Πρώτες τιμές για το νέο SUV της Dacia

Το νέο Dacia Striker ξεκινά την εμπορική του πορεία στη Γαλλία, με εξηλεκτρισμένους κινητήρες, εκδόσεις υγραερίου και δυνατότητα τετρακίνησης.

Η Dacia συνεχίζει να διευρύνει την παρουσία της στην κατηγορία των οικογενειακών αυτοκινήτων, προσθέτοντας στην γκάμα της ένα μοντέλο που συνδυάζει στοιχεία από διαφορετικούς κόσμους. Το νέο Striker διαθέτει την αυξημένη απόσταση από το έδαφος ενός SUV, τις αναλογίες ενός station wagon και ένα χαμηλότερο αμάξωμα από αυτό που έχουμε συνηθίσει στα περισσότερα μοντέλα ελεύθερου χρόνου. Πλέον, η δημοσιοποίηση του γαλλικού τιμοκαταλόγου δίνει και την πρώτη εικόνα για την εμπορική του τοποθέτηση.

Η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 23.490 ευρώ στη Γαλλία, για την έκδοση essential με τον κινητήρα mild hybrid-G 140 και χειροκίνητο κιβώτιο. Πρόκειται για σύνολο διπλού καυσίμου, βενζίνης και υγραερίου, το οποίο συνδυάζεται με ήπια υβριδική τεχνολογία 48 V. Οι τιμές που ανακοινώθηκαν αφορούν τη γαλλική αγορά και δεν αποτελούν ελληνικό τιμοκατάλογο. Με μήκος 4,62 μέτρα, το Striker τοποθετείται στην καρδιά της οικογενειακής κατηγορίας, δίνοντας έμφαση στους χώρους και στην πρακτικότητα. Το ενδιαφέρον βρίσκεται κυρίως στο ύψος του, που περιορίζεται στα 1,53 μέτρα, παρότι η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 19 εκατοστά στις δικίνητες εκδόσεις και τα 20 εκατοστά στις τετρακίνητες. Έτσι, η Dacia επιχειρεί να συνδυάσει την ευκολία κίνησης σε κακοτράχαλες διαδρομές με μια πιο χαμηλή και αεροδυναμική σιλουέτα.

Στο εσωτερικό υπάρχουν πέντε θέσεις και χώρος αποσκευών που φτάνει έως τα 600 λίτρα. Η διαμόρφωσή του περιλαμβάνει δάπεδο τριών τμημάτων για τον διαχωρισμό των αποσκευών, κάλυμμα δύο τμημάτων και σύστημα Easy Fold για την εύκολη αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Ανάλογα με την έκδοση, διατίθεται επίσης ηλεκτρική πόρτα αποσκευών με άνοιγμα χωρίς τη χρήση των χεριών. Η νέα σχεδίαση του ταμπλό συνδυάζει ψηφιακό πίνακα οργάνων LightVisio 7 ιντσών με κεντρική οθόνη αφής 10,1 ιντσών, στάνταρ σε όλη την γκάμα. Η κεντρική κονσόλα προσφέρει πρόσθετες θέσεις αποθήκευσης, με χώρο 6,7 λίτρων κάτω από το υποβραχιόνιο, ενώ για πρώτη φορά σε μοντέλο της Dacia προσφέρεται λειτουργία Auto Hold, που διατηρεί το αυτοκίνητο ακινητοποιημένο χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται να πατά συνεχώς το φρένο.

Η γκάμα περιλαμβάνει τρεις εξηλεκτρισμένες επιλογές. Ο mild hybrid-G 140 προσφέρεται με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο και απευθύνεται ιδιαίτερα σε όσους διανύουν πολλά χιλιόμετρα. Σύμφωνα με τη Dacia, ο συνδυασμός των δύο καυσίμων επιτρέπει συνολική αυτονομία έως 1.600 χιλιόμετρα, περιορίζοντας την ανάγκη για συχνούς ανεφοδιασμούς. Η δεύτερη επιλογή είναι ο hybrid 155, ένα πλήρως υβριδικό σύστημα που συνδυάζει τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,8 λίτρων, απόδοσης 109 ίππων, με δύο ηλεκτρικά μοτέρ και αυτόματο κιβώτιο. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 155 ίππους, ενώ η Dacia ανακοινώνει κατανάλωση 4,2 λίτρων/100 χλμ. και εκπομπές CO₂ από 95 γρ./χλμ. Η εκκίνηση πραγματοποιείται πάντοτε ηλεκτρικά και, σύμφωνα με την εταιρεία, έως το 80% του χρόνου κίνησης στην πόλη μπορεί να καλύπτεται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

Για όσους χρειάζονται κίνηση και στους τέσσερις τροχούς υπάρχει ο hybrid 150 4×4, με πέντε προγράμματα οδήγησης. Το αρχικό βάρος του μοντέλου διαμορφώνεται περίπου στα 1.400 κιλά, ανάλογα με τον κινητήρα και τον εξοπλισμό. Από πλευράς εκδόσεων, η βασική essential περιλαμβάνει ατσάλινους τροχούς 17 ιντσών, μπάρες οροφής, χειροκίνητο κλιματισμό, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω, κάμερα οπισθοπορείας και πίσω αισθητήρες στάθμευσης. Η expression προσθέτει ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, ηλεκτρικό χειρόφρενο με Auto Hold, αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέφτες, καθώς και αεραγωγούς και δύο θύρες USB για τους πίσω επιβάτες. Στην κορυφή βρίσκονται οι extreme και journey, με ίδιες τιμές αλλά διαφορετική έμφαση στον εξοπλισμό. Η extreme διαθέτει σταθερή πανοραμική γυάλινη οροφή, πλενόμενες επενδύσεις καθισμάτων, λαστιχένια πατάκια και σύστημα ελέγχου ταχύτητας στην κατάβαση. Η journey δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην άνεση, με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και τιμόνι, ασύρματη φόρτιση smartphone και ηλεκτρική πόρτα αποσκευών.

Οι τιμές στη Γαλλία διαμορφώνονται ως εξής: