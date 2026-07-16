Renault Clio: Αναλυτικά εκδόσεις και τιμές στην Ελλάδα

Το Renault Clio διατίθεται στην ελληνική αγορά με τρεις διαφορετικές επιλογές κινητήρα, χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο και τρία επίπεδα εξοπλισμού.

Η γκάμα ξεκινά από τις 21.400 ευρώ και περιλαμβάνει βενζινοκίνητες, διπλού καυσίμου βενζίνης-LPG και πλήρως υβριδικές εκδόσεις, καλύπτοντας τόσο όσους αναζητούν χαμηλό κόστος αγοράς όσο και εκείνους που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην οικονομία καυσίμου ή στις επιδόσεις. Οι διαθέσιμες εκδόσεις εξοπλισμού είναι οι evolution, techno και esprit Alpine, ενώ συνολικά το γαλλικό supermini προσφέρεται σε δέκα διαφορετικούς συνδυασμούς κινητήρα και εξοπλισμού.

Στη βάση της γκάμας βρίσκεται ο TCe turbo 115, ένας τρικύλινδρος turbo βενζινοκινητήρας 1,2 λίτρων, με απόδοση 115 ίππων και 190 Nm ροπής. Ο κινητήρας συνδυάζεται είτε με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων είτε με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC, επίσης έξι σχέσεων. Με το χειροκίνητο κιβώτιο, το Renault Clio επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε 10,3 δευτερόλεπτα, ενώ η αυτόματη έκδοση χρειάζεται 10 δευτερόλεπτα. Η μέγιστη ταχύτητα φτάνει τα 180 km/h και η μέση κατανάλωση διαμορφώνεται από 5,0 έως 5,4 lt/100 km για το χειροκίνητο και από 5,1 έως 5,4 lt/100 km για το αυτόματο.

Η δεύτερη επιλογή είναι το Eco-G turbo 120 EDC, το οποίο λειτουργεί τόσο με βενζίνη όσο και με υγραέριο. Βασίζεται επίσης σε τρικύλινδρο turbo κινητήρα 1,2 λίτρων, αλλά αποδίδει 120 ίππους και 200 Nm ροπής όταν χρησιμοποιεί LPG. Με βενζίνη, η ισχύς περιορίζεται στους 115 ίππους και η ροπή στα 190 Nm. Το Eco-G προσφέρεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Με LPG ολοκληρώνει το 0-100 km/h σε 9,8 δευτερόλεπτα, ενώ η κατανάλωση κυμαίνεται από 6,5 έως 6,9 lt/100 km. Με βενζίνη, η μέση κατανάλωση διαμορφώνεται από 5,4 έως 5,7 lt/100 km. Το μεγάλο πλεονέκτημά του είναι η ιδιαίτερα αυξημένη συνολική αυτονομία, καθώς διαθέτει ρεζερβουάρ βενζίνης 39 λίτρων και ξεχωριστή δεξαμενή LPG 50 λίτρων. Αποτελεί έτσι μία ενδιαφέρουσα πρόταση για οδηγούς που πραγματοποιούν πολλά χιλιόμετρα και επιδιώκουν χαμηλότερο κόστος καυσίμου, χωρίς να θυσιάζουν την άνεση ενός αυτόματου κιβωτίου.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται το Full Hybrid E-Tech 160, το οποίο δεν χρειάζεται εξωτερική φόρτιση. Το υβριδικό σύστημα συνδυάζει ατμοσφαιρικό τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,8 λίτρων, ηλεκτροκινητήρα και μπαταρία χωρητικότητας 1,4 kWh. Η συνολική ισχύς φτάνει τους 160 ίππους, ενώ η συνδυαστική ροπή ανέρχεται σε 270 Nm. Η μετάδοση γίνεται μέσω του αυτόματου κιβωτίου multimode της Renault, με δύο ηλεκτρικές και τέσσερις μηχανικές σχέσεις. Το Full Hybrid E-Tech 160 είναι η ταχύτερη αλλά και η οικονομικότερη έκδοση της γκάμας. Επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε 8,3 δευτερόλεπτα, ενώ η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 3,9-4,2 lt/100 km και οι εκπομπές CO₂ ξεκινούν από 89 g/km.

Η βασική έκδοση evolution διαθέτει από την αρχή έναν πλήρη εξοπλισμό ασφάλειας και συνδεσιμότητας. Περιλαμβάνει προβολείς LED Pure Vision, LED φώτα ημέρας και πίσω φώτα, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω, ηλεκτρικό χειρόφρενο με λειτουργία Auto Hold και air condition. Στο εσωτερικό συναντάμε ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών και σύστημα πολυμέσων openR link με οθόνη αφής 10,1 ιντσών, τέσσερα ηχεία και ασύρματη σύνδεση Android Auto και Apple CarPlay. Υπάρχουν επίσης δύο θύρες USB-C εμπρός και πρίζα 12V για τους πίσω επιβάτες. Ο εξοπλισμός ασφαλείας περιλαμβάνει αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών και δικύκλων, προειδοποίηση και υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, σύστημα παρακολούθησης οδηγού, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας και πίσω αισθητήρες στάθμευσης. Εξωτερικά, η evolution διαθέτει τροχούς 16 ιντσών με δίχρωμα καλύμματα και ελαστικά 195/60 R16.

Η έκδοση techno αναβαθμίζει αισθητά την άνεση και την τεχνολογική εικόνα του Renault Clio. Προσθέτει αυτόματο κλιματισμό, Renault Card για είσοδο και εκκίνηση χωρίς κλειδί, αισθητήρα βροχής, ηλεκτροχρωμικό εσωτερικό καθρέπτη και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέπτες. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων μεγαλώνει στις 10,3 ίντσες, ενώ το σύστημα openR link αποκτά πλοήγηση, υπηρεσίες Google built-in, Google Assistant και έξι ηχεία. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης κάμερα οπισθοπορείας. Η εμφάνιση ενισχύεται με ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών Dynamo, φιμέ πίσω κρύσταλλα και πιο προσεγμένες επενδύσεις στο εσωτερικό.

Η esprit Alpine αποτελεί την πλουσιότερη και πιο δυναμική έκδοση του Renault Clio. Εξωτερικά ξεχωρίζει από τις ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών Cosmic, τα γυαλιστερά μαύρα στοιχεία, τις λεπτομέρειες Aravis Blue και τα λογότυπα esprit Alpine στα εμπρός φτερά. Στο εσωτερικό χρησιμοποιούνται επενδύσεις από ύφασμα, τεχνητό δέρμα και Alcantara, με μπλε ραφές και λογότυπα Alpine. Το ειδικό τιμόνι esprit Alpine, τα σπορ πεντάλ αλουμινίου και η επαγωγική φόρτιση κινητού ολοκληρώνουν την εικόνα. Στον εξοπλισμό ασφαλείας προστίθενται σύστημα ελέγχου τυφλού σημείου, προειδοποίηση οπίσθιας διασταυρούμενης κυκλοφορίας, ειδοποίηση ασφαλούς εξόδου επιβατών και αισθητήρες στάθμευσης εμπρός, πίσω και στο πλάι.

Έκδοση Τιμή TCe turbo 115 evolution 21.400 ευρώ TCe turbo 115 techno 22.900 ευρώ TCe turbo 115 EDC evolution 23.200 ευρώ TCe turbo 115 EDC techno 24.700 ευρώ Eco-G turbo 120 EDC evolution 22.900 ευρώ Eco-G turbo 120 EDC techno 23.900 ευρώ Eco-G turbo 120 EDC esprit Alpine 25.900 ευρώ Full Hybrid E-Tech 160 evolution 24.900 ευρώ Full Hybrid E-Tech 160 techno 25.900 ευρώ Full Hybrid E-Tech 160 esprit Alpine 28.000 ευρώ

Όλες οι εκδόσεις συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση πέντε ετών ή 100.000 km και πέντε χρόνια οδικής βοήθειας.

Ποια έκδοση συμφέρει περισσότερο;

Το TCe turbo 115 evolution αποτελεί την πιο προσιτή επιλογή, χωρίς να είναι φτωχό σε εξοπλισμό. Για 1.500 ευρώ επιπλέον, η techno προσθέτει αρκετά στοιχεία άνεσης και τεχνολογίας, αποτελώντας μία πιο ολοκληρωμένη πρόταση. Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό είναι το Eco-G turbo 120 EDC evolution, καθώς κοστίζει 22.900 ευρώ και συνδυάζει αυτόματο κιβώτιο, χαμηλό κόστος καυσίμου και αυξημένη αυτονομία. Η δεξαμενή LPG, ωστόσο, περιορίζει τον χώρο αποσκευών στα 260 λίτρα, έναντι 391 λίτρων του TCe και 309 λίτρων του Full Hybrid. Για όσους κινούνται κυρίως μέσα στην πόλη και θέλουν τη χαμηλότερη κατανάλωση, το Full Hybrid E-Tech 160 είναι η πληρέστερη επιλογή. Από πλευράς ισορροπίας τιμής, επιδόσεων και εξοπλισμού, το Full Hybrid E-Tech 160 techno των 25.900 ευρώ εμφανίζεται ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες εκδόσεις της γκάμας.

Τι κρατάμε;