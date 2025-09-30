Τι τιμή έχει το ομορφότερο Hyper Hybrid coupe SUV στην Ελλάδα; – Με 300 ίππους και τετρακίνηση

Σε μια εποχή που η υβριδική τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία και τα coupe SUV κερδίζουν ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, οι κατασκευαστές αναζητούν τον ιδανικό συνδυασμό απόδοσης, αυτονομίας και σχεδιαστικής ταυτότητας, προσφέροντας προτάσεις που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα.

Η Renault έχει μάθει να δημιουργεί αυτοκίνητα που συνδυάζουν τη λογική με το συναίσθημα. Από τα μικρά Clio και Captur μέχρι τα μεγαλύτερα Austral, κάθε νέο βήμα δείχνει ότι η γαλλική φίρμα αναζητά τη χρυσή τομή ανάμεσα στην καθημερινότητα και την τεχνολογική υπεροχή. Με το Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4×4 300 hp, οι Γάλλοι επιχειρούν κάτι διαφορετικό: ένα coupe SUV με προδιαγραφές που θυμίζουν hypercar σε υβριδική εκδοχή..

Το Renault Rafale είναι ένα coupe SUV μήκους 4,71 μέτρων που τοποθετείται στην κατηγορία D. Με τη χαμηλή γραμμή οροφής και τις λεπτομέρειες εμπνευσμένες από την Alpine, δεν είναι απλώς άλλο ένα SUV – είναι το όχημα που θέλει να δείξει ότι η Renault μπαίνει δυναμικά σε πιο premium χωράφια. Η μπροστινή μάσκα με το μοτίβο διαμαντιών αλλάζει χρώμα ανάλογα με το φως, ενώ οι ζάντες 20 ή 21 ιντσών δίνουν το απαραίτητο δυναμικό στίγμα.

Πίσω, η coupe γραμμή δεν περιορίζει τους χώρους: ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 539 λίτρα, ενώ το μεταξόνιο των 2,74 μέτρων εξασφαλίζει άνεση για τους πίσω επιβάτες. Το εσωτερικό ξεχωρίζει με το σύστημα OpenR Link με Google, τις δύο μεγάλες οθόνες και τις λεπτομέρειες με τα εμβλήματα της Alpine».

Υπερ-υβριδική τεχνολογία

Η καρδιά του Rafale είναι το νέο σύστημα Hyper Hybrid E-Tech. Βασίζεται σε έναν τρικύλινδρο 1.2 turbo βενζίνης (150 ίππων) που συνεργάζεται με τρεις ηλεκτροκινητήρες. Ο συνδυασμός δίνει 300 ίππους και επιδόσεις που εκπλήσσουν: 0-100 km/h σε 6,4 δλ. και ρεπρίζ 80-120 km/h σε μόλις 4 δευτερόλεπτα. Η μπαταρία των 22 kWh εξασφαλίζει έως 105 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας, ενώ η συνολική αυτονομία ξεπερνά τα 1.000 χλμ.. Σε κανονική χρήση, η κατανάλωση με φορτισμένη μπαταρία φτάνει τα 0,5 λ./100 χλμ., ενώ ακόμα και με άδεια, μένει στα 5,8 λ./100 χλμ. – κορυφαίες τιμές για SUV τέτοιου μεγέθους.

Atelier Alpine: η σπορ πλευρά

Η ειδική έκδοση Atelier Alpine φέρνει το know-how της Alpine σε ανάρτηση και πλαίσιο. Εξοπλίζεται με ζάντες 21’’ Continental SportContact 7, ειδικά αμορτισέρ και τη νέα έξυπνη ανάρτηση με κάμερα, που «διαβάζει» τον δρόμο και ρυθμίζει την απόσβεση. Επιπλέον, το 4Control Advanced με τετραδιεύθυνση κάνει το Rafale πιο ευέλικτο στην πόλη και πιο σταθερό στον αυτοκινητόδρομο.

Το αποκλειστικό χρώμα Satin Summit Blue και οι λεπτομέρειες στο εσωτερικό ολοκληρώνουν το πακέτο που απευθύνεται σε όσους θέλουν κάτι περισσότερο από ένα απλό οικογενειακό SUV.

Η γυάλινη οροφή Solarbay, που γίνεται αδιαφανής με το πάτημα ενός κουμπιού ή με φωνητική εντολή, είναι μια λεπτομέρεια που συναντάμε συνήθως σε premium μάρκες. Παράλληλα, μέχρι 32 συστήματα ADAS εξασφαλίζουν την ασφάλεια, από ενεργό cruise control και υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας έως κάμερα 360°.

Πόσο κοστίζει;

Το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4×4 300 hp έρχεται στην ελληνική αγορά με τιμή εκκίνησης τις 51.800 ευρώ για την έκδοση esprit Alpine. Στην πλούσια atelier Alpine το ποσό ανεβαίνει στις 55.900€, αλλά προσφέρει πακέτο τεχνολογίας και δυναμικής που δύσκολα βρίσκει κανείς σε αυτό το επίπεδο τιμών.

Τι κρατάμε;

300 ίπποι από υβριδικό σύστημα με τρεις ηλεκτροκινητήρες και 1.2 turbo

από υβριδικό σύστημα με τρεις ηλεκτροκινητήρες και 1.2 turbo Αυτονομία έως 1.000 χλμ. και ηλεκτρική κίνηση 105 χλμ. καθημερινά

και ηλεκτρική κίνηση 105 χλμ. καθημερινά Premium χαρακτήρας με Atelier Alpine ανάρτηση, ζάντες και πλαίσιο

ανάρτηση, ζάντες και πλαίσιο Τιμή από 51.800 ευρώ για ένα coupe SUV που φέρνει τη Renault σε νέα κατηγορία

Οδηγούμε το νέο Audi Q3 στην Ελλάδα

Δοκιμάζουμε την εξωφρενική Ferrari F80: Είναι η καλύτερη Ferrari όλων των εποχών;

Τα 5+1 προσιτά compact SUV με το μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ – Τιμές από 18.950 ευρώ