Πόσο κοστίζει το αγαπημένο supermini των Ελλήνων; – Πούλησε 617 αυτοκίνητα σε ένα μήνα

Με περισσότερες από μία στις τέσσερις ταξινομήσεις της κατηγορίας του τον Σεπτέμβριο, το δημοφιλές ιαπωνικό supermini συνεχίζει να ξεχωρίζει στην ελληνική αγορά. Πόσο κοστίζει σήμερα και τι προσφέρει σε κινητήρες, οικονομία και εξοπλισμό;

Τα μικρά αυτοκίνητα διατηρούν ισχυρή θέση στις προτιμήσεις των Ελλήνων, καθώς καλούνται να συνδυάσουν αρκετούς διαφορετικούς ρόλους. Πρέπει να κινούνται εύκολα στην πόλη, να μην επιβαρύνουν υπερβολικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό και να μπορούν να εξυπηρετήσουν μια εκδρομή ή ένα ταξίδι. Σε αυτή την κατηγορία, όπου συναντώνται μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της αυτοκίνησης, υπάρχει ένα μοντέλο που εξακολουθεί να συγκεντρώνει ιδιαίτερα μεγάλο μέρος της ζήτησης.

Ο λόγος για το Toyota Yaris, το οποίο ολοκλήρωσε τον Σεπτέμβριο του 2026 με 617 ταξινομήσεις, κατακτώντας την πρώτη θέση μεταξύ των μικρών αυτοκινήτων της κατηγορίας Β, χωρίς τα SUV. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ, οι συνολικές ταξινομήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας έφτασαν τις 2.292, με το ιαπωνικό μοντέλο να εξασφαλίζει μερίδιο 26,92%. Πρακτικά, περισσότερα από ένα στα τέσσερα καινούργια μικρά που ταξινομήθηκαν στη χώρα μας τον συγκεκριμένο μήνα ήταν Yaris. Η απόσταση από τον ανταγωνισμό αποτυπώνεται και στους απόλυτους αριθμούς. Το Suzuki Swift ακολούθησε με 307 ταξινομήσεις, ενώ το Renault Clio βρέθηκε στην τρίτη θέση με 235. Αμέσως μετά συναντάμε το Hyundai i20 με 225 και το Opel Corsa με 214 αυτοκίνητα. Το Yaris, επομένως, πέτυχε υπερδιπλάσιες ταξινομήσεις από το δεύτερο μοντέλο, ενώ ξεπέρασε ακόμη και το άθροισμα των Swift και Clio, τα οποία συγκέντρωσαν μαζί 542 αυτοκίνητα.

Η εικόνα δεν περιορίζεται σε έναν καλό μήνα. Στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, το Yaris έφτασε τις 5.041 ταξινομήσεις, σε σύνολο 24.900 αυτοκινήτων της κατηγορίας, εξασφαλίζοντας μερίδιο 20,24%. Δηλαδή, περίπου ένα στα πέντε καινούργια μικρά του εννεαμήνου έφερε το συγκεκριμένο όνομα. Το Renault Clio ακολούθησε με 3.530 ταξινομήσεις και το Suzuki Swift με 3.030, με τη διαφορά από τον δεύτερο να διαμορφώνεται στα 1.511 αυτοκίνητα. Πρόκειται για σαφή πρωτιά στα συμβατικά μικρά hatchback, κατηγορία που ο ΣΕΑΑ καταγράφει ξεχωριστά από τα B-SUV.

Πόσο κοστίζει σήμερα το Toyota Yaris στην Ελλάδα; Η τιμή εκκίνησης που αναγράφει η ελληνική αντιπροσωπεία είναι 21.750 ευρώ. Αφορά την είσοδο στην υβριδική γκάμα, με αυτόματη μετάδοση e-CVT. Στην τιμή περιλαμβάνονται ΦΠΑ και τέλος ταξινόμησης, ενώ εξαιρείται το κόστος έκδοσης πινακίδων. Το ποσό αυξάνεται ανάλογα με την έκδοση εξοπλισμού και τις πρόσθετες επιλογές. Η παρουσία αυτόματου κιβωτίου έχει ιδιαίτερη σημασία για κάποιον που συγκρίνει το Yaris με άλλες προτάσεις. Στην τελική αξιολόγηση χρειάζεται να συνυπολογίζονται το σύστημα κίνησης και ο εξοπλισμός κάθε έκδοσης, πέρα από την αρχική τιμή. Για έναν οδηγό που περνά μεγάλο μέρος της ημέρας σε μποτιλιάρισμα, η απουσία συμπλέκτη και χειροκίνητων αλλαγών αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο άνεσης, το οποίο θα αξιοποιεί σε κάθε μετακίνησή του.

Στην έκδοση Hybrid 115, η συνδυαστική ισχύς ανέρχεται στους 116 ίππους και η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 9,7 δευτερόλεπτα. Η Toyota ανακοινώνει συνδυασμένη κατανάλωση 3,8-4,0 λίτρων/100 χλμ., με εκπομπές CO₂ 86-92 γρ./χλμ. Για όσους θέλουν περισσότερη ισχύ, υπάρχει το Hybrid 130 των 130 ίππων, με 0-100 χλμ./ώρα σε 9,2 δευτερόλεπτα και ανακοινωμένη κατανάλωση 4,2 λίτρων/100 χλμ. Και στις δύο περιπτώσεις η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς μέσω e-CVT. Οι παραπάνω καταναλώσεις είναι εργοστασιακές τιμές και δεν αποτελούν εγγύηση για κάθε διαδρομή. Η ταχύτητα, η κυκλοφορία, η θερμοκρασία και οι απαιτήσεις του οδηγού επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, δίνουν ένα κοινό σημείο αναφοράς για τη σύγκριση των δύο επιλογών. Η μικρότερη έκδοση δίνει έμφαση στην οικονομία, ενώ η ισχυρότερη προσφέρει ένα επιπλέον περιθώριο επιδόσεων. Η επιλογή εξαρτάται από τη χρήση και από το συνολικό κόστος της επιθυμητής διαμόρφωσης.

Το Yaris παραμένει, παράλληλα, ένα αυτοκίνητο με πραγματικά μικρές εξωτερικές διαστάσεις. Με μήκος περίπου 3,94 μέτρων, μπορεί να εξυπηρετήσει τον οδηγό που αναζητά ένα ευέλικτο hatchback για στενούς δρόμους και περιορισμένες θέσεις στάθμευσης. Το πορτμπαγκάζ έχει χωρητικότητα 286 λίτρων, η οποία αυξάνεται στα 947 λίτρα με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα και φόρτωση μέχρι την οροφή. Το διαιρούμενο πίσω κάθισμα επιτρέπει επίσης τη μεταφορά μεγαλύτερων αντικειμένων, διατηρώντας μέρος των πίσω θέσεων διαθέσιμο. Σε επίπεδο εξοπλισμού, το ελληνικό έντυπο του μοντέλου αναφέρει ήδη από τη Hybrid Live αυτόματο κλιματισμό, κάμερα οπισθοπορίας και οθόνη πολυμέσων 9 ιντσών, με ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto. Περιλαμβάνονται επίσης ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες και το πακέτο ενεργητικής ασφάλειας Toyota T-Mate. Πρόκειται για παροχές που έχουν άμεση χρησιμότητα στην καθημερινότητα, από τη σύνδεση του κινητού μέχρι τους ελιγμούς στάθμευσης.

Με αφετηρία τα 21.750 ευρώ, το Yaris απευθύνεται στον αγοραστή που αναζητά ένα μικρό υβριδικό με αυτόματη μετάδοση και εξοπλισμό για καθημερινή χρήση. Οι 617 ταξινομήσεις του Σεπτεμβρίου και, κυρίως, οι περισσότερες από 5.000 στο εννεάμηνο αποτυπώνουν πόσο ισχυρή παραμένει η θέση του απέναντι σε έναν πολυάριθμο ανταγωνισμό.