμένα στην κίνηση, δείχνει πιο «γεμάτο» στις χαμηλές ταχύτητες και γενικά ταιριάζει πολύ στις σημερινές συνθήκες οδήγησης στην Ελλάδα. Και το σημαντικό είναι πως η διαφορά τιμής από τη βενζινοκίνητη έκδοση δεν είναι υπερβολική, ειδικά αν σκεφτεί κανείς το αυτόματο κιβώτιο, την πιο smooth λειτουργία και τη χαμηλότερη κατανάλωση στην καθημερινότητα.

Το Opel Corsa Electric πλέον δείχνει πολύ πιο ολοκληρωμένο σε σχέση με τα πρώτα ηλεκτρικά supermini που είχαμε δει πριν μερικά χρόνια. Η έκδοση των 136 ίππων απευθύνεται κυρίως σε όσους θέλουν καθημερινή ηλεκτρική μετακίνηση χωρίς υπερβολές, ενώ η ισχυρότερη των 156 ίππων προσφέρει σαφώς πιο γεμάτες επιδόσεις. Παράλληλα, οι ηλεκτρικές εκδόσεις διαθέτουν τριφασικό onboard φορτιστή 11 kW, δυνατότητα bi-directional φόρτισης στην ισχυρότερη έκδοση και αντλία θερμότητας για καλύτερη ενεργειακή διαχείριση. Και παρότι το ηλεκτρικό Corsa παραμένει ακριβότερο, δείχνει πλέον σαν κανονικό μέλος της γκάμας και όχι σαν «ειδική» έκδοση.

Το πιο σημαντικό ίσως είναι πως το Opel Corsa κάνει πολύ σωστά όλα εκείνα που ζητά σήμερα ο μέσος αγοραστής ενός supermini. Είναι εύκολο στην πόλη, σύγχρονο τεχνολογικά, αρκετά ποιοτικό, καλά εξοπλισμένο και διαθέσιμο με πολλές διαφορετικές επιλογές κινητήρων. Και όταν ένα αυτοκίνητο καταφέρνει να τα συνδυάζει όλα αυτά χωρίς να ξεφεύγει υπερβολικά σε τιμή, τότε μάλλον εξηγείται εύκολα γιατί βρίσκεται ξανά στην κορυφή των πωλήσεων στην Ελλάδα.

