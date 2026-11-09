Renault 5 E-Tech Roland Garros: Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα η νέα ειδική έκδοση;

Το ηλεκτρικό Renault 5 φοράει τα χρώματα του Roland-Garros και αποκτά μια ξεχωριστή έκδοση με αναφορές στο τένις, πλούσιο εξοπλισμό και τον κινητήρα των 150 ίππων. Πόσο κοστίζει και τι ιδιαίτερο προσφέρει;

Το Renault 5 E-Tech έχει ήδη τη σχεδιαστική προσωπικότητα για να τραβήξει τα βλέμματα. Με την έκδοση Roland-Garros, η γαλλική μάρκα προσθέτει μια διαφορετική δόση γαλλικού χαρακτήρα: αυτήν του διάσημου τουρνουά τένις, με λεπτομέρειες που μεταφέρουν κάτι από την ατμόσφαιρα των χωμάτινων γηπέδων στην καθημερινή μετακίνηση.

Η ειδική έκδοση είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα και τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας του ηλεκτρικού supermini. Συνδυάζει τη μεγάλη μπαταρία των 52 kWh με τον ηλεκτροκινητήρα των 150 ίππων, προσθέτοντας ιδιαίτερες επενδύσεις και διακοσμητικά στοιχεία στο αμάξωμα και την καμπίνα.

Ζάντες 18 ιντσών και λεπτομέρειες με την υπογραφή του Roland-Garros

Εξωτερικά, η ειδική έκδοση αναγνωρίζεται από τις ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών «electro», με μαύρες και διαμανταρισμένες επιφάνειες, καθώς και από τη σατινέ ασημί λωρίδα που ακολουθεί τη γραμμή της οροφής.

Στο χαμηλότερο τμήμα των εμπρός θυρών υπάρχει το λογότυπο Roland-Garros, ενσωματωμένο σε ένα μοτίβο με σταυρούς. Η επιλογή συνδέεται με την αρχιτεκτονική του σταδίου όπου διεξάγεται το γαλλικό Grand Slam, δίνοντας μια λιγότερο προφανή αναφορά στη διοργάνωση.

Οι μαύροι εξωτερικοί καθρέφτες και τα σκουρόχρωμα πίσω κρύσταλλα συμπληρώνουν την εικόνα, διατηρώντας τις χαρακτηριστικές αναλογίες του Renault 5. Το αποτέλεσμα δίνει έμφαση στις λεπτομέρειες, χωρίς να χρειάζεται ένα διαφορετικό αμάξωμα για να ξεχωρίσει.

Η χρωματική παλέτα της Roland-Garros περιλαμβάνει λευκό, μαύρο, σκούρο μπλε και ματ γκρι, με την τελευταία απόχρωση να αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες επιλογές της έκδοσης.

Η καμπίνα θυμίζει τένις, μέχρι και στον επιλογέα κίνησης

Οι πιο ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις βρίσκονται στο εσωτερικό. Τα καθίσματα συνδυάζουν γκρι ύφασμα με μπλε τμήματα και τεχνητό δέρμα, ενώ στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων υπάρχει κι εκεί ανάγλυφο το λογότυπο Roland-Garros. Η ύφανση παραπέμπει στην αθλητική ένδυση, με το υφασμάτινο μέρος να προέρχεται από ανακυκλωμένο υλικό.

Ανάλογες επενδύσεις συναντάμε στις πόρτες και στο ταμπλό, όπου ξεχωρίζει η φωτιζόμενη επιγραφή «Roland-Garros Paris». Ωστόσο, η πιο παιχνιδιάρικη λεπτομέρεια είναι ο επιλογέας e-pop shifter: η άκρη του έχει σχεδιαστεί με έμπνευση από τη λαβή μιας ρακέτας, με το έμβλημα της διοργάνωσης στο τελείωμά της.

Ταυτόχρονα, το χρώμα των χωμάτινων γηπέδων εμφανίζεται στη βάση ασύρματης φόρτισης του κινητού και στις λεπτομέρειες των πατακιών. Πρόκειται για μικρές παρεμβάσεις που δένουν μεταξύ τους και δίνουν στην έκδοση περισσότερο χαρακτήρα από μια απλή προσθήκη σημάτων.

Πλούσιος εξοπλισμός άνεσης και υποβοήθησης

Η Roland-Garros διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,3 ιντσών και σύστημα πολυμέσων openR link με οθόνη 10,1 ιντσών, πλοήγηση και Google built-in. Υποστηρίζει ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto, ενώ περιλαμβάνει και την επαγωγική φόρτιση κινητού.

Στον εξοπλισμό άνεσης συναντάμε αυτόματο κλιματισμό, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και θερμαινόμενο τιμόνι, καθώς και πρόσβαση και εκκίνηση χωρίς κλειδί. Τη στάθμευση διευκολύνουν η κάμερα οπισθοπορείας, οι αισθητήρες απόστασης και το σύστημα hands-free παρκαρίσματος.

Το Active Driver Assist συνδυάζει προσαρμοζόμενο cruise control με υποβοήθηση διατήρησης στο κέντρο της λωρίδας. Παράλληλα, υπάρχει αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, έλεγχος τυφλού σημείου και προειδοποίηση για διασταυρούμενη κυκλοφορία πίσω από το αυτοκίνητο.

Με 150 ίππους και τη μεγάλη μπαταρία 52 kWh

Η ειδική έκδοση χρησιμοποιεί τον ηλεκτροκινητήρα των 150 ίππων και 245 Nm, με την κίνηση να μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 8 δευτερόλεπτα.

Στην αυτονομία χρειάζεται μια διευκρίνιση: η Renault ανακοινώνει πλέον έως 430 χλμ. WLTP για την ανανεωμένη έκδοση με τη μπαταρία των 52 kWh, έναντι έως 410 χλμ. προηγουμένως. Η αύξηση συνδέεται με αεροδυναμικές βελτιώσεις και βελτιστοποιήσεις στα ηλεκτρονικά της μπαταρίας. Στη συγκεκριμένη διαμόρφωση Roland-Garros της ελληνικής ιστοσελίδας αναγράφονται 424 χλμ. WLTP.

Για τη φόρτιση προβλέπονται ενσωματωμένος φορτιστής AC 11 kW και δυνατότητα ταχυφόρτισης DC έως 100 kW, ενώ η αντλία θερμότητας περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό. Έτσι, το μοντέλο καλύπτει τόσο τη φόρτιση σε wallbox όσο και τις γρήγορες στάσεις σε ταχυφορτιστή κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.

Από 36.500 ευρώ στην Ελλάδα

Η τιμή του Renault 5 E-Tech Roland-Garros ξεκινά από 36.500 ευρώ, πριν από κρατική επιδότηση. Με επιδότηση 3.000 ευρώ από το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης, το ποσό διαμορφώνεται στα 33.500 ευρώ.