Τρεις επιλογές στην ελληνική αγορά, από 23.990 € έως 25.800 €, με πορτμπαγκάζ που χωρούν τις αποσκευές της οικογένειας ακόμη κι όταν ταξιδεύουν πέντε.

Το παιδικό καρότσι μπαίνει πρώτο. Το θέμα είναι πόσος χώρος περισσεύει δίπλα του για τις βαλίτσες, ειδικά όταν στο πίσω κάθισμα ταξιδεύουν τα παιδιά με τη γιαγιά τους και η λύση «ρίξε τη μία πλάτη» παύει να είναι επιλογή. Κάπου εκεί, τα 500 λίτρα γίνονται ένα καλό σημείο εκκίνησης για όποιον ψάχνει το επόμενο οικογενειακό του. Πόσα χρήματα χρειάζονται όμως για να τα αποκτήσει; Ξεχωρίσαμε τρία καινούργια μοντέλα που ξεπερνούν αυτό το όριο με πέντε θέσεις διαθέσιμες. Οι τιμές τους απέχουν μεταξύ τους μόλις 1.810 €, αλλά το καθένα προσφέρει κάτι διαφορετικό. Το ένα έχει 667 λίτρα ήδη από τη βασική του έκδοση, το δεύτερο μπορεί να μεταφέρει έως επτά επιβάτες και το τρίτο συνδυάζει μεγάλο χώρο αποσκευών με αυτόματο κιβώτιο.

Dacia Bigster με 667 λίτρα από 23.990 €

Στο Bigster, η βασική έκδοση είναι και αυτή που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για μια οικογένεια που φορτώνει πολύ. Το Essential mild hybrid 140 κοστίζει 23.990 €, διαθέτει ήπια υβριδικό κινητήρα 140 ίππων και χειροκίνητο κιβώτιο. Πίσω από τη δεύτερη σειρά καθισμάτων προσφέρει 667 λίτρα κατά VDA. Όλος αυτός ο χώρος είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή, ακόμη κι αν ταξιδεύουν πέντε ενήλικες. Στην περίπτωση του Bigster, αξίζει να προσέξεις ποια έκδοση κοιτάς στον τιμοκατάλογο. Αν προτιμήσεις το full hybrid των 155 ίππων, για παράδειγμα, η χωρητικότητα διαμορφώνεται στα 546 λίτρα με την ίδια μέθοδο μέτρησης. Το αμάξωμα παραμένει το ίδιο, αλλά η επιλογή κινητήρα κάνει διαφορά 121 λίτρων πίσω από τα καθίσματα. Αν αγοράζεις με πρώτο κριτήριο τον χώρο, η πιο προσιτή έκδοση του Bigster σε καλύπτει με το παραπάνω.

Dacia Jogger με 565 λίτρα από 24.200 €

Μόλις 210 € παραπάνω κοστίζει το επταθέσιο Jogger Expression Eco-G 120. Στα 24.200 €, διαθέτει κινητήρα 120 ίππων που λειτουργεί με βενζίνη ή υγραέριο, χειροκίνητο κιβώτιο και δύο επιπλέον καθίσματα πίσω. Όταν η τρίτη σειρά είναι διπλωμένη, το πορτμπαγκάζ έχει χωρητικότητα 565 λίτρων. Το πρακτικό πλεονέκτημα είναι ότι τα δύο καθίσματα παραμένουν μέσα στο αυτοκίνητο. Μπορείς να ξεφορτώσεις τις βαλίτσες στο ξενοδοχείο και το ίδιο βράδυ να πάτε επτά άτομα για φαγητό με ένα αυτοκίνητο. Αν πάλι ξέρεις ότι στις διακοπές θα είστε μέχρι πέντε, μπορείς να αφήσεις τα δύο τελευταία καθίσματα στο σπίτι. Έτσι κερδίζεις άλλα 131 λίτρα και φτάνεις τα 696 λίτρα, ξεπερνώντας ακόμη και το Bigster. Με τις επτά θέσεις σε χρήση απομένουν 160 λίτρα για αποσκευές, οπότε για ταξίδι με πλήρη σύνθεση θα χρειαστεί αρκετά πιο προσεκτικό πακετάρισμα.

Citroën C4 X με 510 λίτρα από 25.800 €

Για όποιον θέλει μεγάλο πορτμπαγκάζ και αυτόματο κιβώτιο, η Citroën έχει τη δική της πρόταση. Το C4 X Hybrid 145 στην έκδοση YOU έχει τιμή καταλόγου 25.800 € και προσφέρει 510 λίτρα για αποσκευές. Η κεκλιμένη γραμμή της οροφής καταλήγει σε ξεχωριστό καπό που ανοίγει κάτω από το πίσω τζάμι, όπως σε ένα κλασικό σεντάν. Αυτή η λεπτομέρεια αξίζει την προσοχή σου αν μεταφέρεις συχνά ογκώδη αντικείμενα. Για ένα παιδικό καρότσι, για παράδειγμα, το ύψος του ανοίγματος μπορεί να κάνει μεγαλύτερη διαφορά στην καθημερινότητα από μερικές δεκάδες λίτρα επιπλέον. Μια δοκιμή στην έκθεση με το δικό σου καρότσι θα σου δείξει αμέσως αν μπαίνει διπλωμένο ή αν θα χρειάζεται κάθε φορά να αφαιρείς τους τροχούς του.

Τελικά, με 23.990 € παίρνεις οικογενειακό με 667 λίτρα και κρατάς ολόκληρο το πίσω κάθισμα για τους επιβάτες. Η πιο ενδιαφέρουσα επιλογή βρίσκεται ανάμεσα στα δύο Dacia, ακριβώς επειδή η διαφορά τιμής είναι τόσο μικρή. Το Bigster έχει 102 λίτρα περισσότερα από το Jogger όσο το τελευταίο κουβαλά διπλωμένη την τρίτη σειρά. Για μια οικογένεια που χρειάζεται συχνά έκτη θέση, όμως, τα 210 € επιπλέον του Jogger μπορούν να γλιτώσουν κάτι πολύ πιο σημαντικό σε μια εκδρομή: το δεύτερο αυτοκίνητο.