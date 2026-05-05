Renault Austral: Εδώ θα βρεις την ολοκληρωμένη υβριδική γκάμα – Τιμές και εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός του Renault Austral αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που καθορίζουν τον συνολικό του χαρακτήρα.

Η κατηγορία των C-SUV στην Ελλάδα αλλάζει χαρακτήρα, καθώς τα υβριδικά σύνολα παύουν να είναι απλώς μια εναλλακτική και γίνονται η βασική επιλογή για όποιον θέλει οικονομία χωρίς συμβιβασμούς σε ισχύ και τεχνολογία. Το Renault Austral έρχεται ακριβώς για να καλύψει αυτό το κενό, προσφέροντας μια πλήρη υβριδική γκάμα με διαφορετικά επίπεδα ισχύος και εξοπλισμού, αλλά και μια σαφή λογική τοποθέτησης: από οικογενειακό SUV καθημερινής χρήσης μέχρι ένα πιο premium, τεχνολογικά φορτωμένο σύνολο.

Πλήρης υβριδική γκάμα με έως 200 ίππους

Η γκάμα του Renault Austral στην Ελλάδα βασίζεται αποκλειστικά σε υβριδικά σύνολα, χωρίς diesel ή plug-in επιλογές.

Στην πράξη, χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες:

Από τη μία έχουμε τα hybrid 150 και 160 ίππων, με τον γνωστό 1.3 turbo κινητήρα και ήπια υβριδική υποβοήθηση, που προσφέρουν ισορροπία ανάμεσα σε επιδόσεις και κόστος αγοράς. Οι επιδόσεις είναι επαρκείς για την κατηγορία, με 0-100 km/h σε 9,7 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 180 km/h, ενώ η κατανάλωση κυμαίνεται από 6,3 έως 6,7 lt/100 km (WLTP). Στην κορυφή βρίσκεται το full hybrid E-Tech των 200 ίππων, που αλλάζει εντελώς τον χαρακτήρα του μοντέλου. Εδώ μιλάμε για ένα πλήρως υβριδικό σύστημα χωρίς ανάγκη φόρτισης, με δυνατότητα κίνησης αμιγώς ηλεκτρικά σε μεγάλο ποσοστό της καθημερινότητας και σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση, που ξεκινά από 4,6 έως 5,2 lt/100 km (WLTP). Το 0-100 km/h πέφτει στα 8,4 δευτερόλεπτα, κάτι που το τοποθετεί ξεκάθαρα πάνω από τον μέσο όρο της κατηγορίας.

Τιμές στην Ελλάδα: Από 32.900 έως 45.900 ευρώ

Η εμπορική τοποθέτηση του Austral είναι ξεκάθαρη, με τιμές που ξεκινούν από το mid-range της κατηγορίας και φτάνουν μέχρι premium επίπεδα. Η βασική έκδοση είναι η Hybrid 150 techno από 32.900 ευρώ, ενώ παραδόξως, στην ίδια τιμή ξεκινά και η έκδοση Hybrid 160 techno. Ανεβαίνοντας, η πιο εξοπλισμένη Hybrid 150 esprit Alpine φτάνει τα 36.500 ευρώ, δίνοντας έμφαση κυρίως στην εμφάνιση και το εσωτερικό. Η πραγματική διαφορά όμως έρχεται με το full hybrid, όπου η έκδοση 200 ίππων techno κοστίζει 42.000 ευρώ, ενώ η κορυφαία esprit Alpine φτάνει τα 45.900 ευρώ. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι όλες οι εκδόσεις συνοδεύονται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και οδική βοήθεια, κάτι που ενισχύει το συνολικό value.

Εξοπλισμός: Πλήρης από τη βάση

Ακόμα και στη βασική έκδοση techno, το Austral εμφανίζεται ιδιαίτερα πλήρες, καλύπτοντας ουσιαστικά όλες τις ανάγκες καθημερινής χρήσης χωρίς να απαιτείται έξτρα εξοπλισμός. Στον τομέα της ασφάλειας, διαθέτει αυτόματο φρενάρισμα εμπρός και πίσω με ανίχνευση πεζών και δικύκλων, adaptive cruise control με Stop&Go, σύστημα διατήρησης στο κέντρο της λωρίδας, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας και έλεγχο τυφλού σημείου, μαζί με αισθητήρες παρκαρίσματος και κάμερα οπισθοπορείας.

Στο εσωτερικό, ξεχωρίζει το ψηφιακό περιβάλλον με πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και openR link 12 ιντσών με Google built-in, πλοήγηση και ασύρματο Apple CarPlay/Android Auto, ενώ υπάρχουν και ασύρματη φόρτιση και θύρες USB-C εμπρός και πίσω. Σε επίπεδο άνεσης, περιλαμβάνει διζωνικό κλιματισμό, keyless, αισθητήρες φωτός και βροχής, ηλεκτρικούς και θερμαινόμενους καθρέπτες και σύστημα Multi-Sense με προγράμματα οδήγησης, ενώ το πίσω κάθισμα είναι ρυθμιζόμενο και πρακτικό. Σχεδιαστικά, η techno φέρει ζάντες 19 ιντσών, ράγες οροφής και φιμέ πίσω κρύσταλλα, ολοκληρώνοντας ένα πακέτο που δύσκολα αφήνει κενά για τον μέσο αγοραστή.

Esprit Alpine: Η πιο premium εκδοχή

Η έκδοση esprit Alpine δεν αλλάζει μόνο το design, αλλά ανεβάζει συνολικά την αίσθηση ποιότητας. Εξωτερικά, φέρνει ζάντες 20 ιντσών, μαύρες λεπτομέρειες, διαφορετική μάσκα και πιο δυναμικό look, ενώ στο εσωτερικό ξεχωρίζουν οι επενδύσεις σε συνδυασμό ύφασμα και τεχνητό δέρμα τύπου Alcantara, το σπορ τιμόνι, τα ειδικά λογότυπα Alpine και οι διακοσμητικές ραφές. Παράλληλα, προσθέτει εξοπλισμό άνεσης όπως θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού με λειτουργία μασάζ και πιο πλούσιο εσωτερικό διάκοσμο, δημιουργώντας μια πιο premium εμπειρία.

Επιλογές και πακέτα: Από 4Control μέχρι Harman Kardon

Το Austral δίνει και αρκετές δυνατότητες εξατομίκευσης, με πακέτα που αλλάζουν ουσιαστικά την εμπειρία χρήσης. Ξεχωρίζει το 4Control Advanced (η τετραδιεύθυνση), που μειώνει τον κύκλο στροφής έως και στα 10,1 μέτρα και βελτιώνει τη σταθερότητα. Επίσης, υπάρχουν επιλογές όπως Matrix LED προβολείς, head-up display, σύστημα ήχου Harman Kardon με 12 ηχεία, πακέτο παρκαρίσματος με κάμερα 360 μοιρών και hands-free park assist, καθώς και πακέτα Extended Grip για καλύτερη πρόσφυση σε δύσκολες συνθήκες.

Χώροι και πρακτικότητα

Στο πρακτικό κομμάτι, το Renault Austral δείχνει τον οικογενειακό του χαρακτήρα. Ο χώρος αποσκευών ξεκινά από 555 λίτρα και φτάνει έως 1.761 λίτρα με αναδιπλωμένα καθίσματα, ενώ το πίσω κάθισμα είναι συρόμενο έως 16 cm, δίνοντας ευελιξία ανάμεσα σε χώρο επιβατών και αποσκευών. Παράλληλα, τα περίπου 35 λίτρα αποθηκευτικών χώρων στην καμπίνα κάνουν τη καθημερινή χρήση πιο εύκολη.

Τι κρατάμε;