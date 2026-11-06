Renault: Αυτά είναι τα 3 μοντέλα με τιμή κάτω από 22.000€ – Ποιο να διαλέξεις

Ένα ηλεκτρικό πόλης, ένα σύγχρονο supermini και ένα οικογενειακό SUV βρίσκονται στην ίδια αγοραστική λίστα. Twingo, Clio ή Captur; Η απάντηση κρύβεται περισσότερο στην καθημερινότητά σου παρά στη διαφορά της τιμής τους.

Με προϋπολογισμό έως 22.000 ευρώ, το ζητούμενο δεν είναι απλώς να βρεις ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Είναι να αγοράσεις κάτι που θα καλύπτει τις ανάγκες σου και μετά τον πρώτο ενθουσιασμό: στο καθημερινό μποτιλιάρισμα, στο παρκάρισμα έξω από το σπίτι, στη μεταφορά της οικογένειας ή στην απόδραση του Σαββατοκύριακου.

Στην ελληνική γκάμα της Renault, τρία μοντέλα δίνουν διαφορετικές απαντήσεις. Το Twingo E-Tech electric ξεκινά από 19.490 ευρώ πριν από κρατική επιδότηση, το Captur από 20.900 ευρώ, ενώ το νέο Clio έχει τιμή καταλόγου 21.400 ευρώ, με την ελληνική αντιπροσωπεία να προβάλλει τιμή 20.900 ευρώ χάρη σε προωθητικό όφελος 500 ευρώ. Οι τιμές αφορούν συγκεκριμένες βασικές εκδόσεις — και εκεί ακριβώς αποκτά ενδιαφέρον η σύγκριση.

Το Twingo είναι το φθηνότερο στην γκάμα της Renault και το «εισιτήριο» στην ηλεκτροκίνηση

Το νέο Twingo επιστρέφει με σχεδίαση που παραπέμπει στο πρώτο μοντέλο, αλλά με μια απολύτως σημερινή αποστολή: να κάνει τις καθημερινές αστικές μετακινήσεις εύκολες. Έχει μήκος μόλις 3,79 μέτρα, πέντε πόρτες και κύκλο στροφής 9,87 μέτρων, στοιχεία με πρακτική αξία στα στενά της Αθήνας, σε παρκάρισμα και διαδρομές με συνεχείς ελιγμούς.

Στην έκδοση evolution των 19.490 ευρώ (υπολογίζοντας μάλιστα και την επιδότηση κοστίζει από 16.490 ευρώ), διαθέτει ηλεκτροκινητήρα 80 ίππων με μπαταρία 27 kWh, ενώ η Renault ανακοινώνει αυτονομία έως 263 χιλιόμετρα (WLTP). Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται ανεξάρτητα συρόμενα πίσω καθίσματα, ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών και δυνατότητα φόρτισης έως 11 kW σε AC και 50 kW σε DC. Επιπλέον, προσφέρει την ευκολία της οδήγησης ενός αυτόματου, κάτι που στα δύο βενζινοκίνητα μοντέλα της σύγκρισης δεν περιλαμβάνεται στις συγκεκριμένες τιμές.

Η επιλογή του, ωστόσο, χρειάζεται μία απάντηση πριν από όλες τις άλλες: πού θα φορτίζει; Με διαθέσιμη φόρτιση στο σπίτι ή στη δουλειά, μπορείς να εντάξεις την αναπλήρωση ενέργειας στις ώρες που το αυτοκίνητο παραμένει παρκαρισμένο, γλιτώνοντας και πολλά χρήματα σε σχέση με ένα βενζινοκίνητο. Αν βασίζεσαι αποκλειστικά σε δημόσιους φορτιστές, χρειάζεται να εξετάσεις τις χρεώσεις και τη διαθεσιμότητα κοντά στις συνηθισμένες διαδρομές σου.

Για καθημερινή χρήση στην πόλη, το Twingo έχει σαφή λογική. Για συχνά μεγάλα ταξίδια ως μοναδικό αυτοκίνητο, ίσως αξίζει να κοιτάξεις τα υπόλοιπα μοντέλα στη λίστα.

Το Clio συνδυάζει μαζεμένες διαστάσεις με επαρκείς χώρους και χαμηλή κατανάλωση

Το νέο Clio απευθύνεται σε εκείνον που θέλει ένα αυτοκίνητο για πολλές διαφορετικές δουλειές, χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα SUV. Με μήκος περίπου 4,12 μέτρα, παραμένει αρκετά μικρό για καθημερινή αστική χρήση, ενώ η Renault αναφέρει χώρο αποσκευών έως 391 λίτρα για τη βενζινοκίνητη έκδοση.

Στα 20.900 ευρώ με το προωθητικό όφελος, η επιλογή είναι η evolution TCe 115 με τον 1.200άρη turbo βενζινοκινητήρα και χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Ο εξοπλισμός της περιλαμβάνει adaptive cruise control, προβολείς LED, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών και σύστημα πολυμέσων με οθόνη 10,1 ιντσών. Συνεπώς, η βασική έκδοση διαθέτει ήδη στοιχεία που χρησιμοποιείς καθημερινά, χωρίς να χρειάζεται να ανέβεις υποχρεωτικά στην επόμενη.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο απέναντι στο Captur βρίσκεται στην κατανάλωση. Για τις συγκεκριμένες βασικές διαμορφώσεις, η Renault αναφέρει 5,0 λτ./100 χλμ. για το Clio και 5,7 λτ./100 χλμ. για το Captur, στον συνδυασμένο κύκλο WLTP. Πρόκειται για εργοστασιακά στοιχεία, αλλά δίνουν μια κοινή βάση σύγκρισης: σε 15.000 χιλιόμετρα/χρόνο, η διαφορά αντιστοιχεί θεωρητικά σε 105 λίτρα βενζίνης.

Επομένως, το γεγονός ότι αγοράζεις μεγαλύτερο αμάξωμα με αντίστοιχα χρήματα δεν κάνει αυτομάτως το Captur καλύτερη επιλογή. Αν συνήθως μετακινείσαι μόνος ή με έναν συνεπιβάτη, ακόμα κι αν πρόκειται για μία μικρή οικογένεια, το μικρότερο αποτύπωμα και η χαμηλότερη τυποποιημένη κατανάλωση του Clio ίσως έχουν μεγαλύτερη καθημερινή αξία από χώρο που σπάνια θα αξιοποιείς.

Το Captur προσφέρει περισσότερη οικογενειακή πρακτικότητα στην ίδια τιμή εκκίνησης

Το Captur βάζει το ισχυρότερο δίλημμα στον αγοραστή του Clio. Με 20.900 ευρώ αποκτάς κι εδώ την έκδοση evolution TCe 115, επίσης με τον 1.200άρη turbo βενζινοκινητήρα 115 ίππων και χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων, σε αμάξωμα μήκους περίπου 4,24 μέτρων.

Το επιχείρημά του είναι η ευελιξία του εσωτερικού. Το πίσω κάθισμα μετακινείται κατά 16 εκατοστά, επιτρέποντας να προσαρμόζεις την κατανομή του χώρου ανάμεσα στους επιβάτες και στις αποσκευές. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, η μέγιστη χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ φτάνει τα 616 λίτρα με το κάθισμα τραβηγμένο μπροστά.

Για μια οικογένεια, αυτή η δυνατότητα προσαρμογής μπορεί να αποδειχθεί χρησιμότερη από το στυλ του μικρότερου Clio. Άλλες ανάγκες έχει η διαδρομή προς το σχολείο και άλλες ένα ενδεχόμενο ταξίδι με την οικογένεια.

Η βασική evolution περιλαμβάνει κάμερα οπισθοπορείας, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών και οθόνη πολυμέσων 10,4 ιντσών. Προσοχή μόνο στο κινητήριο σύνολο: τα 20.900 ευρώ αφορούν τη βενζινοκίνητη χειροκίνητη έκδοση. Το full hybrid E-Tech 160 ξεκινά από 24.500 ευρώ στον τιμοκατάλογο, επομένως βρίσκεται εκτός του συγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις

Το Twingo είναι η πιο στοχευμένη αγορά για την πόλη, ιδιαίτερα όταν υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε φόρτιση. Κοστίζει λιγότερο ήδη πριν από την επιδότηση, καταλαμβάνει λιγότερο χώρο και απαλλάσσει τον οδηγό από τις αλλαγές ταχυτήτων στο μποτιλιάρισμα. Η επιλογή του πρέπει να βασιστεί στις καθημερινές διαδρομές σου και στο πού θα αναπληρώνεις ενέργεια.

Το Clio ταιριάζει περισσότερο σε όποιον θέλει ένα μικρό αλλά άνετο αυτοκίνητο για καθημερινή χρήση, χωρίς να χρειάζεται την πρόσθετη πρακτικότητα ενός SUV. Η χαμηλότερη εργοστασιακή κατανάλωση και οι πιο μαζεμένες διαστάσεις του αποτελούν συγκεκριμένους λόγους επιλογής.

Το Captur έχει το ισχυρότερο επιχείρημα για οικογενειακή χρήση. Αν τα πίσω καθίσματα και το πορτμπαγκάζ δουλεύουν καθημερινά, η αντίστοιχη τιμή εκκίνησης με το Clio κάνει την επιπλέον πρακτικότητά του δύσκολο να αγνοηθεί.